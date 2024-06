GTWC Europe | 24h Spa: Ferrari controlla la scena dopo le prime ore

Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon e AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari #51 sono al comando della CrowdStrike 24h Spa, evento più importante per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e l'Intercontinental GT Challenge. Mercedes ed Aston Martin seguono nell'ordine in attesa di una lunga notte nelle Ardenne.

Lamborghini e Mercedes partono forte, Ferrari all'attacco

Lucas Auer (Mercedes-AMG Team MANN-FILTER #48) è stato il protagonista della prima ora della 24h di Spa, il tirolese ha iniziato alla grande dopo aver superato in pista nel corso della prima mezz'ora d'azione la Lamborghini #163 GRT Grasser Racing Team di Franck Perera.

La prima sosta ai box, svolta in regime di bandiera gialla, non ha modificato la scena, Mercedes ha tenuto il primato con un minimo margine nei confronti della Ferrari #51 di Davide Rigon e la Mercedes #2 di Luca Stolz. Presente tra i migliori anche la già citata Lamborghini #163, auto che ha perso due posti in occasione del primo FCY per aver ritardato la sosta di un giro rispetto ai rivali.

Ferrari ha successivamente preso le redini della prova con la 296 GT3 #51, la Rossa ha approfittato alla perfezione di una foratura che ha rallentato la riconoscibile Mercedes #48 che nel 2024 ha saputo imporsi per ora nel GTWC Europe Sprint Cup.

Ferrari risponde presente

Ferrari è rimasta al top anche con l'arrivo della pioggia che ha visto subito in crisi alcune auto. Su tutte da segnalare un problema a ‘Les Combes’ tra SSR Herberth Porsche #92 e HRT Mercedes #77 ed un'incomprensione che a ‘Stavelot’ ha coinvolto Uno Mercedes #16, Garage 59 McLaren #159, HAAS RT Audi #38 e Sainteloc Racing Audi #26.

La tanta confusione in pista ha visto in crisi anche la Lamborghini #63 Iron Lynx e soprattutto la BMW #98 ROWE Racing che vinse lo scorso anno con Phillip Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann.

Paul Evrard/Gilles Magnus/Jim Pla/Ugo de Wilde (Sainteloc Racing Audi #25) guidano la classe Gold con il quarto posto overall, Winward Racing Mercedes #57 è provvisoriamente al top in Silver. Parentesi anche per Bronze Cup e PRO AM Cup, rispettivamente controllate da Garage 59 McLaren #188 e Team RJN McLaren #100.

La 24h di Spa è attualmente neutralizzata con un FCY dopo un problema a ‘Fagn’ per la Lamborghini #72 di Barwell Motorsport. Siamo nel corso della quinta bandiera gialla di giornata in attesa di una nuova Safety Car.

Da Spa - Luca Pellegrini