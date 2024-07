MotoGP | GP Germania: info e orari del Sachsenring

La MotoGP torna nel toboga del Sachsenring per il 72° Gran Premio della Germania, 9° appuntamento della stagione 2024. La stagione calda vede quanto mai accendersi il duello tra Jorge Martín e Pecco Bagnaia, staccati di soli 10 punti. Andiamo a scoprire info e orari del Sachsenring.

La dominante prestazione di Bagnaia in terra olandese permette al torinese di presentarsi in Germania con la possibilità di sovvertire le gerarchie. Martín, infatti, è costretto ad appellarsi ad ogni risorsa al fine di difendere la leadership nella classifica piloti, nella quale il futuro pilota Aprilia comanda con soli 10 punti di margine su Bagnaia. I due, comunque, stanno facendo differenza sulla lunga distanza, agevolati dalla penalità che nel post-gara di Assen ha colpito Marc Marquez, sceso al 10° posto per non aver rispettato la pressione minima degli pneumatici. L'otto volte iridato, infatti, perde terreno ed ora si ritrova con 58 punti di ritardo dalla vetta, potendo tuttavia contare sul grande feeling con il Sachsenring, circuito in cui vanta 11 vittorie tra 125cc, Moto2 e soprattutto MotoGP.

L'anno scorso a vincere è stato Jorge Martín, capace di battere Bagnaia prima nella Sprint e poi nel GP, avendo la meglio in un intensissimo duello durato 30 giri, dopo i quali lo spagnolo ha battuto il poi bi-Campione per soli 6 centesimi. Terza posizione per Johann Zarco con la seconda Ducati Pramac: dopo un anno tutto è cambiato per il francese, passato dalla moto migliore alla peggiore (Honda).

IL CIRCUITO DEL SACHSENRING

La mappa del Sachsenring, fonte: motogp.com

Lunghezza: 3,6 km

Curve: 13 (10 sinistra - 3 destra)

Rettilineo più lungo: 700 metri

Distanza gara MotoE: 11 giri (40,3 km)

Distanza gara Moto3: 23 giri (84,4 km)

Distanza gara Moto2: 25 giri (91,7 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 15 Giri (55 km)

Distanza gara MotoGP: 30 Giri (110 km)

ORARI E PROGRAMMA GP GERMANIA MOTOGP

L'intero fine settimana della MotoGP al Sachsenring sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, mentre su TV8 andranno in chiaro e in diretta tutte le sessioni del sabato a partire dalle Qualifiche della Top Class. In differita, invece, le gare della domenica (Moto3 14:05, Moto2 15:20, MotoGP 17:05). Ricordiamo che LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare la Sprint e il Gran Premio della Germania 2024: ecco tutti gli orari e i link utili.

Giovedì 4 Luglio

16:00 | Conferenza Stampa

Venerdì 5 Luglio

8:30 | MotoE - FP1

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

10:45 | MotoGP - FP1

12:25 | MotoE - FP2

13:15 | Moto3 - FP2

14:05 | Moto2 - FP2

15:00 | MotoGP - Prove

17:05 | MotoE - Qualifiche

Sabato 6 Luglio

08:40 | Moto3 - FP3

09:25 | Moto2 - FP3

10:10 | MotoGP - FP2

10:50 | MotoGP - Qualifiche

12:15 | MotoE - Gara 1

12:50 | Moto3 - Qualifiche

13:45 | Moto2 - Qualifiche

15:00 | MotoGP Sprint

16:10 | MotoE - Gara 2

Domenica 7 Luglio

09:40 | MotoGP - Warm Up

10:00 | Rider Fan Parade

11:00 | Moto3 - Gara

12:15 | Moto2 - Gara

14:00 | MotoGP - Gara

Matteo Pittaccio