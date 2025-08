FIA F2 | Budapest, Sprint Race: Marti vince davanti a Dunne, Fornaroli resta leader

Pepe Marti vince la Sprint Race di Budapest della F2. Il pilota spagnolo di Campos ha avuto la meglio su Alex Dunne (Rodin Motorsport) al termine di un duello protrattosi fino alle ultime curve.

Dunne però è sotto investigazione per un'infrazione in regime di doppia bandiera gialla. In caso di penalità ne gioverebbe Jak Crawford (DAMS Lucas Oil), terzo sotto la bandiera a scacchi.

Cronaca della gara

Partito dalla pole, Marti ha mantenuto la testa della corsa per tutta la sua durata, difendendosi dapprima dagli attacchi del compagno di squadra Arvid Lindblad, e poi da quelli di Dunne. Con quest'ultimo la lotta è giunta fino alle ultime curve, tanto che nel finale l'irlandese è stato anche spinto fuori da Marti.

Dunne comunque non può gioire del tutto, perché su di lui potrebbe abbattersi la scure della Direzione Gara: il pilota dell'academy McLaren dopo la corsa sembrava essere molto arrabbiato, sia per la lotta che per la possibile penalità

Terzo è Jak Crawford, che nel finale ha fregato un Lindblad in crisi con gli pneumatici. Il britannico è riuscito comunque a mettersi davanti a Luke Browning (Hitech Grand Prix) e Victor Martins (ART Grand Prix).

Settimo è Leonardo Fornaroli (Invicta Racing), che ha limitato i danni dopo essere partito nono per l'inversione di griglia. L'italiano ha conquistato due punti che gli permettono di mantenere la testa della classifica, chiudendo in zona punti davanti a Richard Verschoor (MP Motorsport), ottavo.

Gara deludente per Gabriele Minì (Prema Racing), penalizzato per un contatto con il poleman della gara di domani Roman Stanek (Invicta Racing) al primo giro: il siciliano è poi rientrato ai box per un cambio gomme, chiudendo quattordicesimo grazie ad una Safety Car che nel finale gli ha permesso di recuperare sul gruppo con gomme fresche.

Classifiche della Sprint Race di F2 a Budapest

© Formula Motorsport Limited

Classifica FIA F2: Fornaroli 127, Verschoor 123, Dunne 122, Crawford 122, Browning 117.

La Feature Race sarà domani alle ore 10.

Alfredo Cirelli