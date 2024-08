GTWC Europe | Magny-Cours, gara-1: Rutronik Racing e Porsche a segno per la prima volta

Patric Niederhauser/Sven Müller trionfano con Rutronik Racing e Porsche nella gara-1 di Magny-Cours del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Prima affermazione per la squadra tedesca nel noto campionato SRO davanti alla BMW #32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor e la Mercedes #48 Winward Racing di Lucas Auer/Maro Engel.

GTWC Europe Magny-Cours, gara-1:

La prima parte della gara ha visto la supremazia da parte della BMW M4 GT3 #32 WRT di Dries Vanthoor. Il belga, scattato dalla sesta piazza, ha subito guadagnato tre posizioni prima di lanciarsi alla caccia della Ferrari 296 GT3 #14 Emil Frey Racing di Ben Green.

L'autore della pole ha tentato di gestire la testa della corsa dalla già citata BMW #32 e dalla competitiva M4 GT3 #991 Century Motorsport di Dan Harper (leader in Bronze Cup con margine sulla concorrenza).

Vanthoor ha iniziato ad impensierire Green dopo aver scavalcato il campione in carica del British GT Championship ha attaccato Green, la bagarre è entrata nel vivo nel noto impianto transalpino che in passato ha accolto anche la massima formula.

Il tre volte vincitore della serie Sprint di WRT ha beffato il britannico di Emil Frey Racing che successivamente ha perso diverse posizioni dopo un contatto in curva 13 con Harper. Le due BMW hanno chiuso in prima e seconda piazza lo stint inaugurare, pronte per continuare a controllare la scena anche negli ultimi 30 minuti d'azione.

Porsche sorprende BMW

Il monopolio dell'auto #32 WRT è stato messo in difficoltà dal traffico della Lamborghini #72 Barwell Motorsport. Charles Weerts ha perso tempo alle spalle dell'auto bolognese ed ha permesso il rientro da parte della Porsche #96 Rutronik Racing di Patric Niederhauser.

L'alfiere di Porsche Motorsport ha sorpreso la BMW #32 che ha dovuto desistere ed iniziare a guardarsi le spalle dalla rientrante Mercedes #48 Winward Racing Team MANN-Filter di Maro Engel.

I due pretendenti per il titolo si sono ritrovati insieme per le battute conclusive, una significativa bagarre è scattata sotto i riflettori di Magny-Cours. Il pilota che corre anche nel DTM ha iniziato a recuperare decimi preziosi nei confronti del teammate di Vanthoor, una bella lotta che ha permesso a Rutronik Racing ed a Porsche di ipotecare la prima gioia nel GT World Challenge Sprint.

BMW ha colto la seconda piazza beffando la Mercedes #48, Emil Frey Racing Ferrari #69 ha concluso in Top4 davanti alla competitiva 296 GT3 gemella #14.

Spettacolare anche la bagarre per il sesto posto, il primo in Gold Cup. Lorenzo Patrese e Lorenzo Ferrari hanno vinto per soli 3 decimi di secondo la sfida in classe, l'Audi #88 Tresor Attempto Racing ha abbattuto la concorrenza di Simon Gachet/Lucas Legeret (Concept Sport Automobile Racing Audi #111).

Magny-Cours, gara-1 nelle altre categorie: Madpanda vince in Silver, Barwell in Bronze

Madpanda Motorsport Mercedes #90 vince in Silver Cup con Ezequiel Perez Companc/Tom Kalender davanti a Aurelien Panis/Cesar Gazeau (Boutsen VDS Mercedes #10) e Ivan Klymenko /Marcus Paverud (Sainteloc Racing Audi #26) in una giornata che ha sorriso anche a Barwell Motorsport ed a Lamborghini #78.

Sandy Mitchell/Rob Collard hanno festeggiato in Bronze Cup approfittando delle penalità che hanno limitato Dustin Blattner/Dennis Marschall (Rutronik Racing Porsche #97) e Darren Leung/Dan Harper (Century Motorsport BMW #991), presenti nell'ordine nella classifica finale.

Gioia tutta italiana, invece, in Gold Cup con Lorenzo Patrese e Lorenzo Ferrari che hanno mostrato i muscoli con la riconoscibile Audi #88 Tresor Attempto Racing dopo una gara semplicemente perfetta.

Domani gli orari saranno leggermente differenti rispetto a quest'oggi con Q2 che si svolgerà in mattinata prima della race-2 delle 14.45.

Luca Pellegrini