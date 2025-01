Dakar 2025 | Auto, Stage 2: Al Rajhi vince la Marathon, Lategan al comando

La seconda giornata della massacrante prova Marathon della Dakar 2025 ha visto Yazeed Al Rajhi completare l'opera e prendersi la vittoria di tappa sulla Toyota Hilux del team Overdrive. Soddisfazione doppia per la casa nipponica, in quanto il pilota ufficiale Henk Lategan ha chiuso al secondo posto, ereditando la leadership del rally raid alla fine della terza giornata a Bisha.

Toyota si impone su Dacia nella Marathon

Ci eravamo lasciati con un Al Rajhi che era al comando della tappa di 48 ore al momento dell'interruzione di ieri. Il saudita, che allora aveva un vantaggio di soli 1'19'' su Nasser Al-Attiyah, si è scatenato negli ultimi 296 km che gli mancavano, allungando in maniera sostanziale sui suoi avversari e completando la tappa con 4'16'' su Lategan, con il sudafricano del team Gazoo Racing che si ritrova appunto a condurre la classifica generale sfruttando appunto i problemi da Guerlain Chicherit e dagli altri piloti nella Marathon.

Terzo posto sia di tappa che di classifica per Nasser Al-Attiyah sulla Dacia Sandrider. Il qatariota, che è rimasto vicino al saudita della Overdrive Racing fino al km 868, ha accusato il passo migliore delle Hilux nell'ultimo tratto di prova, rimanendo però sul podio con un ritardo di 6'29'' su Al Rajhi. Dietro al pilota della casa rumena in generale si fa sotto un Toby Price che, da grande sorpresa di questo inizio di Dakar delle auto, ha rimontato nel finale di tappa per portarsi al quarto posto a soli 30 secondi da Al-Attiyah.

Ekstrom rallenta con Ford, Loeb limita i danni

Continuano invece gli imprevisti in casa M-Sport: dopo il cappottamento di Carlos Sainz nella giornata di ieri, oggi è Mattias Ekstrom a dover arrancare per un problema che ha tenuto ferma la sua Ford Raptor per un paio di minuti dopo il km 739, facendo così scivolare lo svedese all'ottavo posto di tappa e al quinto di classifica generale. Carlos Sr. invece riesce a raggiungere il traguardo seppur ora paghi un ritardo di oltre un'ora e mezza su Al Rajhi.

Per Dacia si segnala un Sébastien Loeb che è riuscito a difendersi dopo il problema elettrico di ieri: il francese ha concluso la tappa Marathon con soli 13' 08'' di distacco e attualmente occupa la sesta posizione in classifica generale con un ritardo di 18'56'' da Al-Rajhi. Dietro a Seb di pochi minuti troviamo Lucas Moraes (Toyota), Matthieu Serradori (Century), Mitchell Gurie (Ford) e Juan Cruz Yacopini (Overdrive) a completare la top 10 di classifica dopo le prime 3 giornate della Dakar 2025.

Dakar 2025, Auto | I risultati dello Stage 2

Credits: dakar.com

Dakar 2025, Auto | La classifica generale dopo lo Stage 2

Credits: dakar.com

Trucks: Macik allunga sui suoi rivali

Per quanto riguarda la categoria dedicata ai camion, Martin Macik si conferma sul suo MM Technology Powerstar e vince la 48h Crono di Bisha per portarsi davanti in classifica generale. Il cecoslovacco ha avuto la meglio sull'Iveco del connazionale Ales Loprais, ora distante 9'43'' in classifica, mentre il lituano Vaidotas Zala (sempre con Iveco) rimane in terza posizione a 18'52'' da Macik.

Stage 3: Bisha-Al Enakiyah

La giornata di domani segnerà il ritorno alle stage “classiche”, con la carovana che per la prima volta in questo 2025 si allontanerà da Bisha. Saranno 495 i km cronometrati, da sommare ai 352 di trasferimento; una tappa con sezioni molto veloci, in cui bisognerà essere bravi ad evitare errori che possono compromettere la prestazione di giornata.

Andrea Mattavelli

Leggi anche: Dakar 2025 | Auto, Stage 2: Al Rajhi guida la Marathon, Sainz capotta ma riparte