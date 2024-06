WRC | Sébastien Ogier in ospedale e costretto a dare forfait per il Rally Polonia

Sébastien Ogier e Vincent Landais sono stati coinvolti in un incidente stradale durante le ricognizioni per il Rally Polonia, settimo round del FIA World Rally Championship. L'otto volte campione del mondo e il suo co-pilota sono stati portati entrambi in ospedale per accertamenti e non hanno riportato gravi ferite, ma Sébastien sarà costretto a saltare l'evento del WRC, con la Toyota che comunicherà a breve informazioni in merito al possibile sostituto.

Dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto alle ore 9:30 circa vicino ai villaggi di Wlostyn e Skoczen ”su una strada nazionale, mentre guidavano a bassa velocità”, ha affermato una fonte anonima all'AFP. Secondo il notiziario locale Polsat News, l'equipaggio a bordo di una Toyota GR Yaris stradale ha avuto uno scontro frontale con un'altra autovettura mentre stava familiarizzando con un percorso del rally.

Poco dopo, Ogier e Vandais sono stati portati in ospedale insieme alle altre due persone coinvolte nella seconda auto: nessuno ha riportato ferite gravi fortunatamente. Secondo AutoHebdo, sia Sébastien che Vincent avrebbero anche espresso la loro volontà di prendere parte alla gara in Polonia, ma per Ogier i medici hanno scelto la strada della prudenza.

Di seguito il comunicato integrale di Toyota Gazoo Racing pubblicato sui social alle ore 18:

La crew di Sébastien Ogier e Vincent Landais sono stati portati all'ospedale per accertamenti a seguito di un incidente stradale durante le ricognizioni del Rally Polonia di questa mattina. Anche i due conducenti dell'altro veicolo coinvolto sono stati portati all'ospedale per accertamenti medici. L'incidente è avvenuto mentre Ogier e Landais stavano preparando per lo special stage di Goldap, che avrebbe formato la SS10 e SS14 del sabato. Ogier e Landais stavano guidando una macchina stradale che è la pratica standard per le ricognizioni del rally. Tutte le auto sono disposte del tracciamento GPS, che hanno mostrato che le velocità erano tutte nei limiti consentiti. Tutte le persone coinvolti si sono sottoposte ai scan, dove non hanno mostrato ferite serie. Mentre Landais è stato dimesso dall'ospedale, Ogier rimarrà sotto osservazione medica questa notte e pertanto non sarà in grado di partecipare all'evento. La sicurezza e la salute di tutti i coinvolti rimane la priorità assoluta per il team. Oltre a ciò, il team sta considerando opzioni in merito ad un'eventuale sostituzione e fornirà un aggiornamento a tempo debito.

Il programma

Il Rally Polonia è in programma questo weekend con la partenza che avverrà nella giornata di dopodomani (27 giugno). Ogier avrebbe dovuto prendere parte all'evento affiancando i titolari Elfyn Evans e Takamoto Katsuta. Questo è parte del suo programma part-time alla Toyota, con Sébastien che stava facendo alternanza con l'attuale Campione del Mondo in carica Kalle Rovanperä (tranne in Portogallo, dove i due hanno gareggiato insieme).

Durante questa stagione Ogier ha colto due vittorie in Croazia e in Portogallo e un secondo posto nell'ultimo Rally Italia Sardegna, occupando attualmente il 4° posto in classifica piloti con 92 punti. Per quanto riguarda i suoi compagni di marca, invece, Evans è il miglior classificato in terza posizione con 104 punti, mentre Katsuta e Rovanperä occupano il sesto e settimo posto con rispettivamente 52 e 36 punti.

Andrea Mattavelli