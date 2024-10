Formula Regional | Monza, gara 2: a Camara l'ultima vittoria dell'anno

Rafael Camara ha vinto gara 2 a Monza della Formula Regional Europea, ultimo appuntamento stagionale. Il brasiliano di Prema ha concluso al meglio il 2024, che l'ha visto vincente nello scorso round di Barcellona, con la settima vittoria stagionale. Per quanto riguarda il titolo rookie, la vittoria è andata a Noah Stromsted (RPM), mentre Prema si è imposta nel campionato a squadre.

Cronaca della gara

Partito terzo, Camara è riuscito a sbarazzarsi subito di Theophile Nael (Sainteloc) e di Alessandro Giusti (ART), partiti in prima fila. Ha mantenuto la testa della corsa fino alla fine, anticipata da una bandiera rossa causata da un incidente tra Ruiqi Liu (Trident) e Nandhavud Bhirombhakdi (KIC Motorsport) alla seconda curva di Lesmo.

Giusti è rimasto per tutta la corsa in scia a Camara, ma non è riuscito a superarlo, ed ha chiuso secondo. Terzo l'altro pilota di Prema, James Wharton, che conquista la seconda posizione in campionato e permette a Prema di blindare il titolo a squadre. Quarto invece il poleman Nael, abile a precedere il compagno di squadra in Sainteloc Enzo Peugeot, vincitore in classe rookie.

Classe rookie che ha visto la vittoria finale del danese Noah Stromsted, decimo in gara. Il pilota di RPM è stato protagonista di una grande stagione, conquistando anche la sesta posizione assoluta in campionato. Chiudono in zona punti anche Nikita Bedrin (MP Motorsport), Ugo Ugochukwu (Prema), Zachary David (R-Ace GP) e Kanato Le (G4 Racing).

Gara sfortunata per gli italiani. Il migliore è stato Valerio Rinicella (MP Motorsport), che chiude dodicesimo; quattordicesimo Nicola Lacorte (Trident); diciassettesimo Giovanni Maschio (RPM); infine, ritirati Matteo De Palo (Sainteloc) e Brando Badoer (Van Amersfoort).

La classifica di gara 2 della Formula Regional a Monza

© Perugia Timing

Classifica finale Formula Regional Europea: Camara 309, Wharton 236, Taponen 197, Giusti 195, Badoer 174.

Classifica rookie: Stromsted 121, Giltaire 97, Clerot 93, Domingues 87, Deligny 61.

Alfredo Cirelli