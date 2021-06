Per la 19^ puntata di ‘A ruota libera’ torniamo in Inghilterra dove si è svolto il secondo atto del BTCC. In quel di Snetterton lo spettacolo non è mancato con tre gare ricche di battaglie ed incertezza.

Non solo turismo questo fine settimana. Questo week-end è tornato infatti l’ADAC GT Masters, la Porsche Carrera Cup Deutschland e la NASCAR che ha gareggiato in Texas in occasione dell’All-Star race della Cup Series.

BTCC Snetterton: Turkington e Sutton svettano nelle prime due prove

Colin Turkington #2 ha iniziato nel migliore dei modi la giornata di Snetterton. Il quattro volte campione della BMW ha controllato la scena respingendo i tentativi di rimonta di Tom Ingram (Hyundai #80). I due hanno allungato sulla concorrenza e non sono più stati ripresi. Terza piazza all’arrivo per Rory Butcher (Toyota #6) davanti a Stephen Jelley (BMW #12).

La seconda competizione di Snetterton ha visto una strepitosa rimonta del campione in carica Ashley Sutton. Il #1 di casa Infiniti, grazie all’assenza di zavorra, si è reso protagonista di una spettacolare rimonta che da decimo lo ha portato al comando.

Il due volte vincitore del BTCC si è dovuto difendere nel finale dal ritorno di Turkington che negli ultimi due passaggi ha cercato in tutti i modi di inserire in bacheca il secondo successo del week-end. Terza piazza per Ollie Jackson (Ford #80), bravo nel finale ad avere la meglio su Ingram.

Tom Ingram conquista la race-3 a Snetterton

Prima vittoria con Hyundai nel BTCC per Tom Ingram in race-3, la prova che come sempre chiude il week-end con la griglia invertita. L’ex alfiere di Toyota ha dato spettacolo insieme a Sutton in una corsa che è iniziata sotto il controllo delle BMW di Tom Oliphant #15 e Stephen Jelley #12.

Le due auto tedesche sono state raggiunte e beffate dalla Hyundai #80 che ha approfittato della lotta per il secondo posto per allungare verso il successo. Secondo posto finale per Sutton che negli ultimi passaggi è resistito alla rimonta di Gordon Shedden (Honda #52).

Dopo Snetterton il BTCC si sposta a Brands Hatch Indy nel week-end del 27 giugno.

ADAC GT Masters, Spielberg: Porsche e Corvette a segno

Due belle gare si sono tenute a Spielberg questo week-end, sede del secondo appuntamento dell’ADAC GT Masters. Porsche e Corvette si spartiscono i successi in Stiria al termine di un fine settimana in cui non sono mancate le sorprese.

Vittoria di forza per Michael Ammermüller/Mathieu Jaminet

La race-1 al Red Bull Ring si è aperta sotto il controllo della BMW M6 GT3 di Jesse Krohn /Nick Yelloly. Gli alfieri di Schubert Motorsport hanno controllato la scena prima di un danno in seguito ad un errore nel se condo settore della pista. Un errore nella sabbia ha tolto dai giochi l’auto che nella Q1 aveva firmato la pole-position.

Mercedes ha approfittato della situazione per passare al comando con Raffaele Marciello. L’italiano, in coppia con Maximilian Buhk sull’AMG #70 del MANN-FILTER Team Landgraf HTP/WWR, ha dovuto arrendersi con il forte tedesco dopo i pit stop al ritorno della Porsche #92 di SSR Performance.

Michael Ammermüller/Mathieu Jaminet sono saliti al comando, mentre l’AMG GT3 faticava a reggere il passo dei primi con Bukh alla guida. Secondo posto finale per Mirko Bortolotti/Albert Costa (Grasser Racing Team/Lamborghini #63) davanti a Jeffrey Schmidt/Marvin Kirchhöfer (Callaway Competition/Corvette #77).

Corvette festeggia in race-2

L’evento di domenica si è aperto con un violento incidente di Maro Engel che, all’uscita di curva 1, ha perso il controllo della propria AMG GT3 dopo un contatto nella pancia del gruppo. Il tedesco è uscito illeso dal violento impatto che ha neutralizzato la corsa che successivamente è stata sospesa al fine di riparare le barriere.

Dopo il restart abbiamo visto la superiorità della Corvette #77 che, dopo aver preso il comando, non ha più ceduto la leadership all’Audi #33 che ha provato in tutti i modi a tornare al comando. Dennis Marschall / Kim Luis Schramm (Rutronik Racing #33), autori della pole-position, hanno terminato al secondo posto davanti alla BMW #20 di Jesse Krohn/Nick Yelloly (Schubert Motorsport). Lamborghini completa la Top5 con la #63 che precede sotto la bandiera a scacchi la #19.

Prossimo appuntamento a luglio in Olanda nella rinnovata Zandvoort

Pianeta Porsche: Da Spielberg torna la Carrera Cup Deutschland

Due belle gare hanno segnato il fine settimana di Spielberg, sede del secondo atto della Carrera Cup Deutschland.

Leon Köhler ha conquistato race-1 dominando la scena. Il portacolori del Racing by Huber ha strappato al turco Ayhancan Güven (Phoenix Racing) la leadership alla prima curva e non ha più ceduto il comando. Alle sue spalle si è scatenata la battaglia per il secondo posto con l’olandese Larry ten Voorde (GP Elite) che ha avuto la meglio su Güven ed Laurin Heinrich.

Quest’ultimo si è preso un’importante rivincita nella race-2 di domenica. L’alfiere di Racing by Huber ha preso subito il comando ed ha approfittato della lotta per il secondo posto per ipotecare il successo. Güven, autore della pole-position, si è dovuto difendere per tutta la fase finale dai repentini attacchi di Köhler, terzo stto la bandiera a scacchi.

Appuntamento settimana prossima a Monza per la prima volta nella storia della categoria.

American style: Kyle Busch su tutti i fronti

Sabato perfetto per Kyle Busch al Texas Motors Speedway, sede di un nuovo appuntamento della NASCAR Truck ed Xfinity Series. Lo spettacolo non è mancato nelle due competizioni previste in cui il protagonista assoluto è stato il due volte campione della Cup Series.

Il pilota Toyota ha vinto dopo una lunghissima lotta con Justin Allgaier (Jr Motorsport #7) la gara della Xfinity, un successo importantissimo che lo conferma il più vincente della storia della ‘F2’ della NASCAR. Il nativo di Las Vegas ha infatti firmato il 99^ acuto nella categoria, il decimo nel catino di Fort Worth che ieri ha accolto per la prima volta nella storia l’All-Star race della Cup Series.

Kyle si è reso protagonista anche nella NASCAR Truck Series, competizione che ha vinto con il proprio team. John Hunter Nemechek #4 si è imposto per la quarta volta in stagione in una sfida in cui erano presenti anche Chase Elliott e Ross Chastain, rispettivamente presenti nella Cup Series con Hendrick #9 e Ganassi #42.

Prossimo appuntamento per le due categorie in quel di Nashville, circuito completamente rinnovato che apre dopo 10 anni di chiusura.

Nella prossima puntata…

Monza sarà protagonista settimana prossima con il DTM e la Porsche Carrera Cup Deutschland. Il ‘Pianeta Porsche’ prevede anche la Carrera Cup France che scenderà in pista a Spa-Francorchamps con l’International GT Open. Non dimentichiamoci anche del GT4 Europe e TCR Europe, in scena a Zandvoort con il GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Evidenziamo anche lo storico ritorno della NASCAR Truck ed Xfinity Series in quel di Nashville dopo anni di assenza.

Luca Pellegrini