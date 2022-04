Il Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS (GTWC America) è il protagonista dell’11ma puntata di ‘A ruota libera’. La serie statunitense non è l’unica che è scesa in pista nel week-end di Pasqua, fine settimana ricchissimo che ha visto protagonista anche la Michelin Le Mans Cup in quel del Paul Ricard.

La categoria riservata alle LMP3 ed alle GT3 condivide il palcoscenico con la Porsche Carrera Cup France e la NASCAR Truck Series, rispettivamente in quel di Nogaro ed a Bristol (dirt). Non dimentichiamoci anche del SuperGT, al debutto in quel di Okayama e del British GT Championship ad Oulton Park.

GTWC America, Sonoma: Pepper/Caldarelli si confermano gli uomini da battere

Jordan Pepper ed Andrea Caldarelli si confermano gli uomini da battere dopo il primo round di Sonoma del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS. Lamborghini #1 domina la scena con K-Pax Racing, un passo irraggiungibile per gli altri.

Race-1: i campioni tornano a regnare

Jordan Pepper/Andrea Caldarelli hann monopolizzato la scena dal primo all’ultimo giro la race-1 di Sonoma del GTWC America. La Lamborghini #1 del team californiano ha allungato sin da subito con il sudafricano, mentre il nostro connazionale ha gestito al meglio l’ampio margine sulla concorrenza.

Seconda posizione per Russell Ward/Philip Ellis (Winward Racing) davanti a Loris Spinelli/Steven Aghakhani (US Racetronics #6), entrambi con Mercedes. Misha Goikhberg/Giacomo Altoè (K-Pax Racing #3/Lamborghini) hanno completato in quarta posizione, Michael Dinan/Robby Foley (Turner Motorsport #96/BMW) in quinta.

Race-2: Spinelli ci prova, ma K-Pax Racing raddoppia

Caldarelli/Mapelli si sono confermati anche nella race-2 dopo una bellissima lotta nella prima metà della corsa contro la Mercedes #6 di Loris Spinelli, autore della pole-position. Il nostro connazionale, alfiere di US Racetronics #6, ha respinto a più riprese l’assalto di Caldarelli che solo dopo il pit ha potuto prendere il comando con Jordan Pepper.

Steven Aghakhani, subentrato al posto di Spinelli, ha alzato bandiera bianca per un problema all’anteriore destra, una fase che ha preceduto di qualche minuto la prima ed unica bandiera gialla della corsa al fine di rimuovere la Mercedes #08 di DXDT Racing, auto ferma nel primo settore.

Al restart le posizioni non sono più cambiate con Pepper che ha concluso in scioltezza davanti a Russell Ward/Philip Ellis (Winward Racing #33) e Misha Goikhberg/Giacomo Altoè (K-Pax Racing #3), rispettivamente al secondo ed al terzo posto dopo una bellissima sfida nel primo settore del tracciato durante lo stinti iniziale.

Il GTWC America si prende una piccola pausa in attesa del ritorno del GTWC Europe, in scena settimana prossima a Brands Hatch (Inghilterra). Prossima gara a metà maggio nel nuovo impianto di Ozarks International Raceway.

Michelin Le Mans Cup: Racing Spirit of Leman #10 ed GMB Motorsports al top

Inizia nel migliore dei modi l’avventura nella Michelin Le Mans Cup per Tom Dillmann/Alexander Mattschull (Racing Spirit of Leman #10) e per Kasper H. Jensen/Kristian Poulsen (GMB Motorsport #55/Honda). Giornata perfetta a Le Castellet per le due formazioni citate, rispettivamente a segno in LMP3 ed in GT3.

LMP3: Racing Spirit of Leman sorprende e vince con la strategia

Racing Spirit of Leman ha conquistato la prima prova della stagione con una strategia perfetta dopo un primo stint dominato da Torsten Kratz (WTM Racing #11), autore della pole-position. La sfida per il successo si è accesa dopo la prima sosta con Tom Dillmann che ha preso il volante della vettura #10 in anticipo rispetto alla concorrenza.

Il transalpino è uscito davanti alla Duqueine M30 – D08 – Nissan #11 di Leonard Weiss ed alla coppia formata da Louis Rousset/Jérôme de Sadeleer (MV2S Forestier Racing #29), protagonisti in positivo di giornata. Questi ultimi hanno tagliato il traguardo in seconda posizione dopo aver respinto nei minuti conclusivi ogni possibile attacco da parte di Charles Crews/ Dino Lunardi (IDEC Sport #17), terzi sotto la bandiera a scacchi.

🏁 First race, first victory! The GT3 class win goes the way of GMB Motorsport #55 at Circuit Paul Ricard. Kudos to the Danish team with Kasper H. Jensen, Kristian Poulsen for this great performance today. 👏🏻#LMC #LeCastelletRound pic.twitter.com/5OWjvI1eij — Le Mans Cup (@LeMansCup) April 16, 2022

GT3: prima gioia per Honda con GMB Motorsport nella Michelin Le Mans Cup

Kasper H. Jensen/Kristian Poulsen #55 precedono sotto la bandiera a scacchi la vettura gemella #44 di Gustav Birch /Jens MØller e regalano la prima gioia ad GMB Motorsport nella Michelin Le Mans Cup.

Dominio Honda in Francia, un successo mai messo in discussione per la #55 che ha approfittato al meglio di una penalità per falsa partenza della #44 che successivamente perderà altro terreno in un testacoda. Terzo posto per Stephen Pattrick/Théo Nouet (Bullit Racing #99/Aston Martin), abili nell’ultimo giro a primeggiare sulla Ferrari #61 di AF Corse.

Sabato delle prime volte in Francia, nessuna delle due formazioni vincente aveva mai corso nella serie. Prossima tappa ad Imola a metà maggio

SuperGT, Okayama: Oshima/ Yamashita al top con Supra

Kazuya Oshima/Kenta Yamashita (ENEOS X PRIME GR Supra) hanno primeggiato ad Okayama nella mattinata di domenica, primo atto del SuperGT 2022. Prova controllata per la vettura #14 dal via all’arrivo, mentre in GT300 festeggia Nissan con Kiyoto Fujinami/Joao Paulo de Oliveira (REALIZE NISSAN MECHANIC CHALLENGE GT-R #56).

GT500: Supra senza rivali nel giorno di Pasqua

La prima prova dell’anno per la classe regina ha vissuto una bella lotta per la seconda posizione. Per il primato, infatti, non vi sono state molte emozioni con la netta superiorità sin dal via da parte della Supra #14 di Oshima/Yamashita. Bella, invece, la bagarre per il podio tra Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette (CALSONIC IMPUL Z #12), Yuji Tachikawa/Hiroaki Ishiura (ZENT CERUMO GR Supra #38) e Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino (STANLEY NSX-GT #100).

Le tre auto si sono trovate appaiate a pochi giri dalla conclusione con l’Honda #100 che dopo aver beffato i rivali ha tentato un disperato recupero alla testa della corsa. Secondo posto per STANLEY NSX-GT #100 davanti a Tsugio Matsuda/Ronnie Quintarelli (MOTUL AUTECH Z ), abili nel finale a beffare la già citata Supra #38 che negli ultimi passaggi usciva dal podio insieme alla Nissan #12.

GT300: Nissan vince, Subaru rallentata in pit lane

Kiyoto Fujinami/Joao Paulo de Oliveira (REALIZE NISSAN MECHANIC CHALLENGE GT-R #56) hanno vinto la prima sfida dell’anno in quel di Okayama. Giornata perfetta per la coppia citata che festeggia in scioltezza su Takashi Kobayashi/Kakunoshin Ohta (UPGARAGE NSX GT3/Honda #18) e Naoya Gamou/Takuro Shinohara (LEON PYRAMID AMG /Mercedes #65).

In una gara senza Safety Car dei problemi ai box hanno tolto dai giochi la Subaru #61 di Takuto Iguchi/Hideki Yamauchi. Prima parte di fatto perfetta per i campioni in carica che si sono dovuti accontentare della nona posizione finale.

Prossima competizione nel tradizionale giorno del 4 maggio in quel del Fuji.

British GT Championship: Mercedes ed Audi regalano spettacolo nel week-end di Pasqua

Mercedes ed Audi regalano spettacolo nel primo fine settimana d’azione del British GT Championship, la principale realtà britannica riservata alle GT3 ed alle GT4. Non sono mancate le emozioni nella giornata di ieri in cui si sono svolte le due competizione previste sui 60 minuti.

Race-1: Gounon ci prova, ma non basta per abbattere Bafle

Shaun Balfe/ Adam Carroll (Bafle/Audi #22) hanno primeggiato nella prima corsa dell’anno dopo un’indimenticabile lotta per il primato contro la Mercedes #6 di Ian Loggie /Jules Gounon (RAM Racing). Quest’ultimo, salito a bordo dopo il pit obbligatorio, ha tentato in tutti i modi di beffare Carroll che nel traffico ha saputo mantenere il primato fino alla bandiera a scacchi.

Il transalpino si è dovuto accontentare della seconda piazza dopo un deciso attacco che ha caratterizzato l’inizio dell’ultimo giro. Terzo posto nella race-1 per Nick Halstead/Jamie Stanley (Fox Motorsport/McLaren #40), mentre in GT4 è da rimarcare il successo di Richard Williams /Sennan Fielding (Steller Motorsport/Audi #42).

Race-2: la pioggia e la bandiera rossa incoronano McLaren

La McLaren #11 di Kelvin Fletcher/Martin Plowman (Paddock Motorsport) ha primeggiato nella seconda competizione del British GT in quel di Oulton Park, gara condizionata da una bandiera rossa nel cuore dell’evento in seguito all’incidente nel secondo settore della Mercedes #15 di RAM Racing.

🔴 RACE STOPPED 🔴@jamiecaroline7 has buried @RamRacingCom Mercedes-AMG in the tyre wall on the entry to Druids. Driver is out of the car and ok. 📺 https://t.co/JLi2sT5UHK pic.twitter.com/NDpIJiW8r0 — 🇬🇧 #BritishGT 🏁 (@BritishGT) April 18, 2022

Molti team non sono riusciti a fermarsi ed hanno dovuto scontare sotto la bandiera a scacchi l’handicap di tempo deciso dal regolamento. La già citata Mercedes #6 di RAM Racing e l’Audi #22 di Bafle sono state retrocesse in quinta ed in sesta piazza al termine di una prova che ha premiato ‘a tavolino’ la McLaren.

Seconda piazza per Richard Neary /Sam Neary (ABBA Racing/Mercedes #8) davanti a Kevin Tse /Chris Froggatt (Sky Tempesta Racing/Mercedes #93). Aston Martin, invece, primeggia in GT4 per Matt Topham /Darren Turner (Newbridge Motorsport #27).

Settimana prossima a maggio in quel di Silverstone.

Porsche Carrera Cup France, Nogaro: Klein senza avversari

Marvin Klein inizia nel migliore dei modi la stagione 2022 della Porsche Carrera Cup France. Il #99 del CLRT ha primeggiato in entrambe le prove di Nogaro, due gare in cui il transalpino ha letteralmente gestito la scena.

Alessandro Ghiretti e Dorian Boccolacci, portacolori di Martinet by Alméras, hanno tentato di impensierire a più riprese l’alfiere della squadra di Come Ledogar. Il primo ha concluso entrambe le corse al secondo posto, mentre l’ex protagonista di FIA F2 ha colto una bella Top3 solo nella ‘prova di Pasqua’.

La race-2, invece, non ha sorriso al 23enne nativo di Cannes che ha concluso lontano dal podio dopo una serie di errori nei primi passaggi. Ad approfittare della situazione è stato Evan Spenle (CLRT), quinto all’arrivo del primo atto del 2022 alle spalle di Alexander Tauscher (Allied Racing).

NASCAR Truck Series, Bristol dirt: Rhodes svetta nella notte

Ben Rhodes ha conquistato la prima delle due competizioni sterrate della NASCAR Truck Series. Il #99 di ThorSport Racing ha fatto la differenza negli ultimi tre giri dopo aver messo in bacheca entrambe le Stage.

The 9️⃣9️⃣ … out of nowhere! @benrhodes is a winner on the @BMSupdates Dirt! pic.twitter.com/736bIDgPLD — NASCAR Camping World Trucks (@NASCAR_Trucks) April 17, 2022

Prima affermazione del 2022 per il portacolori di Toyota, la sesta in carriera. Il campione in carica ha avuto la meglio all’arrivo su Carson Hocevar (Niece Motorsports #42), sconfitto nelle ultime tre tornate. Terzo posto per John Hunter Nemechek (Kyle Busch Motorsports #4) che per un motivo o per l’altro non è ancora riuscito a primeggiare.

Prossima pausa tra due settimane in quel di Darlington (South Carolina).

Nella prossima puntata…

La prossima settimana ci sarà da divertirsi nel ‘Bel Paese’ tra il Gran Premio dell’Emilia Romagna ad Imola ed i campionati italiani in quel Monza. Nel frattempo non perdetevi il BTCC (Donington Park), l’ADAC GT Masters (Oschersleben), Porsche Supercup (Imola) e la NASCAR Xfinity Series (Talladega)

Luca Pellegrini