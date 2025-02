ALMS | 4h Abu Dhabi: AF Corse si impone in gara-2, Algarve Pro Racing campione!

Michael Jensen/Valerio Rinicella/Malthe Jakobsen vincono il titolo 2024/25 nell'Asian Le Mans Series ed ottengono per Algarve Pro Racing l'invito per la prossima 24h Le Mans. L'Oreca 07 Gibson LMP2 #25 trionfa al termine della gara-2 di Abu Dhabi, vinta da AF Corse con François Perrodo/Mathieu Vaxiviere/Alessio Rovera.

In GT affermazione e trofeo per Manthey con Antares Au/Klaus Bachler/Joel Sturm, mentre in LMP3 festeggia con Bretton Racing grazie a Jens Reno Moeller/Theodor Jensen.

4h Abu Dhabi, gara-2: nuova partenza e subito red flag

Come in gara 1, la partenza ha visto la direzione gara sospendere subito le ostilità con una bandiera rossa al fine di riparare le barriere di protezione. Questa volta l'incidente ha coinvolto la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #42 Prime Speed Sport, out contro il rail di curva 2-3 dopo una toccata con la Ferrari 296 GT3 #23 Absolute Racing.

Il restart, avvenuto in ogni caso a 4h dalla fine dopo un prolungamento dell'evento da parte della direzione gara, ha visto Proton Competition provare a gestire la manifestazione con Giorgio Roda.

Proton prova a restare davanti, ma non basta

La squadra tedesca ha tenuto la vetta per oltre 1h e mezza, segmento in cui la Safety Car è tornata protagonista per ben due volte per rimuovere dei detriti in pista. I due episodi distinti hanno cambiato le carte in tavola favorendo l'Oreca 07 Gibson #83 AF Corse di Alessio Rovera.

Il lombardo ha tentato di allungare a 2h dalla conclusione, mentre Algarve Pro Racing risaliva lentamente la graduatoria dopo una partenza terribile. Avvio da scordare per Michael Jensen #25, leader del campionato alla vigilia della race-2 di Abu Dhabi con un minimo scarto nei confronti dell'auto gemella #20.

APR #20 out troppo presto

L'Oreca #20 Algarve Pro Racing ha perso ogni chance di imporsi nella classifica generale a 1h e 40 dalla fine in seguito ad un problema tecnico. Olli Caldwell ha lasciato il terzo posto provvisorio, i tecnici non sono riusciti in una singola sosta a sistemare il problema.

L'Oreca #20 si è poi fermata in pista perdendo ogni possibilità di ottenere il titolo dopo l'eccellente affermazione con Kriton Lentoudis/Alex Quinn/Olli Caldwell durante la race-2 di Dubai.

AF Corse, RD Limited, Nielsen e Proton per la vittoria

AF Corse ha iniziato in vetta l'ultima ora con Mathieu Vaxiviere in pieno controllo della situazione nonostante il ridotto margine nei confronti di Tristan Vautier (RD Limited #30), Tom Dillmann (Proton Competition #22) e Nicky Catsburg (Nielsen Racing #24).

Le ultime tre squadre citate hanno tentato invano di impensierire la squadra di Amato Ferrari che prima d'oggi non aveva mai ottenuto un successo in Asian Le Mans Series. François Perrodo/Mathieu Vaxiviere/Alessio Rovera si impongono con merito precedendo Nicky Catsburg/Naveen Rao/Matt Bell ( Nielsen Racing #24) e Fred Poordad/Tristan Vautier/James Allen (RD Limited #30).

Quarto posto e titolo per la già citata vettura #25 di Michael Jensen/Valerio Rinicella/Malthe Jakobsen. Stagione strepitosa per la compagine citata che ha saputo imporsi in tre delle sei corse disputate da dicembre ad oggi.

Chiudono nell'ordine, le due Oreca di Proton Competition (#11 & #22), AF Corse #50 e Pure Rxcing al termine di un evento che oltre ad una red flag e due Virtual SC è stato segnato da altri FCY.

GT, 4h Abu Dhabi, gara-2: Porsche ancora campione

Porsche si conferma campione nell'Asian Le Mans Series 2024/25 con Antares Au/Klaus Bachler/Joel Sturm e Manthey. Festa ed annesso invito extra a Le Mans per il marchio di Stoccarda che nell'ultimo decisivo evento ha primeggiato davanti all'Aston Martin #89 EBM di Gabriel Rindone/Jamie Day/Mattia Drudi e la Ferrari #74 Kessel Racing di Dustin Blattner/Ben Tuck/Dennis Marshall.

Porsche vince per 4p su… Porsche

Le prime concitate ore, segnate da una bandiera rossa e due FCY, hanno consentito alla Porsche #10 Manthey di trovarsi al comando nonostante una sanzione rimediata in seguito ad un'infrazione in partenza.

Klaus Bachler ha dovuto inchinarsi al restart all'Aston Martin Vantage AMR #98 EBM di Mattia Drudi, all'attacco appena scattata la green flag a poco meno di due ore dalla conclusione.

La classifica è tornata nelle mani di Porsche grazie ad un eccellente lavoro di Joel Sturm. Il campione in carica del Mondiale Endurance con Klaus Bachler, vincitore nel 2023/24 dell'ALMS, si è confermato nella serie asiatica di ACO battendo per 4p la 992 GT3-R gemella #92 di Ryan Hardwick/Richard Lietz/Riccardo Pera .

Una sanzione nel corso dell'evento per un contatto con la Ferrari 296 GT3 #88 Dragon Racing ed una successiva sosta extra ha tolto dai giochi l'auto #92 che ieri aveva primeggiato con merito sulla concorrenza.

Optimum Motorsport McLaren #27 chiude in quarta piazza davanti a Winward Racing Mercedes #16, Car Guy Ferrari #57, Manthey Porsche #92 e la seconda Aston Martin del team di Earl Bamber Motorsport.

LMP3, 4h Abu Dhabi, gara-2: titolo per Bretton Racing

Bretton Racing beffa i rivali e sigla il titolo in Asian Le Mans Series in LMP3 grazie all'ottimo lavoro di Jens Reno Moeller/Theodor Jensen. La coppia, presente in terza posizione all'arrivo quest'oggi con Griffin Peebles, ottiene il titolo battendo RLR M Sport, Ultimate ed High Class Racing.

Non è bastato il successo all'ultima équipe citata per cambiare le sorti della classifica generale. Andreas Fjorbach/Mark Patterson/Thomas Kiefer hanno dominato nell'isola di Yas Marina imponendosi davanti a Nick Adcock/Ian Aguilera/Christian Short ( RLR MSport #15).

Credits: Asian Le Mans Series

Bandiera a scacchi sull'Asian Le Mans Series 2024/25. L'attenzione si sposta ora sul FIA World Endurance Championship che scatterà tra meno di due settimane in Qatar dal Lusail International Circuit.

Luca Pellegrini