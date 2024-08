BSB | Cadwell Park: Kyle Ryde ne vince due e spera nella rimonta, disastro Vickers

Il weekend più caratteristico di tutto il Bennetts British Superbike dà indicazioni importanti per quanto riguarda la lotta al titolo. Nel probante Cadwell Park Kyle Ryde conquista sia Gara 1 che Gara 3, rendendo plausibile la rimonta nei confronti del campione in carica Tommy Bridewell, vincitore di Gara 2. Che weekend per Lee Jackson e MasterMac Honda.

Gara 1 | OMG Racing a due facce: Ryde vince, out Vickers

La prima gara del weekend non ha regalato troppi spunti per quanto riguarda la vittoria finale. Gara 1, così come a Thruxton, è stata vinta da Kyle Ryde. Il pilota Yamaha ha comandato per tutta la durata della manche, senza mai essere veramente sotto pressione. Ci ha inizialmente provato Jason O'Halloran in sella alla Kawasaki, senza però ottenere successo: il pilota australiano si è visto sfilare dalla coppia MasterMac Honda: Lee Jackson torna finalmente sul podio insieme al compagno Charlie Nesbitt in una giornata veramente incredibile per il piccolo team con in dotazione due CBR1000RR.

Dietro, anche se non ci si giocava il podio, non sono certo mancate le emozioni. Glenn Irwin e Tommy Bridewell se le sono date di santa ragione sulla stretta carreggiata di Cadwell Park: il campione in carica ha dovuto rimontare dalla 12ª posizione sullo schieramento di partenza, in quello che è sembrato un inseguimento infinito al gruppo di testa. Il tutto è scoppiato al 13° giro, quando i due sono arrivati al contatto e proprio il pilota Honda Racing UK è stato costretto a mettere le ruote sull'erba. Il #1 è tornato sull'avversario, superandolo solo quattro giri dopo e mantenendo la 4ª posizione sulla linea del traguardo: Irwin è 5° davanti ad un Jason O'Halloran sprofondato. Più indietro hanno chiuso le due BMW di Joshua Brookes e Leon Halsam rispettivamente al 7° e 8° posto, con Billy McConnell e Danny Buchan a chiudere la top 10. Sfortunato Ryan Vickers: il secondo pilota OMG Racing Yamaha ha abbandonato la corsa per una rottura tecnica nel corso del 2° giro, rischiando molto in quanto il problema è avvenuto in pieno rettilineo ed il gruppo era ancora piuttosto compatto.

Gara 2 | Bridewell la spunta, che rimonta per Vickers!

In un inedito Lunedì di corse a Cadwell Park, Gara 2 vede trionfare il leader di classifica Tommy Bridewell nei 12 giri previsti dalla manche più corta del weekend. Il pilota Honda Racing UK ha avuto un ottimo scatto, prendendo le redini della corsa al primo giro. Il #1 ha poi sfruttato la battaglia tra Kyle Ryde ed il pilota di casa Lee Jackson: Ryde ha dovuto superare ben due volte Jackson per la seconda posizione, non riuscendo però a sferrare un'offensiva efficace nei confronti del campione in carica. Secondo posto, dunque, per il vincitore di Gara 1 seguito dalla Honda targata MasterMac, che va così a bissare il piazzamento nei primi tre ottenuto il giorno prima.

Manca l'appuntamento col podio il compagno di Jackson, Charlie Nesbitt: dopo una partenza di certo non felice, il #86 ha guidato una rincorsa feroce nei confronti del quartetto di testa, raggiungendolo con il giro veloce della corsa. Nesbitt è poi riuscito a superare Glenn Irwin, partito nelle posizioni di testa ma poi calato nel corso della manche: il tracciato di Cadwell Park non rispecchia le caratteristiche del pilota PBM Ducati, il quale si accontenta di chiudere la top 5 davanti ad un fenomenale Ryan Vickers. Il pilota OMG Racing paga la 20ª casella sulla griglia di partenza a causa del ritiro di Gara 1, ma non si è fatto di certo scoraggiare. Su un tracciato tipicamente “British” dove il sorpasso è tutt'altro che facile, il #7 ha rimontato dal 20° al 6° posto, diventando così uno dei papabili per il podio nella decisiva Gara 3. Le due BMW di Joshua Brookes e Leon Halsam, seguite da Christian Iddon e Jason O'Halloran chiudono i primi dieci.

Gara 3 | Ryde vince il braccio di ferro con Bridewell

Tutti aspettavano Ryan Vickers in Gara 3: il pilota Yamaha c'è stato, per troppo poco tempo. La manche del #7 è durata appena due giri ed una curva: proprio alla prima staccata del terzo giro Vickers è scivolato mentre tentava una disperata fuga, mandando così in fumo vittoria e speranze di titolo. A giocarsela, così, sono stati quelli che sembrano essere i due contendenti alla vittoria del BSB 2024. Kyle Ryde ha passato tutta la manche in testa alla corsa, non cedendo praticamente mai la leadership agli avversari. Ha tentato il disperato attacco negli ultimi giri Tommy Bridewell, ma il campione in carica non ha trovato il varco giusto per passare l'avversario che ha così completato la doppietta a Cadwell Park. Ryde lascia il tracciato più complicato dell'anno con due vittorie e solo 19 punti che lo distaccano dal rivale su Honda: gli ultimi tre round saranno infuocati.

Si chiude con un'altra splendida prestazione il weekend di MasterMac Honda. Lee Jackson sale sul podio in tutte le manche: questa volta il #14 è 3° dietro ai due contendenti per il titolo dopo aver superato il compagno di box Charlie Nesbitt, ancora una volta 4° dopo il podio di Gara 1. Glenn Irwin sfrutta un'altra buona partenza ma, come nelle altre manche, non ha il passo per rimanere con i migliori della serie. Il ducatista molla il colpo e rischia di farsi recuperare da un Joshua Brookes in crescita: 5° posto per il pilota PBM Ducati, 6° Brookes. Ora Irwin si trova a -60 in classifica. Settima posizione per Leon Haslam davanti a Christian Iddon.

