IRC | Zandvoort: Candarella si sblocca sotto la pioggia

Con l’inizio del nuovo anno riparte anche la Sprint Cup 24/25 dell’Italian Racing Championship, il campionato eSports dedicato ai migliori piloti di Assetto Corsa Competizione su console, di cui LiveGP.it è media partner. Il settimo round ci ha portato in Olanda sul circuito di Zandvoort, dove il meteo ha fatto la differenza con piovaschi e condizioni miste. A trionfare nei Paesi Bassi è stato dunque un Gianluca Candarella che ha colto la prima vittoria stagionale davanti a Riccardo Rabitti e a Mauro Bergantin dopo una gara emozionante e ricca di colpi di scena.

Il recap della PRO

Con la pioggia che ha fatto capolino nella giornata di gara della classe regina, la strategia e il timing delle varie soste ai box hanno fatto la differenza in questo round della Sprint Cup. Le condizioni meteo miste hanno messo in difficoltà molti piloti già dall’inizio, tra cui Matteo De Stefano (ritiratosi dopo il tamponamento su Costantino in curva 1) e Will Friedmann (giratosi in curva 3 con un testacoda che gli ha fatto perdere contatto dalla lotta per le prime posizioni). Proseguendo la gara, non sono mancati errori per piloti come Guido D’Ippolito che non ha cambiato le gomme nella sosta, ma anche Andrea Mattavelli o Francesco Panebianco, caduti nei tranelli tesi da queste condizioni difficili per chiunque.

Credits: Italian Racing Championship

Chi invece ne ha approfittato è stato un Gianluca Candarella che ha azzeccato tutte le scelte sulla Lamborghini di Fenix Racing Team ha colto un successo tanto atteso. Dietro di lui ha chiuso un Riccardo Rabitti che si è confermato tra i protagonisti con la seconda posizione sulla Audi di Dynamic Racing Simulation e un Mauro Bergantin che ha centrato il suo secondo podio consecutivo sulla Lamborghini di B.R.C. Racing Team. Egli ha prevalso nel finale su Giovanni Badiali (McLaren, Hydra V-Racing Team), mentre poco dietro Edoardo Scapecchi (Ferrari, Hydra V-Racing Team) ha conquistato la quinta posizione.

Sesto posto in rimonta per Will Friedmann (Porsche, The French Connection) dopo un inizio difficile; seguono Andrea Vasta (Ferrari, Virtual Pro Racing) e un Alex Cattai (Ferrari, Fenix Racing Team) che ha segnato il giro più veloce della gara durante il breve periodo in cui la pista era asciutta. Nono posto subito dietro per un Guido D’Ippolito (Lexus, DMC Racing Team) che mantiene comunque il comando della classifica generale con 11 punti di vantaggio su Rabitti, mentre Enrico Buongiorno (Porsche, Wembli Racing) completa la top 10. Da segnalare anche il ritiro di Andrea Consoli (Aston Martin, DMC Racing Team) per problemi alla pedaliera.

Le altre classi

A differenza delle altre categorie, la classe GT è stata l’unica che ha visto una gara completamente asciutta. In queste condizioni, è stato il leader di classifica Fabio Travaglioli a prevalere con la sua Ferrari di Virtual Pro Racing per la terza vittoria stagionale. E per il team VPR è un’altra doppietta con Alessandro Vichi secondo sulla Ford Mustang davanti al francese Matthieu Simon che completa il podio sulla sua Porsche. Dietro a loro troviamo lo spagnolo Andres Dely (McLaren, Wembli Racing) in quarta posizione dopo aver approfittato nelle prime fasi del contatto causato da Hegoi Zenari nei confronti di Alessio Di Stefano (penalizzato il pilota della EMS – EnergyMotorSport), da segnalare anche la rimonta di Gennaro Panico (Porsche, Skizzobike) che completa la top 5.

In AM Mario Simeone ha marchiato il suo debutto con la vittoria a Zandvoort a bordo della Lamborghini di Scuderia Five Racing, dopo una gara impeccabile e senza errori. Insieme a lui ha sorriso anche un Cele Babuzzo che sulla sua Audi rimonta da dodicesimo a secondo e allunga sui suoi rivali in campionato grazie ad una corsa pulita e a una strategia impeccabile nelle condizioni miste. Ha completato il podio un Simone Raparelli (Lamborghini, ART) sfortunato nell’incidente col doppiato (e incolpevole) Matteo Porrini, battuta d’arresto invece per Andrea Michiante e Mattia Cianchi, rispettivamente 22° e 27°. Nella classe ROOKIE si registra la prima vittoria stagionale per Giacomo Cortigiani (Lamborghini, JTB Motorsport) davanti al suo compagno e leader Matteo Critelli (Porsche) e a Danilo Rota (Ferrari).

Statistiche

Candarella sale al secondo posto della classifica all-time per podi con la sua 11a apparizione in top 3 (tutte avvenute nella classe PRO);

Con la vittoria di Simeone in AM, la Scuderia Five Racing è la 22a squadra a vincere una gara dei campionati IRC;

Cortigiani e Simeone diventano rispettivamente il quinto e il sesto pilota ad aver vinto nell’IRC con una Lamborghini;

Con la sua prima vittoria in AM, Lamborghini diventa il terzo marchio dopo Porsche e McLaren ad aver conquistato il successo in tutte le classi della Sprint Cup.

La Sprint Cup dell’Italian Racing Championship tornerà in azione tra due settimane quando il paddock tornerà in America per la tappa Double Sprint Race di Watkins Glen in programma dal 21 al 23 gennaio. Settimana prossima invece tornerà la Swap Endurance Cup con la 3 ore di Suzuka, in programma giovedì 16 gennaio dalle ore 21 sempre sul canale Twitch di IRC Championship e sul canale YouTube di LiveGP.it.