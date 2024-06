WRC | Rally Polonia: Tanak pronto a sorprendere Evans e Neuville?

Dopo una breve sosta, torna protagonista questo week-end il FIA World Rally Championship con la disputa del Rally Polonia. Hyundai e Toyota riprendono a duellare per il titolo assoluto, una sfida che per ora vede coinvolti ben tre protagonisti.

Neuville prova a restare leader…

Un errore nel day-2 del Rally Italia Sardegna ha permesso ad Elfyn Evans (Toyota) ed ad Ott Tanak (Hyundai) di avvicinarsi al capo classifica Thierry Neuville (Hyundai).

Il belga è ancora al comando del Mondiale sin dall'opening round, il nativo di St. Vith ha 122p contro i 104p dei due rivali. Il gallese legato al marchio giapponese prova a rifarsi dopo un difficile prova in Italia, mentre l'estone ex campione del mondo sembra aver ritrovato il feeling giusto con la propria Hyundai i20 dopo un anno in Ford.

Due Hyundai contro una Toyota

L'estone ha meritatamente vinto nel Bel Paese, abile ad approfittare di una foratura che ha tradito Sebastien Ogier. Per il 34enne sarebbe arrivato in ogni caso un solido secondo posto conclusivo dopo un week-end tutto all'attacco senza nessun errore.

Tanak sembra in grado di poter diventare un vero e proprio problema per Neuville. Il belga ha ora l'imperativo di non sbagliare in Polonia, round che ha vinto nel 2017 davanti ad Hayden Paddon ed al già citato Ogier. Quest'ultimo vanta due affermazioni nel 2015 e nel 2014, il nativo di Gap condivide un posto nell'albo d'oro negli eventi validi per il FIA WRC anche con Andreas Mikkelsen (2016) e Mikko Hirvonen (2009) e Achim Warmbold (1937).

L'augurio è quello di ritrovare nella prima metà dello schieramento anche le Ford Puma di M-Sport in un week-end in cui sulla terza Toyota ufficiale in cui avremmo dovuto avere nuovamente Ogier. Il #17 del gruppo ha dovuto rinunciare dopo un incidente nella giornata di ieri, al suo posto correrá Kalle Rovanperä.

Dopo il format compatto in Sardegna, il Rally Polonia avrà il tradizionale programma su tre giorni con la SS1 nella serata di giovedì (Mikołajki Arena 1 - 2.50 km). Un totale di 19 speciali caratterizzeranno l'evento, il primo vero impegno sarà venerdì con la disputa della Stańczyki 1 da 29.40 km.

Luca Pellegrini