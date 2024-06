F1 | GP Austria: Russell vincente in un fine settimana positivo per Mercedes

Un finale da cardiopalma quello consumatosi al Red Bull Ring dove il duello…vietato ai minori tra Verstappen e Norris si è concluso in una debacle per i due, stendendo il tappeto rosso per George Russell che conquista, così, la sua seconda vittoria in carriera.

Tra caos e penalità: come vince Russell

Dopo un corso pressoché lineare della sfida al vertice del GP, contornata da qualche penalità qua e là, il tandem Verstappen - Norris entra in una lotta a tutto tondo finita con la collisione e un ritiro per il pilota McLaren. Un finale thriller che nasce dalla sosta ai box problematica del tre volte iridato seguito dallo spiattellamento in Curva 4 dovuto ad un errore di guida dell'olandese.

Da questo evento un altro britannico risulta, in modo rocambolesco, protagonista di giornata: George Russell. Il pilota della Stella a tre punte, scattato al via dalla terza casella, vive un inizio di gara pulito, lontano dai grattacapi di centro griglia.

Una prestazione studiata per rimanere, quanto più vicino possibile, ai piani alti della classifica. Una lotta fugace con il compagno di squadra Hamilton e con Carlos Sainz animano il suo weekend con una Mercedes in costante progressione.

Mercedes in progressione

Un successo inaspettato che arriva dopo due anni dall'ultima volta, in occasione del GP Brasile 2022. George Russell sigla la seconda vittoria per Mercedes nell'era delle monoposto a effetto suolo, dopo aver vissuto anni di piena difficoltà. Una successione di vetture mal progettate, frutto di idee estremizzate che hanno fatto perdere la bussola del successo al team di Brackley.

Credits: MercedesAMGF1 on Twitter

L'altra faccia della medaglia ci propone, invece, un Lewis Hamilton un po' più in difficoltà, coinvolto in un contatto al via con Sainz e successivamente penalizzato per aver infranto il regolamento in merito alla pit lane entry. Nonostante l'altalena di eventi vissuta nella prima parte della sfida, il sette volte campione del mondo sigilla una incoraggiante quarta piazza al traguardo, confermando il trend positivo della Mercedes.

Il Gran Premio d'Austria rappresenta, dunque, una vera e propria boccata di ossigeno per gli uomini della Stella a tre punte che si godono una primavera di progressi garantendosi, così, anche il probabile sorpasso sulla Ferrari in termini prestazionali.

Malika Marwoi Missaoui