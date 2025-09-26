F1 LIVE 🔴 GP Azerbaijan 2025 - Gara

Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 27/28 settembre

Segui in diretta su LiveGP.it tutte le gare del weekend senza perdere tempo a cercare i link...in giro per il web

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Attenzione principale al NLS con il debutto in GT3 di Max Verstappen. Protagonisti a Imola invece i Campionati Italiani, un nuovo weekend d'azione con protagonista la serie Gran Turismo Sprint.

Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista! 

Le dirette di sabato 27 settembre

2.40 | FIA World Endurance Championship - 6h Fuji FP3

9.45 | TCR Europe - Barcellona race-2

11.00 | Michelin 24H Barcellona  

12.00 | NLS 9 - gara 

12.15 | Campionato Italiano Sport Prototipi - Imola race-1

14.30 | Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT3 - Imola race-1 

15.50 | Porsche Carrera Cup Italia  - Imola race-1 

16.50 | Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT Cup - Imola race-1

21.00 | Michelin 24H Barcellona  - seconda parte

Le dirette di domenica 28 settembre

07.00 | Michelin 24H Barcellona  - terza parte

10.40 | Campionato Italiano Sport Prototipi - Imola race-2

11.40 | Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT3 - Imola race-2 

13.00 | Porsche Carrera Cup Italia  - Imola race-2 

14.45 | Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT Cup - Imola race-2

 

 

 