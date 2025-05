FX Racing Weekend: 21 gare e 150 piloti in azione a Varano nel terzo round stagionale

Dopo le emozioni vissute tra Mugello, Imola e Magione, FX Racing Weekend si prepara a sbarcare sull’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari per il terzo appuntamento stagionale, in programma da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno. Un evento dal programma ricchissimo: otto categorie al via, 21 gare in calendario e quasi 150 piloti protagonisti, per un fine settimana all’insegna dell’adrenalina.

Il format firmato ESTC Promotion e ideato da Luca Panizzi proporrà un vero e proprio “Festival del Motorsport”, capace di coniugare gare emozionanti con momenti di spettacolo e intrattenimento per il pubblico. Tra questi, la Grid Walk di domenica alle ore 14:00, che offrirà ai tifosi l’occasione di incontrare i piloti, scattare foto e assistere dal vivo alle interviste di Davide Valsecchi, il tutto accompagnato da DJ Set e diretta streaming sui canali social del campionato e su LiveGP.it.

Sfide incrociate in tutte le categorie

In pista si rinnoverà la lotta al vertice della FX Pro Series, dove Salvatore Liotti e Riccardo Orlando si contenderanno la leadership. Pronti a inserirsi anche Tonalini, Cunsolo e Cambiaso, mentre tra gli outsider spiccano i nomi di Grassano, Dell’Edera e Ferrante.

Il Trofeo Predator’s vedrà oltre venti PC015 al via con Riccardo Tocu, Gioele Pollini e Lorenzo Brunetti tra i favoriti. Marinaro punterà al tris di vittorie nella FX1, mentre nella FX2 occhi puntati sul duello tra Gorlato e Di Bello.

Grande attesa anche per l’ATCC Cup, che schiererà Seat, Clio, BMW e Alfa Romeo in una griglia corposa, con la One Cup Series pronta a regalare emozioni. Riflettori accesi sulla Lotus Cup Italia, con Massimo Abbati e Alberto Naska appaiati in vetta alla classifica, mentre proprio Naska sarà tra i grandi protagonisti della Legends Cars Italia, al via con ben 45 piloti in sei manche.

Non mancheranno infine le spettacolari Twingo Cup della Sprint Series e le MINI dell’ATCC Light Mini Challenge, entrambe attese per due manche a testa ad alta intensità.

“Varano rappresenta per noi un appuntamento chiave della stagione,” spiega Luca Panizzi. “Abbiamo voluto offrire un’esperienza completa al pubblico, con l’obiettivo di coinvolgere e avvicinare sempre più fan al mondo del motorsport.”

Info utili per il weekend

Il programma del terzo FX Racing Weekend stagionale a Varano scatterà venerdì 30 maggio con le prove libere, mentre sabato 31 spazio alle qualifiche e alle prime gare dalle ore 17:20. Domenica 1° giugno si disputeranno 17 gare dalle 8:40 alle 19:10.

L’ingresso al circuito avrà un costo di 12 euro (8 euro per i minori), con biglietti acquistabili direttamente in autodromo o online. Per partecipare alla Grid Walk di domenica, è richiesta la registrazione gratuita al link https://iscrizioni.formulaxitalianseries.it/login-fan

Per tutte le informazioni e il programma completo dell’evento, visita il sito ufficiale: www.formulaxitalianseries.it