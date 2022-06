Per la 20ma puntata di ‘A ruota libera’ vi portiamo in Belgio con l’International GT Open, protagonista di un fine settimana ricco d’azione. La categoria di GT Sport ha condiviso il week-end con il TCR Europe, mentre in Italia è da segnalare la presenza con il DTM della Porsche Carrera Cup Deutschland.

Il Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS ha regalato emozioni al VIR, la Porsche Carrera Cup France rientra tra i protagonisti in quel di Zandvoort nel medesimo evento del GTWC Europe. Occhi anche all’Australia con il Supercars Championship ed alla NASCAR con la Truck Series.

Benjamin Hites / Leonardo Pulcini sono i nuovi padroni dell’International GT Open dopo il terzo atto della stagione. La coppia di Oregon ha dettato legge nell’impianto di Spa-Francorchamps, sede della prima ed unica gara di durata dell’anno.

Giornata da rimarcare per Oregon che nel post gara ha rischiato di dover cedere il successo in seguito ad un abuso dei limiti della pista in curva 19. Hites/Pulcini, nonostante una sanzione, hanno mantenuto il successo, mentre l’auto gemella #19 di Glenn Van Berlo/Kevin Gilardoni ha dovuto cedere il secondo gradino del podio a Frank Bird/Jordan Love (HRT #4/Mercedes).

Giornata pessima, invece, per la McLaren #72 di Optimum Motorsport. La squadra britannica, leader del campionato dopo la tappa di Paul Ricard, ha alzato bandiera bianca sin dai primi minuti in seguito ad un contatto alla prima staccata con Florian Scholze (Team GT #33/Mercedes).

Prossima gara a luglio da Budapest (Ungheria).

Franco Girolami allunga in classifica al termie del fine settimana di Spa-Francorchamps del TCR Europe. L’argentino, nonostante l’assenza di successi, può ritenersi soddisfatto della trasferta belga, la terza dell’anno.

Isidro Callejas (Volcano Motorsport) ha vinto race-1 del TCR Europe in Belgio diventando il più giovane vincitore della storia della categoria. L’iberico ha indotto all’errore Franco Girolami (Comtoyou Racing/Audi), autore della pole-position e padrone della corsa fino all’ultimo giro.

Il sudamericano ha completamente sbagliato la frenata di ‘Les Combes’, un errore imperdonabile che ha deciso la corsa. Audi si è ritrovata avanti a Cupra, la classifica non è più cambiata fino alla bandiera a scacchi. Terza piazza per la prima delle Hyundai di Target con il britannico Josh Files, mentre è da segnalare il ritiro dello spagnolo Pepe Oriola (Brutal Fish Racing Team/Honda).

Dalla prima fila al successo per Janik Motorsport (Hyundai) nella race-2 del TCR Europe in quel di Spa-Francorchamps. Il ceco Jáchym Galáš ha primeggiato nella seconda competizione non lasciando scampo al teammate Mat’o Homola, secondo all’arrivo a +1 secondo e 9 decimi.

L’olandese Tom Coronel ha chiuso il podio con la prima delle Audi davanti a Franco Girolami che lascia il belgio con un ampio margine in classifica sui diretti rivali. Piccola pausa ora per la categoria europea riservata al TCR, campionato che a luglio riprenderà il suo cammino dal Norisring (Germania).

Andrea Caldarelli e Marco Mapelli si confermano padroni del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS. Quarta gioia consecutiva per la coppia di K-Pax Racing (Lamborghini) al termine del terzo atto della serie, in scena nello spettacolare VIRginia International Raceway.

Andrea Caldarelli/Michele Beretta hanno vinto per la terza volta consecutiva nella race-1 del VIR del GTWC America. La coppia Lamborghini del K-Pax Racing ha primeggiato con ampio margine su Michael Dinan/Robby Foley (Turner Motorsport #96) ed a Justin Wetherill/Ryan Dalziel (Triarsi Competizione #13/Ferrari), rispettivamente in seconda e terza piazza.

Non sono mancate le emozioni con una lunghissima lotta nel primo stint tra il canadese Misha Goikhberg (K-Pax Racing #3/Lamborghini) l’americano Steven Aghakhani (US RaceTronics #6/Mercedes) e lo statunitense Michael Dinan ( Turner Motorsport #96/BMW).

Quest’ultimo ha avuto la meglio sui due rivali che successivamente saranno protagonisti di un contatto nel terzo settore. Aghakhani ha infatti spinto nel prato l’Huracan GT3 di Goikhberg, una situazione molto discutibile dopo una prima sportellata sul rettilineo che porta alla ‘Roller Coaster’.

Sesto acuto consecutivo per Caldarelli, quarto per Beretta al termine di una race-2 a senso unico negli ultimi 30 minuti. La coppia tricolore del K-Pax Racing ha allungato sulla concorrenza dopo la sosta obbligatoria, Beretta ha concluso in scioltezza davanti a Colin Braun/George Kurtz (CrowdStrike Racing by Riley Motorsports #04/Mercedes) e Michael Dinan/Robby Foley (Turner Motorsport #96/BMW).

