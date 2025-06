F1 | Stroll a rischio per il GP Canada? Krack: "Lance è il nostro piano A"

Sono giorni di attesa per Lance Stroll e Aston Martin. Il pilota canadese non ha preso parte al Gran Premio di Spagna dello scorso weekend, a seguito di un infortunio al polso e dolore alla mano, come da comunicato rilasciato dal team di Lawrence Stroll poco dopo le qualifiche del sabato e che ha fatto scalpore all'interno del paddock. Per questo motivo, il pilota Aston Martin potrebbe non prendere parte al Gran Premio di casa in Canada. I possibili nomi dei sostituti sono i piloti di riserva sono Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne. Ma è ancora tutto da decidere.

Lance Stroll e la gara saltata a Barcellona

Nelle ore successive alle qualifiche del Gran Premio di Barcellona, il team Aston Martin ha rilasciato un comunicato spiegando che il loro pilota Lance Stroll non avrebbe preso parte alla gara di domenica, in seguito a dei dolori alla mano e al polso. Una decisione che ha sorpreso tutti e che ha dato il via a delle speculazioni e a voci sul perché dell'infortunio.

Il pilota canadese ha avuto dolore al polso infortunatosi nel 2023, e per il quale aveva subito un operazione saltando le prime gare del campionato. Come ha spiegato il Chief Trackside Officer di Aston Martin Mike Krack, che ha fatto chiarezza su tutte le informazioni uscite dopo l'annuncio:

Come è già noto, tutto è iniziato nel 2023. Nelle ultime settimane, se ne è parlato qua e là, ma non ci si rende mai conto di quanto sia intenso, e nel fine settimana, credo che sia diventato davvero eccessivo. Credo che alla fine, sabato dopo le qualifiche, Lance e il suo team abbiano deciso che fosse meglio andare a controllare, e la raccomandazione è stata di non correre.

Drugovich e Vandoorne come possibili sostituti

Il team Aston Martin non è ancora sicuro che Lance Stroll prenderà parte al Gran Premio del Canada. I possibili sostituti del pilota di casa sono il brasiliano Felipe Drugovich e il belga Stoffel Vandoorne. Tuttavia, la gara canadese coincide con l'importante 24h di Le Mans, in cui entrambi i piloti sono schierati con i team Cadillac e Peugeot. E nemmeno l'opzione Jack Crawford, pilota della Academy, non è percorribile visto che non ha punti necessari della superlicenza per poter correre in Formula 1. Una difficoltà importante per il team inglese, già alle prese con una stagione complicata.

Aston Martin però sembra avere le idee abbastanza chiare:

È piuttosto semplice: il "Piano A" prevede di avere Lance in macchina, ed è quello per cui stiamo lavorando. Se il "Piano A" non funziona, allora dobbiamo ricorrere al "Piano B". Ovviamente sapevamo già che Le Mans si sarebbe disputata, quindi avevamo anche in programma di portare con noi un pilota che corresse a Le Mans, in caso di necessità, ma al momento questa non è l'unica questione. Aspettiamo i prossimi giorni e poi prenderemo una decisione.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere maggiori informazioni sul possibile forfait di Lance Stroll nella gara di casa in Canada, augurandogli di tornare in pista al più presto.

Federica Passoni