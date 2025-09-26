Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 27/28 settembre
Attenzione principale al NLS con il debutto in GT3 di Max Verstappen. Protagonisti a Imola invece i Campionati Italiani, un nuovo weekend d'azione con protagonista la serie Gran Turismo Sprint.
Le dirette di sabato 27 settembre
2.40 | FIA World Endurance Championship - 6h Fuji FP3
9.45 | TCR Europe - Barcellona race-2
11.00 | Michelin 24H Barcellona
12.00 | NLS 9 - gara
12.15 | Campionato Italiano Sport Prototipi - Imola race-1
14.30 | Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT3 - Imola race-1
15.50 | Porsche Carrera Cup Italia - Imola race-1
16.50 | Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT Cup - Imola race-1
21.00 | Michelin 24H Barcellona - seconda parte
Le dirette di domenica 28 settembre
07.00 | Michelin 24H Barcellona - terza parte
10.40 | Campionato Italiano Sport Prototipi - Imola race-2
11.40 | Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT3 - Imola race-2
13.00 | Porsche Carrera Cup Italia - Imola race-2
14.45 | Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT Cup - Imola race-2