Il Nürburgring torna protagonista dopo un estate molto complessa. Per la 29^ puntata di ‘A ruota libera’ ci spostiamo nel mitico impianto tedesco che dopo il round di fine agosto del DTM ha accolto la prova del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e le gare del GT4 Europe e TCR Europe.

Si torna dunque alla normalità dopo la terribile alluvione che aveva colpito la Germania ed aveva trasformato il famoso circuito teutonico in un centro di emergenza. Spazio in questa puntata anche alla Porsche Supercup in quel di Zandvoort e all’America con la NASCAR Xfinity e Truck Series in pista in quel di Darlington, sede della prima prova dei Playoffs della NASCAR Cup Series.

GT4 Europe, Nürburgring: Zakspeed rovina il fine settimana perfetto ad United Autosports

Zakspeed rovina il fine settimana perfetto ad United Autosports. La squadra Mercedes vince in gara-1 al Nürburgring, mentre le squadra di McLaren firma la race-2 e le due pole-position.

Race-1: Mercedes beffa McLaren al pit stop

Jan Marschalkowski / Théo Nouet vincono a sorpresa la race-1 del GT4 Europe al Nürburgring con una strategia perfetta. La Mercedes #13 di Zakspeed beffa le due McLaren di United Autosports, apparentemente imbattibili dopo le prime battute.

Bailey Voisin / Charlie Fagg #23 e Gus Bowers / Dean MacDonald #32 hanno preso un piccolo gap sulla concorrenza, una situazione che è durata ben poco. La 570S GT4 #32 è stata presto passata dalla Mercedes che ha approfittato del pit stop obbligatorio per uscire davanti alla prima delle due McLaren di United Autosports.

Charlie Fagg ha provato in tutti i modi a recuperare la leadership, una missione non riuscita. Terzo posto conclusivo per la già citata #32 che ha preceduto all’arrivo la Camaro di Thijmen Nabuurs / Jop Rappange (V8 Racing).

Race-2: United senza rivali

Rivincita per United Autosports durante la race-2 del GT4 Europe. La realtà di Zak Brown domina la scena e completa una splendida doppietta. Nuovo podio per Jan Marschalkowski / Théo Nouet (Mercedes/Zakspeed), vincitori nella prima prova.

La seconda manifestazione in terra tedesca si è aperta sulla falsariga della race-1 con le due McLaren di United Autosports al comando. Gus Bowers / Dean MacDonald #32 e Bailey Voisin / Charlie Fagg #23 hanno allungato sul gruppo nei primi passaggi davanti alla Mercedes #87 di AKKA ASP con Jim Pla / Jean Luc Beaubelique.

La sosta obbligatoria non cambia le carte in tavola con la #23 che ha continuato ad impensierire la gemella #32. Le auto americane hanno concluso praticamente in parata con Gus Bowers / Dean MacDonald #32 davanti alla gemella #23.

Prossima prova ad ottobre in concomitanza come sempre del GT World Challenge Europe.

TCR Europe, Nürburgring: Mikel Azcona cala il poker

Quattro affermazioni consecutive per Mikel Azcona nel TCR Europe. L’iberico si impone in entrambe le prove del Nürburgring mostrandosi nettamente superiore agli altri come accaduto in quel di Spa-Francorchamps.

Race-1: Girolami ed Azcona regalano emozioni

Franco Girolami e Mikel Azcona regalano emozioni nella race-1 del Nürburgring per quanto riguarda il TCR Europe. L’argentino di casa PSS Racing Team e lo spagnolo di Volcano Motorsport si sono contesi per tutta la prova il primato fino all’ultimo giro.

La Cupra ha beffato l’alfiere della Honda solo nell’ultimo passaggio dopo aver provato più volte a strappare la leadership. Il protagonista del WTCR ha beffato Girolami all’uscita della Mercedes Arena non lasciando scampo al rivale che si è dovuto accontentare del secondo posto.

Terza piazza per l’olandese Niels Langeveld (SLR/Hyundai) che ha provato ad attaccare i primi due senza riuscire nel risultato sperato. Da segnalare il settimo posto dello spagnolo Isidro Callejas (Brutal Fish/Honda), pilota Honda che sabato mattina ha ottenuto la prima pole in carriera nella categoria.

Race-2: Azcona concede il bis

Lo spagnolo Azcona non ha lasciando scampo ai diretti avversari nella race-2 portandosi al comando dopo pochi giri. Al quarto passaggio ha beffato Jack Young (Brutal Fish/Honda) ed ha subito allungato verso un nuovo successo.

Franco Girolami è salito subito al secondo posto, ma non è riuscito a replicare il ritmo di Azcona che ha tagliato in solitaria il traguardo. Young è stato attaccato e beffato da Teddy Clairet (Peugeot/Clairet) che successivamente ha subito una retrocessione nel post gara al quarto posto.

Porsche Supercup, Zandvoort: la prima di Heinrich, terzo Iaquinta

Laurin Heinrich vince per la prima volta nella Porsche Supercup a Zandvoort. L’esordiente di casa Racing by Huber, impegnato a tempo pieno anche nella Carrera Cup Deutschland, domina la scena in Olanda dalla partenza all’arrivo.

Prova perfetta per il pilota tedesco che precede sulla linea del traguardo Leon Köhler che di fatto non ha mai attaccato il compagno di box. Terzo posto per il nostro Simone Iaquinta (Dinamic), pronto a confermarsi settimana prossima in casa a Monza. Delude le attese il padrone di casa Larry ten Voorde (GP Elite), quinto dopo aver provato in tutti i modi a beffare il turco Ayhancan Güven (BWT Lechner).

Prossimo round settimana prossima nel tempio della velocità con un doubleheader che deciderà il campione 2021.

American style: Darlington: Sheldon e Noah a segno

Sheldon Creed e Noah Gragson si dividono a Darlington i successi nella NASCAR Truck ed Xfinity Series. Due belle gare hanno condizionato il week-end che hanno preceduto di qualche ora la ‘Southern 500’ della Cup Series.

NASCAR Truck Series: Creed padrone in South Carolina

Sheldon Creed vince la prova di Darlington della NASCAR Truck Series confermandosi padrone dei Playoffs. Il #2 di GMS Racing firma l’ottavo acuto in carriera, il terzo in stagione, il secondo consecutivo in stagione.

Il campione in carica ha dominato la seconda parte della manifestazione dopo aver lasciato a John Hunter Nemechek #4 (Kyle Busch Motorsport) la Stage 1. Creed è ritornato in vetta successivamente imponendosi nella Stage 2, un antipasto di come si sarebbe conclusa la prova. Il vincitore della prova primaverile nello Stato del South Carolina ha allungato ed ha vinto con meno di un secondo di vantaggio sulla Toyota #4 e su Stewart Friesen #52 (Halmar Friesen Racing).

Appuntamento tra due settimane a Bristol per la prima ‘Elimination Race’ dei Playoffs 2021.

NASCAR Xfinity Series: Noah Gragson svetta in South Carolina

Noah Gragson torna nella victory lane della NASCAR Xfinity Series imponendosi a Darlington. Il #9 di Chevrolet svetta nell’overtime e conquista la seconda gioia in carriera in South Carolina, la prima della stagione.

Il nativo di Las Vegas ha preso il comando nella seconda parte imponendosi nella Stage 2. L’alfiere di JR Motorsport ha gestito alla grande gli ultimi passaggi imponendosi sulla Supra #20 di Harrison Burton (Gibbs Racing).

Finale da dimenticare per le Toyota che avevano monopolizzato la scena nelle prime fasi con Denny Hamlin #54 e Daniel Hemric #18. I due si sono spartiti la leadership nella Stage 1 con il #18 del gruppo che è riuscito a mettere in bacheca la prima frazione grazie ad un errore del rivale. Il #11 della Cup Series ha infatti completamente sbagliato un doppiaggio in curva 3-4, un errore che lo ha spinto in testacoda

Prossima competizione tra meno di una settimana a Richmond (Virginia).

Nella prossima puntata…

Saranno tanti i racconti che troverete nella prossima puntata di ‘A ruota libera’. Nel week-end del Gran Premio d’Italia di F1 sarà ancora protagonista la Porsche Supercup che chiude la stagione nel tempio della velocità.

Spazio anche al Nürburgring con il NLS che riparte dopo la pausa estiva. Appuntamento a Spielberg con il GT Open, mentre il Lausitzring accoglierà l’ADAC GT Masters che ha saltato ad agosto la prova accanto all’Inferno Verde per i motivi citati in precedenza.

Riparte anche il British GT Championship da Oulton Park in un week-end che vedrà in pista in quel di Laguna Seca i protagonisti dell’IMSA Michelin Pilot Challenge. Non dimentichiamoci della NASCAR Xfinty Series in scena in quel di Richmond.

Luca Pellegrini