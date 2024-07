WEC | 6h San Paolo, prove libere: due Toyota e due Ferrari in 49 millesimi!

Toyota e Ferrari svettano al termine delle prove libere della 6h San Paolo, quinta tappa del FIA World Endurance Championship. Hypercar e LMGT3 hanno completato i primi passaggi cronometrati nel noto impianto brasiliano che dopo dieci anni torna protagonista nei piani del Mondiale.

Hypercar, 6h San Paolo prove libere:

Il turno pomeridiano è stato il più indicativo della giornata. La FP1 è stata infatti segnata da una lunga bandiera rossa dopo un problema in curva 4 per la Lexus #78 Akkodis ASP affidata a Arnold Robin.

L'incidente ha anticipato la sospensione della sessione, la vettura non tornerà in azione questo week-end dopo i danni riportati nell'incidente. Fortunatamente non vi sono state conseguenze per il pilota francese, iscritto in LMGT3 con Kelvin van der Linde e Clemens Schmid.

4 in 49 millesimi!

La FP2 si è mostrata serratissima con Sébastien Buemi #8 davanti a Kamui Kobayashi #7. Le due Toyota hanno beffato la Ferrari #51 di Alessandro Pier Guidi e la 499P #50 di Antonio Fuoco, le quattro auto restano racchiuse in soli 49 millesimi di secondo.

Più attardati gli altri con Cadillac Racing presente davanti alle due Porsche di Hertz JOTA (#12 davanti alla #38) ed alla Ferrari #83 privata di AF Corse. Più attardate le altre unità ufficiali del marchio tedesco, le Peugeot e le Alpine, mentre è da rimarcare il 10mo posto della BMW #20 di Robin Frinjs.

LMGT3, 6h San Paolo prove libere: Lopez davanti

Lexus guida lo schieramento con la restante auto #87 targata Akkodis ASP. José Maria Lopez è stato il più competitivo nella giornata odierna, leader con margine nei confronti della Lamborghini #60 Iron Lynx di Franck Perera e della Ferrari #55 VISTA AF Corse di Alessio Rovera.

Daniel Juncadella (TF Sport Corvette #82) ed Ian James (Heart of Racing Aston Martin #27) completano nell'ordine una giornata che non ha visto brillare le Porsche e le BMW.

Domani in mattinata la FP3 e successivamente le qualifiche di entrambe le classi. La gara, invece, è indetta alle 16.30 di domenica, live su Eurosport, Discovery +, Sky Sport Arena, NOW, SkyGO oppure sul sito ufficiale del campionato (tutti servizi a pagamento).

Luca Pellegrini