WEC | Derani e Lotterer primi piloti della Genesis GMR-001 LMDh

Prende forma con l'annuncio di Pipo Derani ed André Lotterer il programma di Genesis per il debutto nel mondo dei prototipi tra FIA World Endurance Championship ed IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il marchio asiatico legato a Hyundai guarda al futuro con l'esordio nel Mondiale 2026 e nella serie americana 2027

Primi passi per Genesis

Attualmente conosciamo poco della LMDh targata Genesi che correrà Mondiale. La LMDh con telaio Oreca è attesa all'esordio nel 2026 e solo successivamente parteciperà anche alla classe GTP dell'IMSA

Nel frattempo abbiamo però i primi nomi del programma sportivo: Pipo Derani ed André Lotterer. Il brasiliano cambia casacca dopo aver corso e vinto in IMSA WTSC con la riconoscibile Cadillac #31 Whelen Engineering schierata da Action Express Racing. Il tedesco, invece, proviene da Porsche Motorsports, vincitore nel 2024 del FIA WEC in Hypercar in compagnia di Laurens Vanthoor e Kevin Estre.

IDEC Sport team di riferimento

Il nome è Genesis Magma Racing 001. Nell'annuncio odierno è stato svelato che sarà IDEC Sport a gestire il progetto LMDh coreano, la squadra sarà regolarmente al via dell'European Le Mans Series 2025 con due ORECA 07 Gibson in LMP2.

In azione vedremo l'ex vincitrice della W Series e volto della Indy NXT 2024 Jamie Chadwick, l'ex pilota di F1 Logan Sargeant ed il giovane ex volto della Porsche Mobil 1 Supercup Mathys Jaubert.

Cyril Abiteboul, Presidente di Hyundai Motorsport GmbH e Team Principal della squadra, ha riportato in una nota:

Il lancio ufficiale del team Genesis Magma Racing è un'occasione importante. In quanto colonna portante delle attività motoristiche globali di Hyundai Motor Group, Hyundai Motorsport svolgerà un ruolo fondamentale in questo ultimo ambizioso programma. Stiamo portando la nostra esperienza nelle corse in pista a un livello completamente nuovo

Seguiranno nelle prossime settimane nuovi aggiornamenti per quella che sarà di fatto la terza LMDh al mondo con telaio ORECA dopo Acura (presente solo in IMSA) ed Alpine (in azione esclusivamente nel FIA WEC). Ricordiamo che alla vigilia del 2025, la piattaforma LMDh è stata opzionata anche da BMW, Cadillac, Lamborghini e Porsche.

Luca Pellegrini