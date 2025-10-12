GTWC Europe | Doppietta McLaren nelle qualifiche di Barcellona

Louis Prette/Adam Smalley/Dean MacDonald #58 ottengono la pole per la 3h di Barcellona, finale del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup . L'equipaggio di Garage 59, presente in Gold Cup, batte i compagni di squadra ‘PRO’ di un solo millesimo, terzo posto per la Ferrari #51.

GTWC Europe, 1-2 McLaren

McLaren ha controllato la scena a Barcellona nelle qualifiche dell'ultima tappa del GTWC Europe. Dean MacDonald non ha ‘solamente’ primeggiato nella classifica Gold, ma ha saputo scavalcare anche i compagni di box Marvin Kirchhöfer/Joseph Loake/Benjamin Goethe, protagonisti PRO con la riconoscibile McLaren #59.

Alessio Rovera/Yifei Ye/Vincent Abril hanno ottenuto il terzo posto con la Ferrari #51 AF Corse - Francorchamps Motor davanti alla Mercedes #17 GetSpeed di Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz.

La terza McLaren di Garage 59, la #188 di James Baldwin/Tom Fleming/Guilherme Oliveira, ha chiuso invece al quinto posto assoluto, il primo in Silver Cup.

Mercedes #48 si difende a Barcellona in qualifiche

Sesto importantissimo crono invece per la Mercedes #48 di Matteo Cairoli/Maro Engel/Lucas Auer. L'AMG GT3 EVO Team MANN-Filter. I leader della categoria PRO alla vigilia del championship decider scatteranno davanti alla Porsche #97 Rutronik Racing di Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello e la BMW #32 Team WRT di Ugo de Wilde/Kelvin van der Linde/Charles Weerts.

10mo e 21mo posto finale per le due auto citate che non sono riuscite a reggere il confronto contro la Mercedes #48. Difficoltà soprattutto per la BMW che non ha mai vinto a Barcellona nelle tappe dell'Endurance Cup.

Presenti in Top10 la Ferrari #50 AF Corse, la Lamborghini #63 GRT e la McLaren #23 Team RJN (Gold Cup), presenti nell'ordine dalla sesta alla nona posizione.

Menzione conclusiva per Kessel Racing in Bronze Cup. Niccolò Schirò/Nicolò Rosi/David Fumanelli #8 hanno beffato Dustin Blattner/ Conrad Laursen/ Dennis Marschall #74, dominatori della stagione.

Alle 15.00 la finale del GTWC Europe.

Luca Pellegrini

