Formula Regional | Zandvoort: Slater e Clerot si dividono le vittorie, Van Amersfoort brilla in casa

Il round di Zandvoort della Formula Regional European Championship by Alpine ha regalato spettacolo e colpi di scena nel weekend in riva al Mare del Nord. Sul tracciato olandese, Freddie Slater e Pedro Clerot si sono divisi i successi delle due gare, mentre Van Amersfoort Racing ha vissuto un fine settimana da incorniciare nella propria gara di casa, celebrando al meglio i propri 50 anni di attività con una doppietta conquistata domenica.

Gara 1: Slater irresistibile, Clerot e Bohra completano il podio

Il sabato si è aperto con il secondo successo stagionale di Freddie Slater (Prema Racing), autore di una gara impeccabile. Dopo un’ottima partenza in cui ha superato il poleman Pedro Clerot, l’inglese ha imposto il proprio ritmo mantenendo la testa fino alla bandiera a scacchi. Una prova di forza che lo conferma tra i protagonisti del campionato.

Alle sue spalle, Pedro Clerot ha conservato la seconda posizione, regalando a Van Amersfoort Racing un primo podio importante nel weekend celebrativo per i 50 anni della squadra. Ottimo terzo posto per Akshay Bohra (R-ace GP), bravo a gestire la sua corsa nelle prime posizioni.

Buona anche la prova di Evan Giltaire (ART Grand Prix), quarto davanti a Enzo Deligny (R-ace GP), mentre Matteo De Palo (Trident) ha chiuso sesto, conservando il comando della classifica generale.

Completano la top ten Hiyu Yamakoshi, Rashid Al Dhaheri, Jack Beeton e Dion Gowda, quest’ultimo miglior rookie al traguardo. Due le neutralizzazioni: la prima al via per un contatto tra Borgna e Kulkarni, la seconda causata dallo stop di Bedrin alla curva 10.

Una fase di gara-1 della Formula Regional a Zandvoort

Gara 2: Clerot e Yamakoshi firmano la doppietta VAR, Slater ancora a podio

La domenica è stata dominata dal team di casa Van Amersfoort Racing, che ha celebrato al meglio il proprio anniversario con una storica doppietta. Dopo la pole del sabato, Pedro Clerot ha portato a casa la sua prima vittoria in FRECA controllando tutta la gara davanti al compagno Hiyu Yamakoshi.

Un risultato da sogno per il team olandese, completato dalla prestazione solida di Slater, terzo al traguardo e nuovo leader della classifica piloti grazie ai punti accumulati. A ridosso del podio ha chiuso ancora una volta Enzo Deligny, seguito da un brillante Jin Nakamura, autore di un gran sorpasso nella fase finale dopo la ripartenza dalla Safety Car.

Akshay Bohra e Matteo De Palo si sono classificati sesto e settimo, con Bohra penalizzato di 5 secondi per partenza anticipata. Ottavo posto per il rookie Dion Gowda, sempre più protagonista nella speciale classifica esordienti. Nella top ten anche Taito Kato e Nikita Bedrin.

La corsa è stata momentaneamente neutralizzata da una Safety Car per un incidente tra Doriane Pin e il debuttante Tim Gerhards alla curva 10. Da segnalare anche la rimonta di Evan Giltaire, costretto a partire dalla pit lane ma risalito fino alla 16ª posizione.

Classifica piloti: Slater nuovo leader, De Palo insegue

Dopo il round olandese di Zandvoort, Freddie Slater balza al comando della classifica generale grazie alla vittoria in Gara 1 e al podio in Gara 2. Resta in corsa Matteo De Palo, ancora solido nella top five, mentre Pedro Clerot e Hiyu Yamakoshi rilanciano le proprie ambizioni iridate con i risultati di Zandvoort.

Prossimo appuntamento

Il campionato Formula Regional tornerà in pista dal 4 al 6 luglio all’Hungaroring, per il quarto round della stagione 2025, promosso e organizzato da ACI Sport in collaborazione con Alpine Racing.

Marco Privitera