Dakar 2025 | Auto, Stage 11: Ekstrom si impone davanti ad Al-Attiyah, Al-Rajhi nuovo leader della generale

La penultima tappa dalla classicissima del deserto ha provocato nuovamente uno scossone nella classifica generale. Dopo aver perso la leadership nel corso della frazione di ieri, la terza posizione al traguardo dell' Empty Quarter ha permesso a Yazeed Al Rajhi di portarsi nuovamente in testa e con la concreta possibilità di conquistare la sua prima Dakar nella giornata di domani.

Seconda vittoria consecutiva per la Ford

Dopo la vittoria di ieri con Roma, nella giornata di oggi è arrivata la seconda vittoria consecutiva in questa edizione della Dakar per la Ford. A conquistarla è stato lo svedese Mattias Ekstrom che, nel corso dei 275 km odierni, è stato praticamente perfetto imponendosi su Nasser Al Attiyah per soli 41 secondi, riuscendo in questo modo a consolidare la sua terza posizione nella generale che, se confermata domani, gli permetterebbe di conquistare il suo primo podio in una edizione della Dakar.

Al Rajhi nuovo leader

Oltre a quella dello svedese, anche la prestazione di Yazeed Al Rajhi è stata degna di nota. Il saudita della Ford, dopo aver perso la leadership della generale al termine dello Stage 10, fin dalle prime battute è parso subito in grado di fare la differenza sul rivale per la corsa alla vittoria finale Henk Lategan, chiudendo in terza posizione con un distacco di 1:45 dal leader ma con un vantaggio di oltre nove minuti sul sudafricano, autore di una prestazione non particolarmente esaltante con la quinta posizione di giornata.

Guthrie rafforza la sua quarta posizione

Giornata positiva anche per Mitchell Guthrie che, chiudendo in P4 oggi, ha rafforzato la sua posizione nei confronti di Serradori, 8° oggi. Detto della quinta posizione di Lategan, la top 10 è stata chiusa da Joao Ferreira (6°), Rokas Baciuska (7°), Guillame De Mevius (9°) e Jean Remy Bergounhe.

La classifica dello Stage 11

La classifica generale della Dakar 2025

Trucks: quinta vittoria per Macik

Grazie alla vittoria odierna, la quinta in questa edizione della Dakar 2025, Martin Macik si è portato ad un passo dal bissare il successo finale conquistato lo scorso anno. In una tappa partita in ritardo causa nebbia che ha impedito agli elicotteri di sicurezza di alzarsi in volo, il ceco della Iveco ha chiuso in testa con soli sette secondi di vantaggio su Kees Koolen e con due minuti su Vaidos Zala. Fuori dalla Top 3 Mitchel van den Brink che, distante due ore e venticinque secondi dalla vetta, dovrà guardarsi dal rientro di Ales Lopras per la seconda posizione finale.

Stage 12: Shubaitah-Shubaitah

L'ultima tappa dell'edizione 2025 vedrà i partecipanti partire in massa per compiere gli ultimi 131 km, di cui 61 di speciale, e chiudere questa edizione 2025 della Dakar.

Vincenzo Buonpane