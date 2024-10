WEC | Rossi e Leclerc spiccano nell'entry list dei rookie test in Bahrain

Valentino Rossi ed Arthur Leclerc spiccano nell'entry list dei rookie test del FIA World Endurance Championship. La sessione si terrà nella giornata di domenica 3 novembre, il giorno seguente rispetto alla 8h Bahrain che concluderà la stagione agonistica del Mondiale 2024.

Valentino Rossi ed Arthur Leclerc con BMW e Ferrari

La prima news è data dalla partecipazione di Valentino Rossi, ufficializzato nella giornata odierna (24 ottobre 2024) a bordo della BMW Hypercar. La stella del Motomondiale guiderà per la prima volta il prototipo teutonico ad un anno di distanza dal test in LMP2 svolto sempre con i colori di WRT.

Il ‘Dottore’ sarà al volante in compagnia di Max Hesse e Dan Harper, giovani del vivaio BMW che quest'anno hanno colto un podio alla 24h del Nurburgring oltre ad una vittoria nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

In Ferrari, invece, spicca il nome di Arthur Leclerc, fratello di Charles che questo week-end cercherà di vincere con la Ferrari 296 GT3 della Scuderia Baldini il titolo nel Campionato Italiano GT Endurance. Il monegasco ha corso nel 2024 anche in LMP2 nell'European Le Mans Series con l'Oreca 07 Gibson #65 di Panis Racing.

Con la 499P titolare attenzione speciale anche per Thomas Neubauer che debutterà con i prototipi dopo aver gareggiato quest'anno a tempo pieno nel GTWC Europe Endurance Cup. Parentesi speciale anche per la Ferrari #83 AF Corse con il titolare Yifei Ye regolarmente in azione.

Le scelte di Alpine, Peugeot e Cadillac

Peugeot scommette sul volto di Inter Europol Competition per l'ELMS 2024 Clement Novalak, secondo al termine del campionato e Theo Pourchaire, ex campione in FIA F2 che ha avuto esperienze nell'ultimo periodo anche nella NTT IndyCar Series. I due rookie divideranno l'abitacolo con il titolare 2025 Malthe Jakobsen e con l'esperto Paul Di Resta.

Alpine, invece, chiama all'appello l'ex campione FIA F3 Victor Martins, transalpino 23enne che dopo il test in Bahrain tornerà in FIA F2 per gli ultimi impegni della stagione. Presente in azione anche Jules Gounon che in Bahrain correrà anche la 8h con il prototipo #35 al posto di Nico Lapierre.

Cadillac Racing farà affidamento su Charlie Eastwood e Daniel Juncadella, regolarmente presenti in LMGT3 con TF Sport Corvette nel 2024. In azione è da rimarcare la presenza anche di Fred Vesti, ex volto di FIA F2 che l'anno prossimo correrà le tappe della Michelin Endurance Cup 2025 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship con Whelen Cadillac Racing.

Porsche e Toyota con De Gerus e Masson, Pepper/Perera con Lamborghini

Porsche attende, invece, Reshad de Gerus, francese impegnato quest'anno in ELMS con IDEC Sport. Quest'ultimo è stato scelto direttamente dal FIA WEC con l'auto che attualmente guida il campionato piloti, il 21enne condividerà l'abitacolo con Mathieu Jaminet.

Week-end importante anche per Esteban Masson, ex campione della F4 francese e dell'Eurocup-3 che guiderà per Toyota. Il 20enne, presente accanto al titolare Mike Conway, ha già corso in LMGT3 ed in passato anche in GTE Am nel Mondiale Endurance oltre ad un impegno a tempo pieno nell'ELMS con la Ferrari 296 GT3 di Kessel Racing.

Menzione finale per Charlie Wurz, figlio di Alexander, con la Porsche 963 di Proton Competition e per la coppia composta da Jordan Pepper e Franck Perera a bordo della Lamborghini SC63.

Rookie test WEC, entry list GT

In LMGT3, Aurélien Panis, Paul Evrard e Razvan Umbrarescu sono stati scelti da Akkodis Lexus insieme all'ex campione IMSA WTSC GTD PRO con Ben Barnicoat.

Gillian Henrion, dopo aver corso tutto il 2024 in LMP3 nell'ELMS con Team Virage, avrà la chance di guidare la Porsche #92 Manthey Pure Rxcing che ha già vinto al Fuji il titolo LMGT3. Il transalpino si alternerà al volante con le Iron Dames Celia Martin e Michelle Gatting.

Matteo de Palo e Mahaveer Raghunathan piloteranno le Ferrari 296 GT3 VISTA AF Corse, mentre il vincitore dell'ultima 24h di Spa Mattia Drudi è atteso con l'Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #27 Heart of Racing.

Test importante per il terzo classificato della Porsche Carrera Cup North America 2024 Alex Sedgwick con una delle due McLaren di United Autosports che presenterà anche Tom Gamble oltre ai titolari Grégoire Saucy e Marino Sato.

Ultimi, ma non meno importanti, Grégory de Sybourg e Gilles Stadsbader, presenti con WRT BMW in LMGT3. Il primo è reduce dagli impegni nell'ADAC GT Masters, il secondo dai programmi nel Campionato Italiano GT con VSR Lamborghini. A proposito dal brand tricolore mancano all'appello i nomi per le due Huracan LMGT3 Evo2 schierate da Iron Lynx.

Luca Pellegrini