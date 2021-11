Tante emozioni dall’Australia e dall’America con la 37^ puntata di ‘A ruota libera’, il consueto appuntamento che vi parla di tutte le realtà a ruote coperte che possono essere catalogate come ‘minori’.

Ci spostiamo quest’oggi in Australia con il ritorno del Supercars Championship. Non mancherà un passaggio negli USA con l’ultima ‘Elimination Race’ della NASCAR Xfinity e Truck Series.

Supercars Championship, Sydney: De Pasquale domina la scena, SVG resta leader

Dopo mesi di assenza in seguito all’emergenza sanitaria torna il Supercars Championship, la principale categoria australiana riservata alle stock car. Il Sydney Motorsport Park accoglierà il 90% del finale di un campionato che si concluderà nella mitica location di Bathurst con la storica 1000km.

Australia, race-1: De Pasquale detta legge nella notte

Anton De Pasquale è stato semplicemente il migliore nella race-1, disputata in notturna. Nell’impianto che sorge nel New South Wales il #17 del gruppo ha dominato la scena gestendo nel migliore dei modi la pole-position.

Il ‘sostituto’ di Scott McLaughlin sulla Ford del DJR ha preceduto sotto la bandiera a scacchi il padrone del campionato Shane van Gisbergen (Triple Eight Racing #88) ed il giovane Brodie Kostecki ( Erebus Motorsport #99), secondo in griglia dopo lo shootout.

Australia, race-2: SVG torna a dettare il passo, squalifica per De Pasquale

La prima prova della domenica si è decisa allo spegnimento dei semafori con Shane van Gisbergen che ha preso subito il comando delle operazioni. L’ex campione della serie ha allungato e non è più stato ripreso, mentre De Pasquale perdeva posizioni vanificando di fatto la pole-position.

SVG ha tagliato per primo il traguardo davanti a Will Davison (DJR #17) che nella seconda metà della prova ha cercato di riprendere il forte pilota neozelandese. Terzo posto per Nick Percat (Brad Jones Racing #8), mentre è arrivata nel post gara l’esclusione di De Pasquale, sanzionato per un’irregolarità con gli pneumatici.

Australia, race-3: Ford chiude in bellezza, SVG resta leader

Ford ha chiuso in bellezza il primo week-end di Sydney con De Pasquale, abile a respingere nel finale della race-3 ogni ipotetico attacco di Will Brown (Erebus Motorsport #9), secondo con 1.2 di ritardo.

Terza piazza finale per Jamie Whincup (Triple Eight #88) davanti a Shane van Gisbergen che resta saldamente il padrone del Supercars Championship 2021. L’ex vincitore del GT World Challenge Europe ha l’opportunità di allungare ancora settimana prossima quando si tornerà in scena in quel di Easten Creek.

Il principale campionato australiano riservato alle stock car è finalmente tornato e da qui a dicembre lo spettacolo è assicurato.

American Style, Martinsville: Truck ed Xfinity eleggono i propri finalisti



Sono stati tantissimi i colpi di scena in occasione dell’ultima ‘Elimination Race’ della NASCAR Xfinity e Truck Series. I finalisti sono stati finalmente eletti ed ora non resta altro che pensare alla finale di settimana prossima.

NASCAR Xfinity: Noah Gragson vince dopo una gara all’attacco

Noah Gragson è stato semplicemente perfetto nella penultima prova della stagione. Il #9 di Chevy è riuscito a completare la propria missione: vincere per accedere al ‘Championship 4’.

Austin Cindric #22 (Penske) ha iniziato nel migliore dei modi la penultima competizione del 2021 imponendo un passo incredibile sulla concorrenza. Il campione 2020 ha vinto la Stage 1 prima di iniziare una lunga lotta contro le due auto del Gibbs Racing.

Ty Gibbs #54 (non in lotta per il titolo) ed Harrison Burton #20 si sono messi all’inseguimento di Noah Gragson #9 (JR Motorsport) che con il gioco delle soste si è portato in vetta alla graduatoria generale.

Dopo la Stage 2, conquistata dal nativo di Las Vegas in volata su Burton, la lotta è continuata nella parte conclusiva per gran parte della frazione decisiva. Tutto è cambiato in curva 3-4 con Gragson che ha spinto in testacoda Gibbs, un contatto che ha messo fine ai sogni di gloria di Burton. Il figlio dell’ex pilota Jeff Burton ha colpito il teammate che nel frattempo era schivato dalle altre auto.

Il Gibbs Racing ha continuato ad attaccare Gragson con Daniel Hemrich. Il #18 di Toyota si è conteso con la Chevy #9 del JR Motorsport l’accesso in finale negli ultimi due giri della prova in un overtime ricco di emozioni. L’ex pilota della Cup Series ha ceduto il posto a Cindric che per meno di 1 decimo ha perso la volata contro Gragson, per la prima volta in finale.

Hemrich, ancora senza successi in carriera, ha chiuso terzo, sufficiente per accedere per la terza volta al ‘Championship 4’ dove dovrà vedersela con Cindric ed AJ Allmendinger #16 (Kaulig).

NASCAR Truck: Smith vince e passa in finale con Nemechek, Rhodes e Crafton

Zane Smith ha vinto l’ultima ‘Elimination Race’ della NASCAR Truck Series, un risultato importantissimo che gli permette di accedere alla finale. Il #21 del GMS Racing si contenderà il titolo contro John Hunter Nemechek #18 (Kyle Busch Motorsport), Matt Crafton #88 (ThorSport Racing) e Ben Rhodes #98 (ThorSport Racing).

Todd Gilliland #38 (Front Row Motorsports) è stato il padrone della prima parte della prova. Il portacolori di Ford, già out dalla lotta per il titolo ha vinto Stage 1 e 2 dopo una bella battaglia con Nemecheck #4

La manifestazione è entrata nel vivo al 131° passaggio con il ritiro della Toyota #4, out in curva 3-4 dopo un contatto con Austin Wayne Self #22. Quest’ultimo ha ostacolato il campione della regular season che per una manciata di punti è riuscito ad accedere all’appuntamento finale di Phoenix.

I problemi per i contendenti per il titolo hanno colpito anche Sheldon Creed #2 (GMS Racing) e Matt Crafton (ThorSport Racing #88), rispettivamente a muro in curva 2 ed in testacoda all’uscita di curva 4 dopo un contatto con Grant Enfinger #99 (ThorSport Racing) a meno di 50 passaggi dalla conclusione.

Stewart Friensen #52 (Friensen) e Zane Smith si sono contesi un posto nella finale nell’overtime, gli ultimi due giri della prova. Il #52 della Truck Series ha spinto contro le barriere Gillland, un incidente che ha concluso anticipatamente la competizione.

Creed (campione 2020), Chandler Smith #18 (Kyle Busch Motorsport #18), Friensen e Carson Hocevar #42 (Niece Motorsports) escono definitivamente di scena al termine di una competizione oltremodo spettacolare.

Appuntamento settimana prossima in quel di Phoenix per la finale della NASCAR Xfinity e Truck Series.

Nella prossima puntata…

Appuntamento settimana prossima con la finale da Phoenix per la NASCAR Xfinity e Truck Series. Ancora una volta sarà protagonista l’Australia con il Supercars Championship, mentre da Motegi tornerà il SuperGT.

Luca Pellegrini