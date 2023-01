Sono arrivati in questi giorni i primi annunci relativi al Campionato Italiano Gran Turismo, con Ceccato Racing che andrà a raddoppiare le BMW M4 in pista. La compagine veneta ha comunicato i propri alfieri sia per la serie Sprint che Endurance; intanto, anche gli avversari non stanno a guardare, con Nova Race che si prepara a difendere il titolo.

Spengler al posto di Glock nello Sprint

Anche per il 2023, Ceccato potrà contare su almeno un equipaggio formato da piloti ufficiali BMW. Confermato Jens Klingmann dopo l’esperienza positiva della passata stagione; il tedesco non avrà più però al suo fianco il connazionale Timo Glock. Al suo fianco, un altro pezzo di storia del motorsport a ruote coperte, con il canadese Bruno Spengler.

Per quanto riguarda il secondo equipaggio, il team manager Roberto Ravaglia ha deciso invece di puntare sui giovani, con Carlo Tamburini e Francesco Massimo De Luca ad alternarsi alla guida della BMW M4. Annunciati anche i piloti che andranno a comporre il team per la serie Endurance, con la conferma di Nilsson e Comandini.

Insieme a loro, Tamburini andrà a raddoppiare la propria presenza in pista, mentre il tre volte campione italiano TCR Salvatore Tavano farà il suo esordio in BMW. Anche Marco Cassarà, direttamente dal mondo Porsche, sarà della partita. Manca solo un pilota, dunque, poi Ceccato Racing avrà delineato quelli che saranno gli equipaggi per il 2023. La qualità non manca di certo, e le possibilità di fare bene saranno veramente tante.

Axel Gnos con Nova Race nella Sprint

Si muove anche Nova Race, che inizia a comporre gli equipaggi che alla guida della Honda NSX dovranno difendere il titolo conquistato da Guidetti e Moncini nella Sprint 2022. Come sempre, il team guidato da Christian Pescatori si rivela molto attento a mettere in macchina piloti giovani ma molto veloci. Il primo driver confermato per il 2023, infatti, è stato il ventenne svizzero Axel Gnos.

Dopo due anni in Formula Regional, per il pilota del team G4 Racing si prospetta un cambio importante, con il passaggio alle ruote coperte. “Ho già fatto un test con la Honda NSX GT3 Evo e la sensazione ricevuta da questa belva è stata molto buona. La squadra diretta da Christian Pescatori mi ha pienamente sostenuto e mi sono sentito il benvenuto e a mio agio dal primo minuto. Il mio compagno per questo impegno sarà annunciato in seguito ma, conoscendoli, non vedo l’ora di collaborarci e trarre profitto dalla sua esperienza, e spingerlo quanto più possibile”.

Otto appuntamenti nel 2023, il via a Misano

Come nelle ultime stagioni, saranno otto gli ACI Racing Weekend che vedranno le BMW, le Honda e tutte le altre GT3 darsi battaglia. La sfida inizierà il 5-7 maggio a Misano con il primo weekend Sprint suddiviso in due gare da 50’ l’una. Secondo appuntamento con la serie a giugno a Monza; chiusura a ottobre con Mugello e Imola, che rappresenterà il gran finale di stagione.

Apertura classica, invece, per il Campionato GT Endurance da Pergusa, nel weekend del 19-21 maggio. La serie continuerà poi il 7-9 luglio al Mugello; sarà Monza ad aprire il rush finale il 15-17 settembre, mentre Valleunga a metà ottobre rappresenterà la sfida finale.

Nicola Saglia