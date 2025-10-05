FRECA | Hockenheim, gara 2: Deligny vince sotto la pioggia e riapre la corsa al titolo

Pioggia, caos e colpi di scena nel round tedesco della FRECA: Enzo Deligny conquista Gara 2 a Hockenheim e riapre ufficialmente la corsa al titolo. Il francese della R-ACE GP domina dall’inizio alla fine, centrando la quarta vittoria stagionale, mentre Matteo De Palo chiude secondo e riduce a quattro punti il distacco da Freddie Slater, terminato in P4. Sul podio anche Evan Giltaire, autore di una gara solida che gli permette di salire sul gradino più basso.

Partenza e caos iniziale

La pioggia costringe la direzione gara a ritardare la partenza, con i team intenti a decidere se partire con gomme slick o wet. Nel giro di formazione, la pioggia aumenta soprattutto nelle curve 2 e 3: chi aveva scelto le slick deve decidere se partire dalla pit lane o rischiare lo stesso. Al semaforo, Deligny sfrutta la pole e mantiene la leadership, precedendo De Palo. Subito dietro le ART di Kato e Giltaire e la Prema di Slater. Il primo giro è già drammatico: Bedrin e Liu si toccano in curva 1, costringendo la Safety Car in pista. Il replay mostra Bedrin perdere il controllo e impattare contro la Trident cinese di Liu.

La ripartenza e la bagarre

Dopo circa dieci minuti sotto regime di SC, la gara riparte con Deligny sempre davanti e De Palo incollato. Dietro, parte la battaglia vera: Giltaire supera Kato e si prende il terzo posto, mentre Slater tenta di attaccare Kato senza successo. Clerot prova ad infilare Bohra ma resta bloccato. Pochi giri e Yamakoshi si gira in curva 1, con la Safety Car che fa nuovamente il suo ingresso in pista. La pioggia continua a intensificarsi e alcuni rookie come Yuanpu Cui montano le gomme wet. Seguono Al Dhaheri, Beeton e Robinson. Intanto Slater riesce finalmente a superare Kato e sale in quarta posizione.

Finale in apnea

A 3 minuti dalla fine, la pioggia rende la pista quasi impraticabile e viene sventolata la bandiera rossa, sancendo la fine anticipata della gara. Deligny vince così Gara 2, consolidando una prestazione impeccabile e rilanciando le proprie possibilità di titolo. Secondo De Palo, che rimane a soli 4 punti da Slater, promettendo un finale di stagione infuocato a Monza. Giltaire completa il podio, mentre Slater limita i danni in P4. A punti anche Kato, Gowda, Bohra, Clerot, Le e Nakamura.

Appuntamento finale a Monza

L'attenzione ora si sposta sull'infuocatissimo epilogo di Monza che chiuderà il campionato e che vedrà un'intensissima battaglia a tre tra Freddie Slater, Matteo De Palo ed Enzo Deligny. Tra loro tre solo uno sarà il trionfatore della stagione 2025.

Vincenzo Buonpane