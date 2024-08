ELMS | Trasferta a Spa per l’inizio della seconda parte della stagione

Dopo Barcellona, Le Castellet e Imola, riparte dalla 4h di Spa-Francorchamps la stagione 2024 dell’European Le Mans Series. Cresce l’attesa per la volata finale verso Portimao, tre prove che decideranno il titolo in ogni classe ed automaticamente gli inviti per la prossima edizione della 24h du Mans.

Regna l’incertezza in LMP2, LMP2 PRO Am, LMP3 ed LMGT3 alla vigilia di uno dei round più imprevedibili del campionato, round che storicamente ha visto diversi colpi di scena. Si correrà per la prima volta ad agosto e non in autunno a settembre, periodo in cui si tornerà in Italia per l’inedita 4h del Mugello.

4h Spa, LMP2: Inter Europol prova a resistere davanti a tutti

Inter Europol Competition prova a restare in vetta all’European Le Mans Series 2024. Sebastián Álvarez/Vlad Lomko/Tom Dillmann #43 dettano il passo in classifica grazie all’affermazione al Paul Ricard, la compagine polacca precede di 5 punti Manuel Maldonado/Charles Milesi/Arthur Leclerc (Panis Racing #65) e sei lunghezze nei confronti di Robert Kubica/Louis Delétraz/Jonny Edgar (AO by TF #14).

La graduatoria è cambiata nel corso del mese di luglio dopo un ricorso in appello da parte di Panis Racing #65. I francesi, vincitori sul campo, avevano perso la competizione post gara in seguito ad un’infrazione durante l’ultimo Full Course Yellow della giornata.

#65 Panis Racing ORECA LMP2 torna all'attacco alla 4h di Spa-Francorchamps nell'ELMS - Credits: Bonora Agency

Seguono tutti gli altri a partire da Algarve Pro Racing, squadra che vinse nel 2023 in Belgio dopo aver ottenuto una meravigliosa pole con Alex Lynn. Il pilota ufficiale Cadillac Racing e campione in carica dell’ELMS sarà ovviamente della partita in compagnia di Matthias Kaiser/Olli Caldwell.

Nelle Ardenne attenzione in ogni caso anche a Carl Bennett/James Allen/Jean-Baptiste Simmenauer (Duqueine Team #30) ed alle due auto di United Autosports, ancora senza affermazioni nonostante i solidi equipaggi composti da Ben Hanley/Marino Sato/Filip Ugran #22 e Paul Di Resta/Fabio Scherer/Bijoy Garg #23.

Cercano una rivincita, invece, gli uomini di COOL Racing dopo la complicata trasferta di Imola. Ritomo Miyata tornerà al volante con Lorenzo Fluxa e Malthe Jakobsen della vettura #37, prematuramente out in Italia sulle rive del Santerno dopo un contatto con la Duqueine LMP3 di DKR Engineering.

#14 AO by TF ORECA LMP2 - Credits: Bonora Agency

LMP2 PRO Am: il duello continua tra Richard Mille by TDS e AF Corse

Richard Mille by TDS #29 ed AF Corse #83 continuano a sfidarsi per il successo in ELMS nella serrata LMP2 PRO Am. Rodrigo Sales/ Mathias Beche/Grégoire Saucy sono attualmente in vantaggio su François Perrodo/Matthieu Vaxivière/Alessio Rovera, l’equipaggio del team tricolore vantano solamente tre punti di scarto dopo la tappa di Imola.

Kriton Lendoudis/Richard Bradley/Alex Quinn hanno vinto nel Bel Paese e proveranno a tornare protagonisti in Belgio con Algarve Pro Racing #20, mentre è da segnalare la presenza in pista anche di Giorgio Roda/Bent Viscaal/René Binder (Proton Competition #77). Tre pole su tre per ora per la compagine tedesca grazie al nostro Roda, purtroppo ancora zero affermazioni per la struttura di Christian Ried.

#83 AF Corse LMP2 ORECA (LMP2 PRO-Am) - Credits: Bonora Agency

4h Spa, LMP3: alla ricerca di un padrone

Regna l’incertezza alla vigilia della 4h di Spa anche in classe LMP3. Adam Ali/Matt Richard Bell (Eurointernational #11) sono al comando del campionato dopo le prime prove grazie alla bellissima affermazione in casa in quel di Imola.

Il team tricolore vanta due punti su Michael Jensen /Nick Adcock/Julien Gael (Virage #8) e tre lunghezze su Michael Jensen /Nick Adcock/Julien Gael (RLR MSport #15), rispettivamente a segno a Le Castellet ed a Barcellona e provvisoriamente a -2p ed a -3p dalla vetta.

Zero gioie per ora, invece, per Miguel Cristovao/Manuel Espírito Santo/Cédric Oltremare (COOL Racing #17) e Alexander Bukhantsov/Kai Askey/Pedro Perino (Inter Europol Competition #88), tridenti attesi a qualcosa di più alla vigilia del campionato.

LMGT3, parte da Spa la rincorsa delle Iron Dames?

Il campionato resta più che mai avvincente anche in LMGT3 dopo l’affermazione delle Iron Dames in Italia. Prima vittoria per Sarah Bovy/Michelle Gatting/Rahel Frey nella serie in LMGT3, la belga e la danese avevano ottenuto un sigillo anche in LMGTE nel 2022 in occasione della 4h Portimao.

Le ragazze hanno 40p contro i 41p di Derek DeBoer/Valentin Hasse Clot/Casper Stevenson (Spirit of Leman Aston Martin #59), mentre al comando della classifica spicca la Lamborghini #63 Iron Lynx di Hiroshi Hamaguchi/Axcil Jefferies/Andrea Caldarelli con 48p all’attivo. La costanza sta aiutando la vettura bolognese, al debutto nel più importante campionato continentale riservato alle GT ed ai prototipi.

#85 Iron Dames Porsche a Imola - Credits: Bonora Agency

Aston Martin e Lamborghini inseguono il primo successo del 2024 dopo il sigillo imolese di Porsche ed i risultati di Ferrari tra Barcellona e Le Castellet con Johnny Laursen/Conrad Laursen/Nicklas Nielsen (Formula Racing #50) e Duncan Cameron / Matthew Griffin/ David Perel (Spirit of Racing #55).

Sabato le qualifiche, domenica la gara in Belgio che precederà i round di Mugello e Portimao. Come sempre tutto verrà offerto live sul canale YouTube ufficiale del campionato.

Luca Pellegrini