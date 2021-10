L’Europa è la protagonista della 36^ puntata di ‘A ruota libera’. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo tra BTCC (Brands Hatch), Carrera Cup France (Portimao), Carrera Cup Deutschland (Hockenheim) e Michelin Le Mans Cup (Portimao), campionati che hanno eletto i propri campioni questo fine settimana.

Spazio anche al penultimo atto dell’ADAC GT Masters (Hockenheim), mentre da Autopolis è ripartito il SuperGT. Appuntamento come sempre anche con la NASCAR Xfinity Series che prosegue il ‘Round of 8’ dei Playoffs.

BTCC, Brands Hatch: Sutton campione per la terza volta

Ash Sutton gestisce la propria leadership in classifica e vince per la terza volta in carriera il BTCC. Il #1 del gruppo si conferma il padrone della serie già dopo la race-2, una prova che ha preceduto un nuovo bellissimo successo nell’ultima competizione del 2021.

Race-1: perfetto start di Cook

Josh Cook è stato semplicemente perfetto nella prima competizione. Il portacolori di BTC Racing è stato difeso per tutta la prova dal teammate Senna Proctor, autore della pole nelle qualifiche di sabato.

Terzo posto all’arrivo per l’Honda di Gordon Shedden (Honda) davanti a Vauxhall di Daniel Lloyd, oltremodo competitivo in questo finale di stagione. Ash Sutton ha completato al sesto posto incrementando la propria leadership in classifica generale.

Race-2: Cook si conferma, Sutton festeggia

Race-2 ha visto ancora le Honda protagoniste con Cook che ha gestito il primato nonostante i 75 chili di zavorra. Il portacolori di Honda non ha potuto contare sul teammate Protcor, out al primo giro nella sabbia della seconda curva.

Seconda posizione all’arrivo per Lloyd davanti a Shedden ed a Colin Turkington (BMW), unico rimasto in lizza per il titolo nella race-1. Il sesto posto finale è bastato a Sutton per chiudere definitivamente la battaglia per il BTCC 2021, un titolo più che mai meritato.

Race-3: Sutton vince di forza, Ingram regala spettacolo

Sutton ha chiuso in bellezza il fine settimana di Brands Hatch imponendosi anche nella race-3. Il #1 del BTCC, quarto sullo schieramento su è messo subito all’inseguimento della BMW di Stephen Jelley, autore della pole.

Quest’ultimo è stato attaccato a più riprese dal campione 2021 che dopo afer preso il comando ha salutato la concorrenza. Dan Rowbottom (Honda) ha preso il secondo posto e nel finale ha dovuto difendersi dalla Hyundai di Tom Ingram che con una vettura più leggera ha provato a chiudere la stagione al secondo posto, una missione non riuscita.

Porsche Carrera Cup France, Portimao: Marvin Klein si laurea campione

Marvin Klein è il nuovo campione della Porsche Carrera Cup France. Emozioni a non finire a Portimao con il giovane francese che firma il titolo grazie alla vittoria in race-1, competizione che si è rivelata cruciale ai fini del successo finale.

Race-1: CLRT controlla la scena

Dal via alla bandiera a scacchi nessuno è riuscito ad impensierire il CLRT e Marvin Klein. Il giovane francese, secondo sulla griglia, ha preso il comando alla prima curva e non ha più mollato la leadership.

Secondo posto finale per il teammate Florian Latorre davanti a Dorian Boccolacci (Martinet by Alméras) ed a Cooper Murry (Pierre Martinet by Alméras). Lontano dai primi il nostro Gianmarco Quaresmini (Ombra), rallentato nei primi giri da una serie di contatti.

Race-2 Klein festeggia contro il muro

Marvin Klein e Dorian Boccolacci, diretti avversari per il titolo, sono finiti contro le barriere dopo poche curve. Il portacolori del CLRT e l’ex pilota di F2 sono stati spinti contro le barriere da Ugo Gazil (Pierre Martinet by Alméras), protagonista in negativo dell’intero fine settimana. Il francese ha provato in curva 2 a beffare Klein, una missione non riuscita che ha escluso di gara il #99 del gruppo ed il teammate Boccolacci.

Florian Latorre (CLRT) ha dominato la scena nei minuti seguenti davanti ad Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras) ed a Cooper Murry, mentre Klein si è laureato campione visto che l’unico avversario per la corona francese era out dalla lotta per la vittoria.

Porsche Carrera Cup Deutschland, Hockenheim: ten Voorde si conferma campione

Larry ten Voorde si conferma campione della Porsche Carrera Cup Deutschland. Il portacolori di GP Elite conclude al meglio la stagione in quel di Hockenheim, sede del gran finale della serie.

Race-1: dominio di ten Voorde

La race-1 è stata controllata dall’olandese. Il vincitore della Supercup 2021, autore dell’ennesima pole-position ha condotto sino alla bandiera a scacchi la corsa. Secondo posto finale per Laurin Heinrich (VAN BERGHE Huber Racing), bravo nel finale a beffare Morris Schruing (GT Elite).

Quarta piazza finale per Leon Koehler (Nebulus Racing di Huber), mentre ha deluso le attese il turco Ayhancan Güven (IronForce di Phoenix), settimo al traguardo e definitivamente out dalla lotta per il campionato.

Race-2: Leon Koehler sveta su ten Voorde

Leon Koehler è stato il protagonista della race-2, una prova che si è decisa al via. Ten Voorde, autore della pole, si è toccato a sinistra con Laurin Heinrich che da terzo stava provando a beffare i rivali.

Il #92 del gruppo è finito largo nella via di fuga, mentre Leon ha approfittato della situazione per balzare al comando. Secondo posto per ten Voorde davanti a Bastian Buus (Allied Racing), mentre ha chiuso solo sesto il turco Ayhancan Güven (Phoenix).

Michelin Le Mans Cup, Portimao: Nielsen Racing campione

Phoenix Racing (LMP3) ed Iron Lynk (Ferrari/GT3) si dividono i successi in quel di Portimao, ultima prova della Michelin Le Mans Cup. Festa anche in casa Nielsen Racing che vince il trofeo nella classe regina con Anthony Wells/Colin Noble.

LMP3: Phoenix Racing padrona del gruppo

Subito colpo di scena con Doquin/Skelton (COOL Racing #37). Gli autori della pole-position non si sono schierati in tempo sulla griglia di partenza e sono stati retrocessi in fondo alla classifica. Dopo delle prime concitati fasi, la Ligier #5 di John Loggie/Mathias Beche (Phoenix Racing) ha preso le redini della prova e di fatto ha gestito la leadership fino alla bandiera a scacchi.

Secondo posto all’arrivo per Jacques Wolff/Antoine Jung (Racing Spirit of Leman #25) davanti ad Leonard Weiss/Thorsten Kratz (WTM Powered by Phoenix #11), mentre è bastato il decimo posto finale per incoronare Anthony Wells/Colin Noble (Nielsen Racing #7) campioni della serie in LMP3.

Dato importante questo week-end in Portogallo per Beche. L’elvetico diventa infatti l’unico pilota ad aver vinto almeno una competizione tra Le Mans Cup, FIA World Endurance Championship ed European Le Mans Series.

GT3: Lancieri/Ruberti si confermano al top, Nicolas Leutwiler campione

Nicolas Leutwiler è il nuovo campione GT3 della Michelin Le Mans Cup. Il portacolori di casa Pzoberer Zürichsee by TFT ha concluso al secondo posto l’ultima prova stagionale alle spalle della coppia Lancieri/Ruberti (Iron Lynk #8). Beffa per le ‘Iron Dames’ Gostner/Pin #9, out per un problema dopo aver controllato la corsa.

ADAC GT Masters, Grasser Racing team conquista Hockenheim

Due su due per Lamborghini che con il Grasser Racing team conquista entrambe le prove di Hockenheim dell’ADAC GT Master. Ricardo Feller / Christopher Mies (Montaplast by Land Motorsport/Audi #29) mantengono il comando del campionato con 4 punti di vantaggio su Luca Stolz / Maro Engel (Toksport WRT/Mercedes #22) e 17 sulla Porsche #92 di Mathieu Jaminet / Michael Ammermüller (SSR Performance).

Race-1: Bortolotti/Mapelli resistono e vincono

Gara perfetta per Mirko Bortolotti / Marco Mapelli. Gli alfieri di Grasser Racing, scattati dalla pole-position, hanno vinto la race-1 di Hockenheim respingendo tutti gli attacchi dell’Audi #29 di Ricardo Feller / Christopher Mies (Montaplast by Land-Motorsport).

Una Safety Car, entrata a pochi minuti dal termine per rimuovere la Mercedes #20 di Zakspeed, ha ricompattato il gruppo ed ha messo in discussione il successo della coppia italiana. Gli alfieri di Lamborghini hanno gestito gli attacchi dell’Audi di Mies, mentre si accendeva la lotta per il quarto posto tra la Porsche #75 di KÜS Team Bernhard, la Mercedes #22 di Toksport WRT e l’AMG #70 di MANN-FILTER Team Landgraf – HTP / WWR.

Un contatto nell’ultimo settore tra Maro Engel #22 e Thomas Preining #75 ha tolto la 911 GT3-R dalla lotta per il podio mentre la Mercedes #70 di Buhk colpiva alla Mercedes Arena l’Audi #32 del belga Dries Vanthoor (WRT) e danneggiava il passaruota anteriore destro.

Dopo una nuova neutralizzazione le prime tre posizioni sono rimaste immutate con la Lamborghini #63 che ha completato davanti all’Audi #29 ed alla Porsche #92 di Mathieu Jaminet / Michael Ammermüller (SSR Performance).

Race-2: bis di Grasser con Ineichen/Perera

Dalla #63 alla #19. La race-2 di Hockenheim ha premiato nuovamente il Grasser Racing team che dopo una nuova pole-position ha dominato la scena con Rolf Ineichen / Franck Perera. La coppia non ha avuto rivali al termine di una prova che non ha cambiato molto la classifica generale.

Secondo posto finale per la Mercedes #70 di Raffaele Marciello / Maximilian Buhk (MANN-FILTER Team Landgraf – HTP / WWR) davanti all’AMG GT3 #22 di Luca Stolz / Maro Engel ( Toksport WRT).

Prossimo appuntamento al Nuerburgring a novembre, evento che originariamente si sarebbe dovuto tenere ad agosto.

SuperGT, Autopolis: Honda si impone su Toyota

Non sono mancate le emozioni anche in Giappone con il SuperGT che è tornato in pista in quel di Autopolis, sede del sesto atto della stagione. Gara praticamente perfetta per Tomoki Nojiri/Nirei Fukuzumi (ARTA/Honda #8), padroni indiscussi nell’ultimo stint.

Yuji Tachikawa/Hiroaki Ishiura (ZENT/Toyota #38) completano al secondo posto davanti a Tsugio Matsuda/Ronnie Quintarelli (MOTUL AUTECH GT-R/Nissan #23), mentre dobbiamo scorrere fino al sesto posto per trovare la Honda #1 di Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino (STANLEY NSX-GT), ancora leader del campionato con 16 punti di vantaggio su Koudai Tsukakoshi/Bertrand Baguette (Astemo NSX-GT #17).

GT300: Toyota padrona della scena

Gara perfetta per Koki Saga/Yuhki Nakayama (apr GT #31). La coppia di casa Toyota ha vinto l’evento di Autopolis in GT 300 (GT3) davanti alla Lexus #96 di Morio Nitta/Sena Sakaguchi (K-tunes) e sulla Subaru #61 di Takuto Iguchi/Hideki Yamauchi (R&D SPORT).

Prossimo appuntamento da non perdere a Motegi ad inizio novembre

NASCAR Xfinity Series, Kansas: Ty Gibbs mette la quarta

Quarto acuto in carriera in diciassette apparizioni per Ty Gibbs nella NASCAR Xfinity Series. Il nipote di Joe Gibbs, boss dell’omonima formazione, domina la scena nel finale dopo un lunghissimo duello a più riprese con il campione 2020 Austin Cindric #22 (Penske).

Sono state molte le sorprese di una prova che ha visto subito competitivo il futuro #2 della Cup Series. Cindric, dopo aver lasciato ad AJ Allmendinger #16 (Kaulig) la Stage 1, ha ripreso il controllo delle operazioni vincendo il secondo ‘traguardo volante’.

Tutto è cambiato negli ultimi 100 giri, condizionati da dei contatti che potrebbero incidere pesantemente sui Playoffs di Harrison Burton #20 (Gibbs) e Noah Gragson #9 (JR Motorsport). I due, out dopo un contatto tra il figlio di Jeff Burton e #8 Sam Mayer (JR Motorsport), non sono stati gli unici ad aver problemi. Da evidenziare anche un testacoda da parte di Brandon Jones #19(Gibbs), in lizza con i compagni di squadra un posto nel ‘Championship 4’.

Prossimo appuntamento in quel di Martinsville, seconda ed ultima ‘Elimination Race’ dei Playoffs della NASCAR Xfinity Series.

Nella prossima puntata…

Dopo quasi sei mesi di pausa torna il Supercars Championship da Sydney! Appuntamento da non perdere in Australia, mentre a Monza ritorna in pista la Porsche Carrera Cup Italia che si appresta ad eleggere il proprio campione. Appuntamento anche da Martinsville con la NASCAR Xfinity e la Truck Series, pronti ad eleggere i propri i propri finalisti dal Martinsville Speedway.

