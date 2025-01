F1 | Norris è pronto per il 2025: “Ho imparato dai miei errori”

Tra i protagonisti della scorsa stagione di Formula 1, Lando Norris è stato uno degli uomini simbolo della McLaren nell'annata della conquista del primo Mondiale Costruttori dal 1998. Ciò nonostante, la stagione ha messo in evidenza importanti lacune da parte del pilota britannico che, causa alcuni errori commessi nella seconda parte dell’anno, non ha avuto la possibilità di lottare fino alla fine con Max Verstappen per il Titolo Piloti. Alla vigilia della nuova stagione, Norris si è raccontato a riguardo in un’intervista al podcast BBC “F1: Back at Base” parlando del suo 2024 e di quello che si porterà dietro per il prossimo Mondiale.

Norris sul 2024: “Orgoglioso delle mie prestazioni, sono migliorato molto”

Con la prima delle sue quattro vittorie stagionali arrivata alla sesta tappa a Miami, la rincorsa iridata di Lando Norris e della McLaren è iniziata verso la parte centrale della stagione, con un recupero su Verstappen da 84 a 47 punti di distacco fino al cruciale GP Brasile, dove l’olandese della Red Bull ha vinto sul bagnato partendo dalla P17 in griglia mentre Lando è crollato dalla pole position al sesto posto, permettendo a Max di vincere il titolo nella gara successiva a Las Vegas.

Tali errori però non hanno modificato il giudizio del pilota di Bristol sulla sua performance complessiva nel corso dell’ultimo Mondiale:

Credits: Pirelli F1 Media Area

Riguardo il 2024, sono orgoglioso delle mie prestazioni e di aver performato in maniera costante sotto pressione, portando risultati quando ce n’era il bisogno. Ho fatto i miei errori e, allo stesso tempo, ho imparato molto da questi errori. Dunque andiamo verso il prossimo anno dicendo ‘Abbiamo quello che serve, abbiamo la macchina’… e io credo di aver imparato tanto, di essere migliorato molto e sono pronto per lottare con chiunque.

Lando sulla mentalità: “Sempre fatto fatica, ma ora sono pronto a lottare”

Le sue dichiarazioni seguono quelle che aveva rilasciato nella conferenza stampa del GP Las Vegas, dove aveva affermato di aver “performato bene” dopo la sosta estiva e che la lezione principale dello scorso anno è che ha “quello che serve per lottare per il Mondiale”. Un ragionamento che non fa una piega, considerato soprattutto che per Lando è stata la prima stagione in cui si è trovato veramente nella situazione di poter lottare per il titolo.

Non è stato decisamente il più facile dei compiti, considerando specialmente la portata di un avversario come Verstappen, ormai abituato a lottare al vertice ma che, anche lui, è dovuto passare per errori e critiche, soprattutto nei suoi primi anni in Red Bull. Proseguendo nel podcast della BBC, Norris ha spiegato appunto quanto sia stata importante la scorsa stagione a livello mentale:

La fiducia è un qualcosa che ho sempre faticato ad avere nel passato. Probabilmente ne ho accumulata abbastanza durante l’ultima stagione per dire: ‘Sono fiducioso di essere un pilota bravo abbastanza da vincere il Mondiale il prossimo anno’, e sono pronto a lottare con chiunque per quello.

In poche parole, Lando Norris è pronto a ripartire e ad usare l’esperienza dello scorso anno per provare ad agguantare il Titolo Piloti, obiettivo ampiamente dichiarato fin dal post-gara del GP Abu Dhabi dello scorso anno. Rimarrà comunque un compito arduo per il pilota britannico, data la concorrenza esterna di Verstappen e della Ferrari e anche quella interna di Oscar Piastri, ma se continuerà il trend di crescita sullo stesso passo di quello della McLaren, la sua opportunità arriverà senz’altro.

Andrea Mattavelli