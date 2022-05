Il week-end appena trascorso ha regalato tantissime emozioni al mondo delle ruote coperte e ci ha permesso di rivedere una delle piste più spettacolari al mondo: Bathurst . Il Mt Panorama ha ospitato la nota 12h, evento valido come prima tappa dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli ed il secondo del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS.

La nota pista d’Australia è di diritto la protagonista assoluta della 15ma puntata di ‘A ruota libera’, episodio che vi porterà anche in Italia ad Imola con la seconda tappa della Michelin Le Mans Cup. Spazio anche alla Francia (Magny-Cours) con la Porsche Carrera Cup transalpina ed all’America con l’IMSA Michelin Pilot Challenge (Mid-Ohio) e la NASCAR Truck Series (Kansas). Lo spettacolo non è mancato anche in Inghilterra con il secondo atto del BTCC.

12h Bathust 2022: Mercedes conquista il Mt. Panorama

Mercedes ha conquistato l’edizione 2022 della 12h di Bathurst , competizione che è tornata protagonista questo fine settimana dopo quasi due anni d’assenza. Nonostante i pochi partecipanti non sono mancate le battaglie in una delle piste più belle al mondo.

SunEnergy1 Racing ha primeggiato con Kenny Habul/Martin Konrad/Jules Gounon/Luca Stolz, abili nel finale a respingere ogni ipotetico assalto da parte di Kevin Tse/Daniel Juncadella/Maro Engel (Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing).

Terza posizione conclusiva per Triple Eight Race Engineering con Prince Jefri Ibrahim/Broc Feeney/Shane van Gisbergen (Mercedes), mentre è da segnalare una clamorosa disfatta per Audi che alla vigilia della corsa sembrava destinata a dominare la scena.

Dopo Bathurst, la prossima tappa dell’IGTC in quel di Spa-Francorchamps, evento valido come da alcuni anni a questa parte per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Michelin Le Mans Cup, Imola: COOL Racing ed Honda a segno

COOL Racing ha vinto la tappa di Imola della Michelin Le Mans Cup, evento che si è tenuto sabato nel medesimo fine settimana della 4h dell’European Le Mans Series. La compagine elvetica ha festeggiato con Maurice Smith/Jakobsen Malthe #69 mentre è da segnalare un nuovo acuto di Honda con Gustav Birch /Jens MØller (GMB Motorsport).

For the first time in 6 years, we are racing in Imola! Round 2 of the 2022 Michelin Le Mans Cup has started at @autodromoimola. 🟢🟢🟢 Watch LIVE: https://t.co/1WLyBN5yqV#LMC #ImolaRound pic.twitter.com/lNOsxe4hln — Le Mans Cup (@LeMansCup) May 14, 2022

LMP3: CD Sport vince, ma COOL Racing festeggia

CD Sport ha concluso al primo posto la competizione di Imola per quanto riguarda la classe LMP3, ma una sanzione nel post gara ha rovinato la festa alla coppia formata da Fabien Michal/Shaun Thong.

Un eccessivo abuso dei limiti della pista ha condannato la coppia citata al termine di una corsa ricca di colpi di scena e di neutralizzazioni. La più clamorosa è arrivata ad 1h dalla conclusione con un testacoda, in fase di restart, di Jérôme de Sadeleer.

Il leader della corsa, alfiere di MV2S Forestier Racing #29, si è girato all’uscita della ‘Rivazza 2’, un errore che ha messo il punto anche alla corsa di Weiss (WTM Racing #11). Quest’ultimo, secondo in classifica, non è riuscito ad evitare l’avversario, una situazione rocambolesca che ha premiato la già citata auto #27 di Fabien Michal/Shaun Thong.

I due hanno continuato a dettare legge anche nei minuti seguenti, COOL Racing ha tentato invano di rimontare tra le bandiere gialle. Il post gara ha sorriso a Maurice Smith/ Malthe Jakobsen, presenti sul gradino più alto del podio davanti a John Schauerman/Wayne Boyd (United #23) ed a Andres Latorre Canon /Garnet Patterson (United #22).

GT3: Honda precede Porsche

Gustav Birch /Jens MØller hanno vinto la prima delle due tappe italiane della Michelin Le Mans Cup per quanto riguarda la classe GT3. La coppia del GMB Motorsport ha controllato il finale dopo una bella battaglia durante il primo stint con la Porsche #46 di Emanuele Busnelli/Fabio Babini (Ebimotors).

I due nostri connazionali hanno tentato nel finale di riprendere la prima piazza, un missione non riuscita. La 911 GT3-R #46 è stata beffata anche da Aston Martin, seconda all’arrivo con Stephen Pattrick/Théo Nouet (Bullitt Racing #99)

Prossima tappa in quel di Le Mans in concomitanza con la mitica 24 ore.

IMSA Michelin Pilot Challenge, Mid-Ohio: Mercedes festeggia con Murillo Racing

Mercedes si impone con K. Koch / E. Foss (Murillo Racing #56) ha conquistato il quarto atto dell’IMSA Michelin Pilot Challenge in quel di Mid-Ohio. La casa tedesca si impone di forza nell’impianto statunitense davanti A. Brynjolfsson / T. Hindman (Volt Racing #7/Aston Martin) e A. Davis / M. McCann (McCann Racing #8/Porsche).

La lotta non è mancata in quel Lexington con un finale che è stata caratterizzato dalla gestione del carburante. Murillo Racing #56 he gestito al massimo il carburante nel finale respingendo in ogni modo ogni assalto da parte del Volt Racing, primi a Laguna Seca.

Interessante anche la competizione in TCR con il successo di Hyundai e P. Chase / H. Gottsacker (Bryan Herta Autosport w/ Curb Agajanian #98) abili a tenere testa all’auto gemella di M. Lewis / T. Hagler (Bryan Herta Autosport w/ Curb Agajanian #1) e l’Audi #61 di G. Ernstone / J. Morley (Road Shagger Racing #61).

Mercedes' and Hyundai's victories yesterday at Mid-Ohio means that 12 manufacturers have won in IMSA so far in 2022 across WeatherTech and Michelin Pilot Challenge. #IMSA pic.twitter.com/Yu90tm3v9g — Michelin Racing USA (@MichelinRaceUSA) May 15, 2022

Prossimo evento nel Glen in estate a fine giugno.

BTCC, Brands Hatch: Ingram resta padrone della serie

Tom Ingram resta il padrone del BTCC 2022 dopo tre interessanti gare in quel di Brands Hatch. La versione Indy del noto impianto britannico ha regalato emozioni, la Hyundai dell’inglese resta al comando della serie dopo i primi due round.

Race-1: Cook svetta in rimonta

Josh Cook (Honda) è stato semplicemente il migliore in una complessa race-1. La pista umida ha messo tutti in difficoltà ad eccezione del #66 del gruppo, semplicemente perfetto sin dal via.

Il pilota Honda ha ripreso giro dopo giro l’evento infilando nelle battute conclusive la BMW di Colin Turkington, autore della pole-position, e la Ford di Dan Cammish (NAPA Racing UK), pilota che da quest’anno è tornato nella serie dopo una breve assenza.

Race-2: Cook concede il bis

I limiti dovuti alla gestione dell’ibrido per il vincitore della race-1 non hanno messo in discussione la vittoria di Cook nella seconda prova di Brands Hatch. Il britannico ha condotto alla grande l’evento imponendosi su Cammish e Rory Butcher con la prima delle Toyota Corolla in scena.

Più staccati gli altri in una prova che è stato l’antipasto perfetto per la race-3, ultimo impegno nel famoso circuito di Kent che come da tradizione ospiterà il BTCC al termine dell’anno per l’ultimo round.

Race-3: Turkington chiude in bellezza

BMW ha completato in bellezza il fine settimana di Brands Hatch Indy con un bellissimo successo nell’ultima prova. Il pluricampione della categoria, insieme a Jake Hill (ROKiT MB Motorsport), hanno allungato sugli altri e non sono più stati ripresi in un tracciato sempre caratterizzato dalla superficie umida

Terzo posto, invece, per la Cupra di Bobby Thompson (Autobrite Direct with JourneyHero), protagonista di una bella gara. Quarta piazza per Ingram, in gestione questo fine settimana del proprio margine in campionato.

Il #80 del Bristol Street Motors with EXCELR8 TradePriceCars.com resta il padrone della serie a poco più di due settimane dalla competizione di Thruxton.

Porsche Carrera Cup France, Magny-Cours: Klein torna padrone della categoria

Marvin Klein è stato protagonista in quel di Magny-Cours della Porsche Carrera Cup France. Week-end perfetto per il campione in carica, sempre più leader della graduatoria dopo le prime tre manifestazioni del 2022.

Il portacolori del CLRT si è imposto nella race-2 precedendo Dorian Boccolacci (Martinet by Alméras) e Bastien Buus (Allied-Racing). La seconda corsa è l’unica che prendiamo in considerazione visto un bruttissimo incidente al via della race-1 che di fatto è durata pochi metri.

Non ci sono state conseguenze in un crash che ha deciso di fatto l’evento. Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras), autore della pole, si è fatto sfilare da Klein che ha dettato il passo alle spalle della Safety Car fino all’arrivo. Boccolacci ha chiuso il ‘podio’.

Prossimo appuntamento a Zandvoort (Olanda).

NASCAR Truck Series, Kansas: Zane Smith mette la terza

Zane Smith ha vinto la terza gara della NASCAR Truck Series in Kansas. Giornata perfetta per il #38 della Front Row Motorsports, dominatore nel caratteristico ovale da 1 miglio e mezzo che la categoria ha incontrato questo fine settimana.

108 laps led. That's domination. 😤 pic.twitter.com/tEZauAQcnw — NASCAR Camping World Trucks (@NASCAR_Trucks) May 15, 2022

La battaglia non è stata molta, l’alfiere di Ford è stato semplicemente imbattibile dalla seconda frazione in poi. Corey Heim (Kyle Busch Motorsports #51) è l’unico che ha tentato di rompere il dominio del 22enne californiano che ha concluso in bellezza la corsa chiudendo davanti a Ty Majeski (ThorSport Racing #66) e Grant Enfinger (GMS Racing #23).

Prossimo round tra una settimana in Texas

Nella prossima puntata…

Tornerà il Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS in un fine settimana che segnerà il ritorno del GTWC Asia. Il GT Open sarà in scena al Paul Ricard per la seconda tappa dell’anno, mentre la NASCAR toccherà per la prima volta il Texas Motor Speedway con Xfinity e Truck Series.

Spielberg accoglierà l’ADAC GT Masters insieme alla Carrera Cup Deutschland, mentre il TCR Europe correrà in Francia dopo il bellissimo primo round a Portimao. Non dimenticatevi anche del Supercars Championship che sarà protagonista in quel di Winton.

Luca Pellegrini