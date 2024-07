NASCAR | Chicago: Bowman vince per la prima volta all'esterno dell'ovale

Alex Bowman ha vinto la prova di Chicago della NASCAR Cup Series. Il #48 di Hendrick Motorsports trionfa per la prima volta in stagione, l'ottava in carriera dopo una strategia perfetta che ha piegato l'agguerrita concorrenza nei tre giri conclusivi.

La pioggia resta regina a Chicago, SVG subito out

Il maltempo è stato il vero protagonista della seconda edizione dell'appuntamento con la NASCAR Cup Series in città in quel di Chicago. La pioggia è arrivata poco prima della green flag ed ha caratterizzato la Stage 1, vinta da Shane van Gisbergen con la Chevrolet Camaro # Kaulig Racing targata Wendy's Saucy Nuggs.

Il neozelandese che ha vinto lo scorso anno, favorito assoluto della vigilia anche visto il successo nella giornata di sabato nell'appuntamento valido per la NASCAR Xfinity Series, ha cercato di fare la differenza anche nella seconda frazione, segnata dal maltempo.

SVG è stato prematuramente spinto contro le barriere di curva 6 dopo un errore da parte di Chase Briscoe (Mahindra Compact Tractors Ford #14), pilota che ha completamente sbagliato la frenata su un tracciato sempre più bagnato.

Bowman azzecca la strategia e vince

Una red flag per le avverse condizioni meteo e per permettere agli organizzatori di intervenire su un tracciato sempre più ricco d'acqua, hanno ritardato la manifestazione che tassativamente sarebbe dovuta terminare entro le 20.30 locali, le 3.30 di mattina in Italia.

La strategia e la scelta della posizione in pista sono diventate cruciali in un evento che alla ripartenza ha perso anche Kyle Larson (Valvoline Chevrolet #5), altro favorito out in curva 6, Alex Bowman è quindi riuscito a salire in cattedra per il finale, il #48 dello schieramento ha tenuto il primato con le gomme da bagnato nonostante una pista sempre meno umida.

Tyler Reddick (Jordan Brand Toyota #45) si è incaricato nel finale di inseguire il rivale, il portacolori del team di Michael Jordan e Denny Hamlin ha dovuto arrendersi durante il giro conclusivo dopo aver colpito le barriere di curva 4-5.

Bowman ha quindi vinto per la prima volta all'esterno di un ovale con margine nei confronti di Reddick, Ty Gibbs (Monster Energy Toyota #54), Joey Hand (BuildSubmarines.com Ford #60) e Michael McDowell (Chicago White Sox Ford #34).

Prossima prova tra sette giorni in quel di Pocono prima del ritorno sull'ovale di Indianapolis e l'attesissima pausa di due settimane vista la concomitanza con i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Luca Pellegrini