Per la sesta puntata di ‘A ruota libera’ vi portiamo in Australia al Sydney Motorsport Park per la prima prova del Supercars Championship. La principale categoria d’Oceania riservata alle stock car non ha mancato di regalarci emozioni in quel di Eastern Creek, tracciato scelto per aprire la stagione al posto di Newcastle.

Spazio quest’oggi anche all’America con il secondo atto della NASCAR Truck Series e la terza prova dell’Xfinity Series. Le due categorie ‘minori’ della famosa realtà statunitense hanno militato in quel di Las Vegas (Nevada) a supporto della Cup Series.

Supercars Championship, pioggia d’emozioni a Sydney

Non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena nel primo atto del Supercars Championship in quel di Sydney. Due gare si sono disputate in un week-end che ha visto protagonista la pioggia, una variabile impazzita soprattutto della race-2.

Race-1: SVG primeggia con la strategia

Shane van Gisbergen (Triple Eight Race Engineering #97) ha vinto la race-1 del Supercars Championship grazie ad una strategia perfetta. Il campione in carica si è imposto con una gestione incredibile dell’evento che gli ha permesso di abbattere la Ford Mustang #11 di Anton De Pasquale (DJR), autore della pole-position.

Il primo impegno del 2022, corso in notturna e con l’incognita del maltempo, ha visto De Pasquale allungare sin da subito insieme al neozelandese Andre Heimgartner (Brad Jones Racing #8). I primi pit hanno cambiato le carte in tavola con SVG che ha optato per una corsa su tre soste e non su due come visto per tutti gli altri.

Will Brown (Erebus Motorsport #9) e De Pasquale si sono contesi il primato assoluto nei minuti successivi, la Holden #97 di SVG (Shane van Gisbergen) guardava da lontano i rivali che dopo l’ultima sosta sono diventati un bersaglio semplice per l’ex vincitore della Bathurst 12h. Il due volte campione, decisamente più competitivo degli altri con delle gomme più fresche, ha beffato De Pasquale e Brown che hanno perso subito il ritorno dell’avversario. Bel finale anche da parte di Chaz Mostert (Walkinshaw Andretti United #25), abile negli ultimi passaggi ad aver la meglio sulla vettura #9 di Brown.

Supercars, race-2: Mostert vince e conquista il primato in classifica

Chaz Mostert ha vinto la race-2 ed automaticamente è diventato il nuovo leader della classifica generale. Il #25 del gruppo, presente al primo evento dell’anno con una caratteristica capigliatura azzurra, ha messo tutti in riga nella seconda sfida della stagione imponendosi su Brodie Kostecki (Erebus Motorsport #99) ed a Anton De Pasquale (DJR #11).

La gara si è aperta con un alcune gocce di pioggia che hanno tradito SVG, in rimonta dalla 21ma casella sulla griglia. Il ‘kiwi’ è uscito di pista ed ha perso un giro, mentre i principali protagonisti restavano in azione nonostante un meteo sempre peggiore. Tutto è cambiato nei minuti seguenti, la lotta si è accesa con Kostecki e De Pasquale.

La prima Safety Car, entrata al 31° giro, ha cambiato le carte in tavola con Mostert che ha deciso di fermarsi in pit lane per la seconda volta, una strategia non seguita dai rivali che con una nuova neutralizzazione sono diventate delle ‘facili prede’ del vincitore della Bathurst 1000 2021. L’esperto australiano ha preso il comando ed ha saputo tenere il proprio gap anche con l’arrivo della pioggia.

We are green again at Sydney Motorsport Park!#RepcoSC pic.twitter.com/qlvMPRDqbn — Supercars (@supercars) March 6, 2022

Una nuova SC, entrata a meno di 10 giri dalla fine, ha rimesso tutto in discussione, ma alla fine non ha cambiato l’esito della corsa. Mostert ha dominato la scena negli ultimi tre passaggi imponendosi su B Kostecki e De Pasquale. Sesto posto in rimonta per SVG che ha limitato i danni dopo una partenza pessima.

Prossimo appuntamento del Supercars Championship in Tasmania a fine marzo.

NASCAR Xfinity Series: Ty Gibbs svetta nella neve di Las Vegas

Primo acuto full-time nella NASCAR Xfintiy Series per Ty Gibbs. La giovane stella di Toyota si impone in quel di Las Vegas al termine di una gara condizionata dal maltempo e da qualche fiocco di neve che ha sospeso per quasi 60 minuti la Stage 1.

Noah Gragson, nativo della nota località che sorge nello Stato del Nevada, ha dominato la scena per più metà dell’evento. Il #9 di JR Motorsport ha firmato entrambe le Stage, ma negli ultimi quattro passaggi non ha potuto fare nulla contro l’assalto della Toyota #54 di Gibbs Racing. Il nipote del padrone dell’omonima squadra non ha lasciato scampo alla realtà di Dale Earnhardt Jr, nettamente superiore in quel di Las Vegas per gran parte dell’evento.

Prossima sfida settimana prossima a Phoenix.

NASCAR Truck Series: Chandler vince la lotta tra i Smith

Chandler Smith ha vinto la seconda gara della stagione per quanto riguarda la NASCAR Truck Series in quel di Las Vegas. Il #18 del Kyle Busch Motorsport ha colto il terzo acuto in carriera nella mattinata di sabato dopo una bellissima battaglia finale contro Zane Smith (Front Row Motorsports #38), squalificato nel post gara per vettura irregolare.

La gara si è accesa nella seconda metà dopo il successo nelle prime due frazioni da parte di Ben Rhodes (ThorSport Racing #99). Quest’ultimo, out dopo un contatto con Ty Majesk ( ThorSport Racing #66), ha ceduto il passo alle tre Toyota Tundra del Kyle Busch Motorsport con Kyle Busch #51, il già citato Chandler Smith e John Hunter Nemechek #4.

Il padrone dell’omonima squadra si è sfidato per il primato negli ultimi 20 giri con due protagonisti: Christian Eckes (ThorSport Racing #98) e Zane Smith. Il primo è stato spinto contro le barriere dopo aver ‘bloccato’ con qualche secondo di ritardo la strada al rivale, mentre il secondo ha primeggiato sul padrone di casa che in ogni caso può ritenersi contento dell’affermazione del teammate Chandler Smith. Il 19enne georgiano è stato perfetto e negli ultimi 4 giri non ha avuto avversari abbattendo nell’ultimo decisivo passaggio Zane Smith.

Are you kidding?? The drag race to the white flag! The crossover on the back stretch! @CSmithDrive was making MOVES! pic.twitter.com/yL5FJXKOA8 — NASCAR Camping World Trucks (@NASCAR_Trucks) March 5, 2022

Prossimo appuntamento tra due settimane in quel di Atlanta, tracciato completamente rinnovato rispetto al passato.

Nella prossima puntata…

NASCAR ancora protagonista in un week-end di fatto di transizione verso un fine settimana semplicemente incredibile per quanto riguarda il mondo delle ruote coperte che si ritroveranno in quel di Sebring con l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ed il FIA World Endurance Championship.

