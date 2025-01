IGTC | Rossi confermato a Bathurst con Marciello e Weerts

Valentino Rossi è stato confermato in pista alla Meguiar’s Bathurst 12 Hour 2025, prima prova dell'Intercontinental GT Challenge che si terrà nel primo fine settimana di febbraio. L'ex stella del Motomondiale gareggerà con Raffaele Marciello e Charles Weerts a bordo di una BMW M4 GT3 schierata da WRT.

Due BMW per WRT, presente Rossi

Come da programma la stagione 2025 di Rossi inizierà in Oceania nella prima tappa dell'Intercontinental GT Challenge. Il ‘Dottore’ si appresta per disputare nuovamente la più importante gara GT3 australiana, nuovamente in compagnia di Raffaele Marciello.

I due non saranno più accompagnati da Maxime Martin, nuovo alfiere Mercedes, ma da Charles Weerts, tre volte campione del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup con Dries Vanthoor.

Oltre all'auto #46 sarà al via anche la BMW #32 con Augusto Farfus, Kelvin van der Linde e Sheldon van der Linde. Prima volta insieme per i fratelli sudafricani che in passato hanno corso nella stessa vettura con i colori di Audi Sport.

BMW Motorsport insegue la prima affermazione a Bathurst nell'era moderna della manifestazione. Con le GT3 il brand bavarese ha conquistato la pole-position, ma non ha mai ottenuto il successo al termine delle dodici ore.

Entry list di primo profilo

Cresce l'attesa per la 12h di Mt. Panorama con un entry list di primo profilo. Resta da definire ancora qualche formazione in vista dell'opening round dell'Intercontinental GT Challenge che quest'anno tornerà protagonista anche in Asia con la 1000km di Suzuka.

Ricordiamo che nel 2025 tornerà in Oceania anche Ferrari con Arise Racing GT: team che ha ottenuto nel 2024 il titolo nel GTWC Australia Powered by AWS con Chaz Mostert e Liam Talbot.

Il primo citato, ex vincitore della Bathurst 1000, tornerà al volante di una 296 GT3 settimana prossima in compagnia del brasiliano Daniel Serra e del campione in carica del Repco Supercars Championship Will Brown.

Luca Pellegrini