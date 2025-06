WRC | Rally Italia Sardegna: Toyota pronta per un nuovo dominio?

Nuovo fine settimana imperdibile con il Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento del FIA World Rally Championship 2025. Il Mondiale approda finalmente in Italia, Toyota cerca la sesta affermazione consecutiva dopo aver controllato la scena anche in Portogallo poche settimane fa.

La classifica parla chiaro dopo cinque round, Toyota si sta mostrando semplicemente ingiocabile sull’asfalto come sulla terra. Le Hyundai inseguono le GR Yaris Rally 1, auto affidabile oltre che competitiva.

Credits: Toyota GR

Rally Italia Sardegna, Hyundai: sarà la volta buona?

Il danno rimediato da Ott Tanak nella parte finale del Rally Portogallo è stato decisivo nell’economia di un evento decisamente più incerto rispetto al Rally Canarie. La situazione potrebbe quindi ripetersi in Sardegna, nuovo impegnativo round sullo sterrato che precederà di qualche settimana il sempre avvincente

Hyundai Motorsport ha vinto negli ultimi tre anni, due volte con Ott Tanak ed una con Thierry Neuville. Sono ben sette gli acuti in totale nel Bel Paese per il brand coreano contro la singola gioia di Toyota GR nel 2021 ottenuta con Sébastien Ogier.

Ogier torna, Evans sempre meno leader

Il nativo di Gap tornerà all’attacco questo fine settimana nuovamente in supporto delle altre unità ufficiali. Il francese che come noto corre ancora part-time vanta attualmente 86 punti contro gli 88p di Kalle Rovanperä ed i 118 di Elfyn Evans.

Il gallese resta leader del Mondiale con margine sui compagni di squadra, un vantaggio importante che sta iniziando a diminuire progressivamente. Il #33 dello schieramento ha pagato a caro prezzo il ruolo di ‘battistrada’ che ha dovuto affrontare in Portogallo durante il day-1, una condizione che con ogni probabilità si ripeterà anche in Italia.

Il round tricolore del FIA WRC che avrà come base Olbia e si articolerà in tre giornate. La prima prevede sei speciali così come la seconda, mentre la terza avrà quattro segmenti in programma (dalla 12ma alla 16ma speciale). Venerdì si inizierà presto con la SS1 (Arzachena 1 - 13.97 km), SS2 (Telti - Calangianus - Berchidda 1 - 18.43 km) e SS3 (Telti - Calangianus - Berchidda 1 - 18.43 km), lo stesso percorso verrà ripetuto al pomeriggio nel medesimo ordine.

Luca Pellegrini