La prima gara del WorldSSP in Indonesia va a Can Öncü, che vince per la prima volta in carriera con la Kawasaki Puccetti Racing. Il turco batte la Ducati Althea di Federico Caricasulo e la Dynavolt Triumph di Niki Tuuli. Bulega, poleman, soffre e chiude quinto dietro a Schroetter.

IL PRIMO SIGILLO DI CAN ÖNCÜ

Dopo 64 tentativi il 19enne di Alanya (Turchia) ce l’ha fatta, portando a casa il successo nella Gara 1 del WorldSSP in quel di Mandalika. Una prestazione perfetta quella di Can Öncü, che cancella la frustrazione dettata dagli errori commessi in Australia, specialmente quelli nei giri di formazione. Una volta partiti il turco si è rivelato imprendibile, transitando sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di tre secondi abbondanti su Federico Caricasulo, ottimo secondo classificato sulla Ducati Panigale V2 preparata da Althea Racing. L’italiano ha avuto a che fare con Niki Tuuli per tutta la manche, duellando intensamente con la Triumph Dynavolt del finlandese fino a chiudere la corsa con otto decimi di scarto.

BULEGA FATICA, CONTATTO CON VAN STRAALEN

Buon quarto posto per Marcel Schroetter, che regala al Reparto Corse MV Agusta un ottimo bottino di punti nella prima gara del weekend indonesiano. Il tedesco ex-Moto2 ha terminato la manche con quasi quattro secondi di margine su Nicolò Bulega, mai efficace sin dalla partenza. Il 23enne emiliano, infatti, dopo qualche goccia di pioggia nel pre-gara ha gestito con delicatezza il primo giro, perdendo quei secondi preziosi che lo avrebbero tenuto incollato alla lotta per il podio. Inoltre, alla fine del penultimo giro l’italiano è venuto al contatto con Van Straalen nel tentativo di guadagnare la posizione in pista. Nonostante la scivolata, l’olandese è risalito in sella e ha chiuso Gara1 in undicesima posizione.

SPINELLI CADE SUL PIÙ BELLO, SFORTUNA PER DE ROSA

Debise, Manzi, Bayliss, Sofuoglu e McPhee chiudono la Top10 occupando le posizioni dalla sesta alla decima mentre la zona punti è chiusa dal già citato Van Straalen, Navarro, Sarmoon, Mackenzie e Norrodin, rispettivamente dall’undicesimo al quindicesimo posto. Tanta sfortuna per Raffaele De Rosa, ritirato per un problema allo pneumatico posteriore. Gara finita in anticipo anche per Andrea Mantovani, a terra con la R6 di Evan Bros, e Nicholas Spinelli, caduto mentre ambiva ad una posizione sul podio.

WORLDSSP | INDONESIA: I RISULTATI DI GARA 1

Matteo Pittaccio

