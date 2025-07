Euro 4 | Le Castellet: Gomez guida la classifica dopo il primo round

Primo weekend per l’E4 Championship. Il campionato europeo riservato alla vetture di Formula 4 vede sfidarsi ventinove giovani piloti provenienti da tutte le parti del mondo e ha cominciato la sua stagione sul circuito di Paul Ricard in Francia. La maggior parte dei piloti presenti, ovviamente, compete anche nel campionato di F4 italiana, e coglie l’occasione di mettersi in mostra e di fare esperienza anche su tracciato diversi rispetto a quelli affrontati nel campionato tricolore.

In questo primo fine settimana di gara, si sono messi in mostra tre piloti in particolare: Gabriel Gomez (US Racing), Kim Nakamura-Berta e Sebastian Wheldon per il team Prema, protagonisti anche nel campionato di F4 Italiana. Oltre a loro, è importante citare anche il pilota olandese Enzo Francot (PHM Racing), vincitore di gara 2.

Primo weekend nel segno di Prema

Il primo appuntamento del campionato di Euro 4 si è svolto questo weekend sul circuito del Paul Ricard, in cui giovani piloti si sfidano per poter conquistare un futuro nel mondo del motorsport. Nelle tre gare che compongono il weekend, i piloti che hanno spiccato maggiormente sul tracciato francese sono stati il brasiliano Gabriel Gomez, il giapponese Kean Nakamura-Berta e lo statunitense Sebastian Wheldon. I tre piloti competono anche nel campionato di F4 Italiana, in cui occupano rispettivamente le prime tre posizioni della classifica generale.

Gabriel Gomez è il pilota che si è messo maggiormente in mostra tra i tre, vincendo gara 1 e gara 3 e concludendo gara 2 in seconda posizione. Il pilota Prema Kean Nakamura-Berta invece non ha sfruttato la doppia pole position conquistata nelle qualifiche e ha concluso al secondo posto la prima e la terza gara, mentre ha chiuso gara 2 in terza posizione. Il suo compagno di squadra Sebastian Wheldon è il pilota che ha conquistato meno punti, finendo gara 1 e gara 3 ai piedi del podio e la seconda gara in quarta posizione. Questo trio ha dimostrato tutto il talento visto già in Formula 4, con le carte in regola per battersi per la vittoria finale.

Una menzione va fatta anche per Reno Francot (PHM Racing), che bene si è comportato nel fine settimana. Infatti, il pilota olandese si è inserito nella lotta per il titolo, grazie alla vittoria in gara 2.

Reno Francot, vincitore di gara-2

Gabriel Gomez guida la classifica dopo le prime tre gare

Le prime gare del campionato si sono concluse senza interruzioni e Safety Car. Dopo il primo round, è Gabriel Gomez a guidare la classifica generale. A seguire troviamo Reno Francot e Kean Nakamura-Berta, mentre Sebastian Wheldon è al momento quarto. Qui le classifiche complete del primo round.

Per la classifica rookie troviamo in prima posizione il pilota ucraino Olexsandr Bondarev (Prema), mentre tra le ragazze partecipanti, Emily Cotty è quella che ha totalizzato il maggior numero di punti.

Prossimo appuntamento con il campionato di Euro4 dal 12 al 14 di settembre sul circuito del Mugello in Toscana.

Federica Passoni