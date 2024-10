WEC | Antonello Coletta: “Non guardo la classifica, valuto ogni singola gara. Verso il Bahrain? Difficile parlare con anticipo”

Antonello Coletta ha parlato ai media presenti alle Finali Mondiali Ferrari di Imola in merito alla stagione 2024 nel FIA World Endurance Championship. Il numero uno per il marchio di Maranello nel Mondiale e non solo ha ripercorso quanto accaduto da marzo ad oggi, un commento generale in attesa della 8h del Bahrain che si terrà il prossimo sabato 2 novembre.

Ferrari ancora in lotta per il titolo prima dell'ultima gara

Ferrari ha ancora la chance di competere per il successo finale nel FIA WEC nella classifica piloti ed in quella costruttori. Il secondo obiettivo appare più facile da raggiungere alla vigilia della finale in Medio Oriente, l'equipaggio #50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina deve infatti sperare in una prestazione negativa da parte di Toyota #7 e soprattutto Porsche #6 per riaprire la lotta al titolo.

Il brand di Maranello ha ottenuto quest'anno il secondo successo consecutivo alla 24h Le Mans grazie alla 499P #50 e successivamente ha colto per la prima volta la vittoria nella Lone Star Le Mans con Robert Shwartzman/Yifei Ye/Robert Kubica (AF Corse Ferrari #83). Quest'ultimo è stato il primo acuto da parte della 499P privata della realtà di Amato Ferrari e la prima gioia assoluta per il progetto 499P all'esterno del 'Circuit della Sarthe' di Le Mans.

Le parole di Antonello Coletta

Antonello Coletta ha rilasciato in una nota ai Media presenti sulle rive del Santerno, tra cui LiveGP.it.

Non mi piace valutare il campionato guardando la classifica, preferisco valutare gara per gara. In Qatar la Porsche era superiore, a Imola abbiamo commesso un errore che ha compromesso il risultato finale. A Spa la bandiera rossa non ci ha sicuramente aiuto, eravamo al comando prima dell’interruzione, mentre per il Brasile e soprattutto al Fuji abbiamo faticato molto. Se avessimo vinto in Belgio probabilmente la classifica del campionato sarebbe stata differente. Vedremo ora come andrà in Bahrain attualmente è complicato dirlo con così tanto anticipo. Non sarà semplice conquistare il successo nella classifica costruttori, ma nulla è scontato.

Il numero uno di Ferrari Corse Clienti ha continuato dicendo:

Non possiamo restare tranquilli e non dobbiamo mai dimenticarci l’affidabilità. Quest’anno per la prima volta abbiamo avuto dei problemi, la 499P #83 AF Corse a Le Mans e due volte con la Ferrari #51 tra COTA e Fuji. Credo che questo sia un aspetto importantissimo, il livello in pista cresce di più ogni volta e sicuramente l’affidabilità è una delle cose più importanti anche perché banalmente parliamo di competizioni di durata.

Da Imola - Luca Pellegrini