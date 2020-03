Su Le Mans il cielo è sempre più rosa: quest’anno alla 24 ore di Le Mans saranno presenti ben due equipaggi “total pink”, che copriranno due delle tre categorie ai blocchi di partenza.









Pochi giorni fa è stata pubblicata la line-up definitiva della gara più importante e famosa al mondo, la 24 ore di Le Mans.

Seconda edizione consecutiva confermata per le Iron Dames nella categoria LMGTE: guideranno una Ferrari F488, numero 83, dell’Iron Lynz Motorsport. Nonostante la militanza in un altro team, le “dame di ferro” godranno comunque del supporto del Kessel Racing. Obiettivo: crescere e migliorare i risultati raccolti in precedenza.

Accanto al trio composto da Manuela Gostner, Rahel Frey e Michelle Gatting si affianca un nuovo equipaggio.

Per la prima volta nella classe LMP2, tre donne saranno al volante di una Oreca 07 Gibson gestita dal Richard Mille Racing Team: Katherine Legge, Tatiana Calderon e Sophia Floersch.

Sarà interessante vedere all’opera il trio, già impegnato quest’anno nell’European Le Mans Series, sopratutto per quanto riguarda l’adattamento e la crescita della Calderon e della Floersch, provenienti dalle ruote scoperte.

Entrambi gli equipaggi godranno del supporto della FIA Woman in Motorsport Commission, già impegnata nell’appoggio dell’equipaggio di Kessel Racing, classe GTE-Am, nel 2019.

L’interesse aumenta e questa sarà la prima volta che prenderanno il via nell’importante 24 ore di Le Mans due equipaggi total pink: le sei ladies sapranno distinguersi e lottare per ben figurare su uno dei palcoscenici più importanti per il mondo del Motorsport.

Anna Mangione