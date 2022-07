La 25ma puntata di ‘A ruota Libera’ non poteva non concentrarsi sui due GT World Challenge che sono scesi in pista questo fine settimana a meno di 7 giorni dal ritorno della categoria continentale con la mitica 24h di Spa-Francorchamps.

La serie asiatica e la realtà statunitense hanno dato spettacolo tra il Fuji ed il Glen, mentre dal Paul Ricard è ripresa la Porsche Supercup. Spazio anche alla NASCAR che da Pocono ha visto il proseguo del cammino dell’Xfinity Series e la finale della regular season per quanto riguarda la Truck Series. Non dimentichiamoci anche del British GT Championship che ha ripreso il proprio cammino da Spa-Francorchamps, unica trasferta fuori dai confini nazionali.

GTWC Asia, Fuji: Ferrari e Mercedes in vetta

Ferrari e Mercedes si dividono i successi al Fuji, terzo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS. CarGuy Racing #777 e Triple Eight JMR #99 mettono tutti in riga al termine di un fine settimana oltremodo interessante.

Race-1: CarGuy Racing concede il bis

Una gestione perfetta della race-1 ha regalato la seconda gioia stagionale per CarGuy Racing nel GTWC Asia con Takeshi Kimura/Kei Cozzolino. Quest’ultimo ha saputo recuperare nella seconda metà della competizione completando con margine davanti a Naoki Yokomizo/Mitsuyama Shogo (Yogibo Racing #27/Ferrari) ed a Kantadhee Kusiri/Tanart Sathienthirakul (AAS Motorsport #18/Porsche).

La lotta non è mancata con una prima parte di gara che ha visto in difficoltà Kimura. Il giapponese, come da pronostico, ha lasciato spazio ai rivali che dopo la sosta hanno dovuto fronteggiare il ritorno di Cozzolino, nettamente superiore alla concorrenza.

Race-2: Mercedes torna al successo con Triple Eight JMR #99

Mercedes torna a vincere nel GTWC Asia con H.H. Prince Abdul Rahman Ibrahim/Nick Foster (Triple Eight JMR #99). Seconda gioia dell’anno per il malese e l’australiano, protagonisti al via di una bella lotta contro Tomonobu Fujii (D’station Racing #47/Aston Martin).

L’AMG GT3 #99, dopo aver preso la seconda posizione nei minuti conclusivi dello stint iniziale, ha scavalcato la Ferrari di Takeshi Kimura/Kei Cozzolino (CarGuy Racing #777) al termine della sosta ai box. Quest’ultima vettura, rallentata nella pit lane dai canonici handicap di tempo in base ai risultati delle competizioni precedenti, ha concluso al terzo posto alle spalle di Hiroaki Nagai /Yuta Kamimura (Porsche Center Okazaki #30/Porsche).

🏆 FUJI RACE 2 WINNERS🏆@tripleeightaus' Ibrahim and Foster battle to their second win of the season and extend their championship lead. 📺 https://t.co/1HkTk4OKxt#GTWorldChAsia | #FanatecGT 🗻 pic.twitter.com/CrBPHkdt28 — GT World Challenge Asia (@GTWorldChAsia) July 24, 2022

Prossima competizione a metà agosto a Sugo.

GTWC America, Glen: PRO-Am alla riscossa

Due equipaggi PRO-AM hanno messo tutti in riga nelle due competizioni del Glen del GTWC America. Charlie Luck/Jan Heylen (Wright Motorsport) e Colin Braun/George Kurtz (CrowdStrike Racing by Riley Motorsports #04/Mercedes) hanno potuto festeggiare nel mitico impianto del ‘Glen’, giro di boa stagionale.

Race-1: Porsche #45 primeggia tra le forature

Charlie Luck/Jan Heylen (Wright Motorsport) hanno vinto per pochi decimi la race-1 del Glen del GTWC America. Affermazione in PRO-Am e overal per la Porsche #45, abile nei minuti conclusivi a respingere ogni ipotetico attacco da parte di Colin Braun/George Kurtz (CrowdStrike Racing by Riley Motorsports #04). Terzo posto per Michael Dinan/Robby Foley (Turner Motorsport #96/BMW), i migliori tra i PRO.

Quest’ultima auto sarà per certi versi decisiva per le sorti della competizione. La prima metà dell’evento ha infatti escluso dei giochi la temibile Lamborghini #1 del K-Pax Racing di Andrea Caldarelli/Michele Beretta, auto scattata dalla pole-position in tutte le prove da inizio anno ad oggi.

Beretta è stato sanzionato con 1 minuto di penalità per aver spinto nell’erba della ‘Bus Stop’ il rivale della BMW, una fase che ha permesso a Russell Ward (Winward Racing #33) di prendere il controllo della corsa.

La sosta ai box ha modificato la graduatoria generale con Loris Spinelli (US Racetronics #6/Mercedes) che si ritrovava leader davanti alla Mercedes #33, affidata per l’occasione ad Phil Ellis. L’elvetico abbandonerà la corsa per una foratura, una situazione condivisa dal padrone del Lamborghini Super Trofeo Europe che dovrà arrendersi a 5 minuti dalla fine.

I due imprevisti citati, sommati ad un danno alla posteriore sinistra per l’Honda #93 del Racers Edge Motorsport, hanno permesso alla Porsche #45 di Wright Motorsports di trovarsi in vetta a tre passaggi dalla fine. Colin Braun ha tentato in tutti i modi di prendere il primato, Heylen non ha mollato la presa completando al meglio un sabato perfetto.

Race-2: dominio Mercedes, vittoria per Braun/Kurtz

Al termine di un finale rocambolesco, Colin Braun/George Kurtz (CrowdStrike Racing by Riley Motorsports #04/Mercedes) hanno potuto festeggiare il primo acuto in stagione nel GTWC America. Russell Ward/Philip Ellis (Winward Racing #33/Mercedes) e Ashton Harrison/Mario Farnbacher ( Racers Edge Motorsport #93/Honda) hanno concluso il podio, rispettivamente in seconda e terza piazza.

Gli ultimi passaggi hanno deciso la prova. Un vistoso rallentamento da parte Ellis #33 ha infatti permesso all’AMG GT3 #04 di trovarsi in vetta a quattro giri dalla conclusione. Da quel momento la situazione non è più cambiata per la vetta, mentre Steven Aghakhani (US Racetronics.#6/Mercedes) cedeva la terza piazza per un problema tecnico in curva 1. L’ultimo gradino del podio verrà ereditato per pochi minuti da Michele Beretta (K-Pax Racing #1/Lamborghini), successivamente tradito da una foratura.

Prossima tappa a Road America a metà agosto.

Porsche Supercup, Paul Ricard: la prima di Buus

Prima affermazione in carriera per Bastian Buus (BWT Lechner Racing) nella Porsche Mobil 1 Supercup. Il danese, debuttante nella categoria, ha letteralmente dominato la scena imponendosi in scioltezza su Harry King (BWT Lechner Racing) e Larry ten Voorde (GP Elite)

Le due auto di Lechner Racing hanno imposto sin dallo spegnimento dei semafori un ritmo irraggiungibile per i rivali che si sono piegati alla formazione austriaca. Quarta piazza conclusiva per Laurin Heirich (SSR Huber Racing) davanti a Dylan Pereira (BWT Lechner Racing), sempre leader della serie.

Tra una settimana una nuova corsa a Budapest (Ungheria).

British GT Championship, Spa-Francorchamps: McLaren regna in Belgio

Nick Halstead /Jamie Stanley (Fox Motorsport #42/McLaren) hanno vinto in scioltezza la prova di Spa-Francorchamps dell’Intelligent Money British GT Championship. Giornata perfetta per la coppia citata, impeccabile nella seconda metà della manifestazione

L’equipaggio dell’auto #40, dopo una prima parte oltremodo interessante e ricca di lotte, ha preso il largo ed ha concluso al meglio la competizione imponendosi su James Cottingham/Lewis Williamson (2 Seas Motorspor #4/Mercedes) ed a Ian Loggie /Jules Gounon (RAM Racing #6/Mercedes). Da rimarcare la prestazione di Loggie che con un nuovo podio allunga sensibilmente in campionato. Stagione perfetta per quest’ultimo che dopo una serie di fine settimana ha potuto tornare a condividere l’abitacolo con Gounon.

Appuntamento a settembre da Brands Hatch, penultima tappa della serie.

🎞️ Spa Highlights What do you mean you had something else on and didn't see our epic race @circuitspa today and you'd like a handy bite-size recap?! Actually, sounds good. You're welcome 👍 pic.twitter.com/m1KA0v1pAK — 🇬🇧 #BritishGT 🏁 (@BritishGT) July 24, 2022

NASCAR Truck Series, Pocono: nel segno degli Smith

Chandler Smith e Zane Smith sono stati i protagonisti a Pocono al termine dell’appuntamento della NASCAR Truck Series. Il primo ha messo in bacheca il secondo acuto stagionale con la Toyota #18 del Kyle Busch Motorsports, il secondo ha vinto la regular season con la Ford #38 del Front Row Motorsports.

I due, legati solo dallo stesso cognome , faranno parte anche dei NASCAR Playoffs, decisivi per l’assegnazione del titolo della Truck Series. Il #18 ed il #38 del gruppo si contenderanno il successo finale a partire dalla prossima settimana contro John Hunter Nemechek, Stewart Friesen, Ben Rhodes. Christian Eckes, Ty Majeski, Caarson Hocevar, Gaant Efinger e Matt Crafton.

Appuntamento ora da non perdere tra una settimana al Lucas Oil Raceway at Indianapolis.

NASCAR Xfinity Series, Pocono: Noah x3

Noah Gragson ha vinto per la terza volta in questo 2022 nella NASCAR Xfinity Series in quel di Pocono. Il nativo di Las Vegas ha primeggiato con la Camaro #9 del JR Motorsport contro Ty Gibbs (Gibbs #54), all’attacco della prima piazza sino all’ultimo metro.

La competizione è finita nuovamente nelle mani della compagine di Dale Earnhardt Jr, a segno per la 7ma volta nelle ultime 11 prove. La media è semplicemente incredibile per la realtà legata a Chevrolet, a segno nelle prime due Stage con Justin Allgaier #7 ed il già citato Gragson.

Prossima competizione tra una settimana in quel di Indianapolis road course con la Cup Series e l’IndyCar.

Nella prossima puntata…

Gli occhi delle ruote coperte si spostano a Spa-Francorchamps per un week-end da non perdere. La 24h del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli è sempre più alle porte, un fine settimana da non perdere in cui vedremo in azione anche il GT4 Europe. Oltre alle categorie già citate non scordiamo il ritorno dal ‘The Bend’ per il Supercars Championship oltre al proseguo del BTCC a Knockhill.

Luca Pellegrini