IndyCar | GP Monterey: Palou domina a Laguna Seca e ipoteca il titolo

Alex Palou colpisce ancora a Laguna Seca e stravince il Grand Prix of Monterey, mettendo quello che potrebbe essere il punto esclamativo nella corsa al titolo della NTT IndyCar Series 2025. Dietro al leader di classifica nella “gara degli altri” sono Christian Lundgaard e Colton Herta a salire sul podio, mentre il quarto posto di Pato O’Ward potrebbe rappresentare la pietra tombale per le speranze del rivale messicano.

Dietro al re Palou c’è la sorpresa Lundgaard, O’Ward quasi fuori dai giochi

Per il pilota spagnolo è stato un successo mai messo in discussione: la #10 Chip Ganassi Racing ha condotto per quasi tutta la gara salvo un paio di giri passati dietro a Siegel dopo la Caution per il tamponamento su Veekay da parte di Kirkwood (penalizzato) e nonostante le successive due Caution per i testacoda nel finale di Ericsson e Ferrucci che avevano raggruppato il gruppo. Così Palou, con un passo ingiocabile per gli altri e una strategia ben eseguita, ha conquistato la sua ottava vittoria in stagione, nonché la terza a Laguna Seca, per mettere una mano sulla corona della IndyCar anche per quest’anno.

Subito dietro finisce la Arrow McLaren, ma non con il pilota che tutti si aspettavano: al secondo posto troviamo un Christian Lundgaard sugli scudi, con il danese della #7 che ha sfruttato la sua strategia e guida aggressiva con soste anticipate e sorpassi spettacolari: da segnalare quello al Cavatappi su Dixon e all’ultima curva su Herta per eguagliare il risultato conquistato al Barber quasi tre mesi fa. Segue Colton Herta con la #26 Andretti Autosport dopo una gara che, sorpasso su O’Ward in partenza a parte, non ha avuto il mordente necessario per avvicinarsi a Palou o attaccare Lundgaard nelle fasi finali. Quarta posizione invece per un Pato O’Ward (#5) che ha faticato a tenere il ritmo dei suoi rivali a Laguna Seca e che ora vede il suo ritardo su Palou in classifica allungarsi a 123 punti.

Ilott sesto per il miglior risultato del team Prema, deludono Ericsson e Kirkwood

Dietro al messicano abbiamo Scott Dixon (#9 Chip Ganassi Racing), in top 5 dopo aver provato senza successo a giocarsi le sue gare nel fuel saving, appena dietro invece Callum Ilott (#90) che, sulla stessa strategia del neozelandese, coglie il miglior risultato stagionale per lui e il team Prema con un prestigioso sesto posto. Segue Will Power con la #12 Team Penske in settima posizione, poi Marcus Armstrong (#66 Meyer Shank Racing) e Christian Rasmussen (#21 Ed Carpenter Racing), mentre Scott McLaughlin (#3 Team Penske) completa la top 10 davanti al suo compagno Josef Newgarden (#2).

Tra le delusioni del Grand Prix of Monterey spicca Felix Rosenqvist (#60 Meyer Shank Racing) che, dopo l’errore in qualifica di ieri, finisce praticamente la sua gara subito al primo giro per un incidente con Kyffin Simpson (#8 Chip Ganassi Racing) alla Turn 6. Lo svedese chiuderà 24° in classifica davanti anche ad un disastroso Marcus Ericsson (#28 Andretti Global) e ai ritirati Abel e Simpson. Anche Kyle Kirkwood (#27 Andretti Global) prosegue il suo periodo negativo chiudendo 16° dopo la penalità per il contatto con Veekay, mentre Robert Shwartzman (#63 Prema) chiude al 21° posto nonostante un’escursione al primo giro per un contatto con Daly.

Ora per la NTT IndyCar Series 2025 ci sarà una settimana di pausa prima di volare alla volta dell’Oregon per il Grand Prix of Portland in programma il 10 agosto, che farà da terz’ultima tappa della stagione: sarà il primo match point per un Alex Palou che, se dovesse finire il prossimo round con almeno 108 punti di vantaggio su Pato O’Ward, conquisterà il suo quarto titolo con due gare d’anticipo.

Credits: indycar.com

Andrea Mattavelli