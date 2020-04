Anche ACI Sport si adegua allo stop delle corse in pista proponendo ben due campionati virtuali. I sim driver si sfideranno in un programma basato su sei appuntamenti, pronti a contendersi il titolo italiano della GT E-Sport e della F3 E-Sport. Il 27 aprile sarà la data di debutto per il campionato italiano virtuale di Gran Turismo, mentre la settimana successiva, il 4 maggio, toccherà alla Formula 3.

ACI SPORT PROMUOVE IL VIRTUAL RACING: NASCONO LA GT E-SPORT E LA F3 E-SPORT

Studiato già nel 2018, ACI Sport è pronta a lanciare il primo campionato virtuale dedicato ai sim driver, dopo un primo test avvenuto nel 2019. Il tutto avrà una cornice professionale, come la piattaforma iRacing, già vista esprimersi al meglio delle sue possibilità sia nella Formula X Italian Series che nell’Indycar.

Sarà il campionato Gran Turismo ad aprire le danze il prossimo 27 aprile, debuttando sul tracciato di Barcellona, mentre i round successivi saranno quelli di Imola, Spa-Francorchamps, Bathurst, Sebring e Monza in chiusura. Ogni gara sarà preceduta da una pre-qualifica, valida a selezionare i 60 partecipanti alle due gare valide per l’assegnazione dei punti. Le auto disponibili per i partecipanti saranno: Audi R8 LMS, BMW Z4, Ferrari 488, Ford GT, McLaren MP4-12C e la Mercedes AMG.

Se Monza sarà la tappa finale del campionato Gran Turismo, nella Formula 3 la tappa brianzola darà il via alla stagione, nella data del 4 maggio. I sim driver faranno virtualmente il giro del mondo toccando il Brasile per la seconda tappa di Interlagos, prima di spostarsi in Canada (Montreal), poi sul circuito di Spa-Francorchamps, quello di Suzuka ed infine tornare in Italia, a Imola. Anche in questo caso gare precedute da una pre-qualifica per selezionare i 60 partecipanti alle due manche.

Per partecipare ACI Sport non ha fissato particolari paletti: infatti, basterà la maggiore età per richiedere di concorrere. Parlando di premi, l’ente ha messo in palio la partecipazione al 17esimo Supercorso Federale ACI Sport, diviso tra test valutativi e attività in pista.

Samuele Fassino