GTWC Europe | Nürburgring, qualifiche: Rutronik Racing e Porsche in pole

Prima pole stagionale nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup 2024 per Julien Andlauer/Sven Müller/Patric Niederhauser e Rutronik Racing. La Porsche #96 svetta al Nürburgring in qualifica precedendo la 911 GT3-R #22 Schumacher CLRT di Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich e la Lamborghini #163 GRT di Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper.

#96 Rutronik Racing Porsche sorride al Nürburgring - Credits: GTWC Europe

GTWC Europe Nürburgring, qualifiche: Porsche parte forte

Rutronik Racing Porsche #96 ha aperto le danze con il giro veloce in Q1. Julien Andlauer ha avuto la meglio senza particolari problemi, meritatamente leader davanti a Christopher Haase (Tresor Attempto Racing Audi #99), Ayhancan Güven (Schumacher CLRT Porsche #22), Franck Perera (GRT Grasser Racing Team Lamborghini #163) ed Alessio Rovera (AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari #51).

Sessione non perfetta, la prima delle tre previste, invece, per le due BMW M4 GT3 del Team WRT: rispettivamente in 12ma ed in 22ma piazza con Sheldon van der Linde e Raffaele Marciello.

Drudi si distingue in Q2

La Porsche #96 di Rutronik Racing ha tenuto il primato provvisorio con soli 43 millesimi di scarto nei confronti dell'Aston Martin #7 Comtoyou Racing di Mattia Drudi.

Il vincitore dell'ultima 24h di Spa ha fatto la differenza nel secondo segmento in programma della mattinata, perfetto nell'abbattere i competitivi riferimenti di Vincent Abril (AF Corse Ferrari #71) e di Laurin Heinrich #22.

Il turno è stato prematuramente sospeso in seguito ad un errore alla ‘Michael Schumacher S’ da parte di Locan Hanafin. Il #35 di Walkenhorst Motorsport BMW ha perso il controllo della propria auto prima di finire direttamente nella ghiaia e contro le barriere.

Q3, Rutronik Racing si conferma, beffa per Ferrari #51

Il giro veloce nella Q3 da parte di Maro Engel (Mercedes AMG Team MANN-Filter #48) non ha cambiato la classifica, sempre nelle mani di Rutronik Racing Porsche #96.

Julien Andlauer/Sven Müller/Patric Niederhauser hanno preceduto Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich (Schumacher CLRT Porsche #22) nella classifica combinata, la coppia ha beffato la Lamborghini #163 GRT Grasser Racing Team di Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper.

La già citata Mercedes #48 ha preceduto l'AMG GT3 #2 Team GetSpeed con il quarto tempo overall, le due vetture teutoniche scatteranno davanti ad AF Corse Ferrari #71, Comtoyou Aston Martin #7, ROWE Racing BMW #998, Boutsen VDS Mercedes #9 ed Iron Lynx Lamborghini #63.

24mo tempo per la BMW #46 Team WRT in difficoltà sin dalla prima sessione cronometrata, mentre dovrà scattare dal fondo la Ferrari #51 di Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon. Un contatto in pit lane ha tradito gli italiani che senza tempo in Q3 dovranno scattare dal fondo della griglia.

Nelle altre classi, Paul Evrard/Gilles Magnus/Jim Pla (Sainteloc Racing Audi #25) sorridono in Gold Cup, mentre Aurélien Panis/Cesar Gazeau/Roee Meyuhas (Boutsen VDS Mercedes #10) si sono distinti in Silver Cup. Ottimo turno anche da parte di Dustin Blattner/Loek Hartog/Dennis Marschall (Rutronik Racing Porsche #97), i migliori tra i Bronze.

Nel pomeriggio alle 15.00 il via della terza tappa del GTWC Europe Endurance Cup, appuntamento che come sempre verrà trasmesso gratuitamente in diretta sul canale YouTube del campionato.

Luca Pellegrini