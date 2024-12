F1 | Red Bull, è addio a Perez. Ecco chi affiancherà Verstappen

La notizia circolava nel paddock della F1 da parecchio tempo, da mesi ormai. Ora però sembra che manchi veramente solo l'ufficialità: Liam Lawson, nel 2025, prenderà il posto di Sergio Perez in Red Bull. Il rinnovo del contratto firmato dal messicano prima del GP di Monaco non è bastato a tenerlo al riparo dal licenziamento dovuto alle prestazioni non certo esaltanti delle ultime due stagioni. Il kiwi affronterà dunque la sua prima stagione intera nel Circus nella scomoda posizione di team mate del quattro volte Campione del Mondo Max Verstappen.

Liam titolare dopo due stagioni da sostituto di Ricciardo

Al termine del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa della stagione F1 2024, nelle interviste concesse alle televisioni Christian Horner parlava di Perez già al passato, nonostante il team continuasse a volerlo indicare come titolare anche per il 2025. In realtà, già da diversi giorni era chiaro come il messicano avesse perso la fiducia della squadra e di conseguenza il sedile per la prossima stagione. Le discussioni interne, più che altro, sembravano vertere sulle modalità di uscita, e su chi avesse dovuto essere il suo sostituto. Lawson, infatti, era sembrato da subito il candidato più forte, ma il finale in crescendo e il buon test effettuato da Tsunoda avevano lasciato qualche spiraglio aperto per il giovane giapponese.

Alla fine, però, la scelta è ricaduta sul giovane talento neozelandese, che ha avuto il merito nelle due stagioni passate di farsi trovare sempre pronto nei momenti in cui c'è stato bisogno di lui. Complessivamente, Lawson ad oggi ha disputato undici Gran Premi in F1, tutti con la scuderia di Faenza, prima Alpha Tauri e poi Visa CashApp RB, sostituendo in entrambi i casi Daniel Ricciardo. In ogni situazione, è stato bravo a mostrare il proprio enorme talento, pur con qualche sbavatura figlia della scarsa esperienza nella massima serie. Deciso nei testa a testa, molto veloce e determinato: tutte caratteristiche che gli saranno sicuramente utili nel momento non semplice che si troverà a vivere a Milton Keynes nel corso dei prossimi anni.

Una scelta coraggiosa con un occhio al futuro

Se le indiscrezioni che arrivano in queste ore dovessero essere confermate, si tratterebbe comunque di una scelta molto coraggiosa. D'altronde, ad ottobre era stato lo stesso Helmut Marko a dire che al fianco di Max nel 2025 avrebbe dovuto esserci un pilota dell'Academy, chiudendo di fatto le porte a scenari più “esotici” (Colapinto in primis). Liam Lawson, in ogni caso, sembra essere l'uomo giusto per Red Bull in questo momento.

Nonostante la giovane età, infatti, ha già maturato esperienze importanti, andando a lottare anche per il titolo DTM nel 2021. Sulle sue spalle, graverà il peso di reggere il confronto con Verstappen, ma non solo. La situazione in Red Bull, in ottica futura, appare tutt'altro che ben definita, e il team di Milton Keynes potrebbe trovarsi a partire dal 2026 a dover impostare un progetto senza il suo pilota simbolo. Lawson, dunque, andrebbe a giocare un ruolo fondamentale, diventando il leader della squadra e segnando quella che dovrà essere la via per restare a lottare con i top.

Nel frattempo, però, c'è un 2025 tutto da vivere, con una vettura che per la prima volta non sarà frutto del lavoro di Adrian Newey. Come detto, Liam dovrà dimostrare di tenere il passo di Verstappen, anche per cercare di risollevare la squadra dopo un terzo posto nel Costruttori tutt'altro che positivo. Un compito non facile, ma, ad oggi, è lui l'unico dei giovani piloti della Academy Red Bull che può portarlo a termine.

Nicola Saglia