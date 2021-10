Nuovo week-end di verdetti con il British GT Championship che ha concluso la propria stagione da Donington Park. Spazio nella 35^ puntata di ‘A ruota libera’ anche alla NASCAR Xfinity Series che ha iniziato il ‘Round of 8’ dal Texas Motor Speedway.

British GT Championship, Donington Park: McLaren vince, Lamborghini campione

Prima vittoria nel British GT Championship per Enduro Motorsport con Morgan Tillbrook/Marcus Clutton. La coppia conclude in bellezza la stagione 2021, mentre la Lamborghini #63 festeggia il titolo con Leo Machitski/Dennis Lind (Barwell Motorsport). Il marchio di Woking festeggia anche in GT4 con i Alain Valente/ Michael Benyahia (Team Rocket RJN #3).

GT3: Enduro Motorsport recupera e vince

Richard Neary/Sam Neary (Team Abba Racing/Mercedes #8) hanno iniziato nel migliore dei modi l’ultima prova dell’anno allungando sin da subnito sulla concorrenza capitanata dalla McLaren #77 dell’Enduro Motorsport affidata a Morgan Tillbrook/Marcus Clutton. L’appuntamento di Donington è iniziato nel peggiore dei modi per la Lamborghini #18 di WPI Motorsport, out nell’erba dell’Old Hairpin al primo giro con Michael Igoe al volante.

Il traffico ha aiutato la Mercedes di Ian Loggie/Yelmer Buurman (RAM #6) che in pochi giri ha beffato la McLaren #77, auto non in lotta per il titolo 2021. Le AMG hanno allungato sulle Lamborghini di Barwell Motorsport che nei primi giri hanno dato spettacolo contro l’Aston Martin #7 del Beechdean AMR.

Mercedes si piega alla McLaren

La sosta ai box ha cambiato le carte in tavola con la Mercedes #8 che è tornata in pista con un gap dimezzato sulla McLaren #77, nettamente superiore con l’asfalto praticamente asciutto. Clutton si è messo all’attacco di R. Neary che dopo un paio di passaggi ha alzato bandiera bianca.

La situazione non è più cambiata con la McLaren che ha tagliato per prima la linea del traguardo davanti alla Mercedes #8 di RAM Racing e l’AMG #6 di Abba Racing. Gara sottotono per le Lamborghini nonostante tutto firmano il titolo con Machitski/Lind #36, quarti all’arrivo.

British GT, GT4: McLaren domina il secondo stint e vince

Alain Valente/ Michael Benyahia (Team Rocket RJN #3) dominano il secondo stint e chiudono in bellezza la stagione 2021 del British GT Championship per quanto riguarda la classe GT4, come sempre ricca di lotte.

Grande bagare sin da subito anche in GT4 con Will Burns/Gus Burton (Century Motorsport #57) al comando dopo una bella lotta contro la McLaren #3 di Alain Valente/ Michael Benyahia (Team Rocket RJN).

Quest’ultima auto si è ritrovata in vetta dopo il gioco delle soste con un discreto margine sulla Ford di Will Moore/Matt Cowley (Academy Motorsport #61) e sulla già citata BMW M4 GT4 #57 del Century Motorsport, già campione dopo Oulton Park. Tutto è rimasto intatto fino alla bandiera a scacchi con la McLaren saldamente leader.

NASCAR Xfinity Series, Texas: John Hunter Nemechek

John Hunter Nemechek firma il successo in Texas nella NASCAR Xfinity Series. Il #54 di Gibbs Racing si impone a Fort Worth dominando la scena nel finale grazie ad una strategia alternativa che gli ha permesso di beffare i rivali.

Il #4 del Kyle Busch Motorsport nella Truck Series, dopo aver vinto la Stage 2, è stato rilegato in fondo alla classifica in seguito ad una sanzione rimediata in pit road. Il figlio di Joe Nemechek ha recuperato gli avversari ed ha deciso di cambiare solo due gomme nell’ultima sosta che è state effettuata in regime di caution.

Daniel Hemrich #18, ancora una volta secondo all’arrivo, non è riuscito a recuperare il teammate che ha tagliato il traguardo con margine. Terzo posto per Noah Gragson #9 (JR Motorsport) davanti a Justin Allgaier (JR Motorsport #7) ed ad Austin Cindric #22 (Penske), padrone della scena nella prima frazione.

Appuntamento da non perdere settimana prossima per la seconda prova del ‘Round of 8’ dal Kansas.

Nella prossima puntata…

Tanta azione settimana prossima a partire dal BTCC che chiuderà il campionato da Brands Hatch. Spazio anche all’ADAC GT Masters ed alla Porsche Carrera Cup Deutschland che ripartono da Hockenheim, mentre da Portimao non perdetevi l’epilogo della Carrera Cup France e della Michelin Le Mans Cup.

Si chiude in Spagna l’International GT Open, un’altra categoria che si appresta ad eleggere il proprio campione. Non perdetevi infine anche la NASCAR Xfinity Series che torneranno in pista in Kansas.

Luca Pellegrini