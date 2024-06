GTWC Europe | Cento volte 24h Spa

Appuntamento imperdibile questo week-end con il centenario della 24h di Spa-Francorchamps. Manca sempre meno alla competizione GT più importante al mondo, tappa principale del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e dell’Intercontinental GT Challenge.

Le auto attese in pista sono 67, tutte GT3 come prescritto dal regolamento. La sfida delle Ardenne avrà ben nove costruttori ai nastri di partenza ed oltre 200 piloti, suddivisi in PRO, PRO Am, Gold, Silver e Bronze Cup.

BMW e ROWE Racing per la conferma

BMW e ROWE Racing vinsero lo scorso anno in Vallonia, le due realtà citate cercano di confermarsi con i padroni del 2023 Marco Wittmann/Nick Yelloly/Phillip Eng #98 e con i leader del GTWC Europe Endurance Cup 2024 Max Hesse/Dan Harper/Augusto Farfus #998.

Il brand bavarese, 25 volte a segno a Spa nella storia dal 1924 ad oggi (1965, 1966, 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2015, 2016, 2018, 2023), farà affidamento anche su WRT con Sheldon van der Linde/Charles Weerts/Dries Vanthoor #32 e Maxime Martin/Raffaele Marciello/Valentino Rossi #46. WRT ha vinto per ora nella Sprint Cup tre delle quattro corse disputate, manca sul gradino più alto del podio dell’Endurance Cup da oltre un anno.

#998 BMW leader nel GTWC Europe Endurance - Credits: GTWC Europe

Mercedes ci riprova

Mercedes ci riprova senza Akkodis ASP, squadra vincente nel 2022. Il marchio teutonico vanta quattro affermazioni in Belgio (1931, 1964, 2013, 2022) così come Audi (2011, 2012, 2014, 2017) e Ferrari (1949, 1953, 2004, 2021).

La casa tedesca, la più rappresentata nello schieramento, farà affidamento su alcuni equipaggi di primo profilo, su tutti spiccano Adam Christodoulou/Thomas Drouet/Maxi Goetz (Boutsen VDS #9), Frederick Vesti/Ralf Aron/Daniel Juncadella (Team GruppeM Racing #130), Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Morad (Team MANN-Filter #48) e Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz (Team GetSpeed #2).

#2 nel Prologue della 24h Spa 2024 - Credits: GTWC Europe

Attenzione a Porsche

Attenzione a Porsche Motorsport che come Mercedes avrà almeno una vettura in più rispetto al GTWC Europe Endurance Cup. Oltre a Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich (Schumacher CLRT #22), Julien Andlauer/Sven Müller/Patric Niederhauser (Rutronik Racing #96) e Alex Malyhin/Joel Sturm/Klaus Bachler (Pure Rxcing #911) sono tre le aggiunte significative da tenere in considerazione.

In merito spiccano Kevin Estre/Patrick Pilet/Laurens Vanthoor (HubAuto Racing #992), Frédéric Makowiecki/Mathieu Jaminet/Matt Campbell (SSR Herberth #92) e Joel Eriksson/Thomas Preining/Janox Evans (Phantom Global Racing #23).

Porsche, otto volte a segno nella 24h di Spa (1967, 1968, 1969, 1993, 2003, 2010, 2019, 2020), ha il chiaro intento di tornare in alto in Belgio, una missione sfumata per svariati motivi negli ultimi tre anni.

Il gruppo del GTWC Europe in Francia - Credits: GTWC Europe

Ferrari e Lamborghini presenti

Anche Ferrari e Lamborghini hanno tutte le carte in regola per figurare nella seconda sfida dell’Endurance Cup. La casa di Maranello prova a tornare al vertice, mentre il brand bolognese insegue la storia, sarebbe infatti la prima affermazione per la struttura di Sant’Agata nella maratona belga.

Thomas Neubauer/Vincent Abril/David Vidales #71 e Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon #51 sono attesi con le due Ferrari 296 GT3 targate AF Corse - Francorchamps Motors, mentre per Lamborghini attenzione a Matteo Cairoli/Mirko Bortolotti /Andrea Caldarelli (Iron Lynx #63) e Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper GRT - Grasser Racing Team #163). Il primo equipaggio è arrivato secondo a Le Castellet nella prima corsa dell’Endurance Cup 2024, mentre è da segnalare per l’auto #163 la presenza di Jordan Pepper al posto di Christian Engelhart.

Lamborghini riparte dal secondo posto nella prova di Le Castellet - Credits. GTWC Europe

Aston Martin per il colpaccio, McLaren resta in agguato. Audi resta della partita in PRO

Il centenario della 24h di Spa sarà un week-end più che mai importante per Comtoyou Racing. I belgi sono attesi per la prima volta in PRO, al debutto con Aston Martin dopo aver rappresentato nel 2023 Audi Sport.

Mattia Drudi/Marco Sorensen/Nicki Thiim #7 è l’equipaggio da tenere in considerazione per l’ipotetico successo finale, l’italiano ed i due danesi rappresenteranno Aston Martin Racing insieme alla Vantage AMR EVO GT3 #34 targata Walkenhorst Motorsport con Henrique Chaves/David Pittard/Ross Gunn.

Resta in agguato c’è McLaren con Benjamin Goethe/Tom Gamble/Dean MacDonald (Garage 59 McLaren #159), mentre attenzione anche Audi che resta in PRO con Tresor Attempto Racing ed il valido team composto da Riccardo Feller/Christopher Haase/Alex Aka #99.

Nell’entry list della 24h di Spa torna anche Ford con la Mustang #64 Proton Competition di Frédéric Vervisch/Christopher Mies/Dennis Olsen. Il marchio americano si appresta a disputare la terza competizione da un giorno con la propria GT3, l’equipaggio citato ha colto una preziosa Top10 nella 3h Paul Ricard opening round del GTWC Europe Endurance Cup.

Ford Mustang GT3 - Credits: GTWC Europe

Gold Cup, Audi vs Mercedes

Audi ha vinto con Paul Evrard/Gilles Magnus/Jim Pla (Sainteloc Racing Audi #25) la prima prova del GTWC Europe Endurance Cup nella specifica Gold Cup. La squadra francese parte da favorita in Belgio, il marchio di Ingolstadt verrà rappresentato anche da Romain Carton/ Adam Eteki/Arthur Rougier/Steven Palette (CSA Racing #111) e Lorenzo Ferrari/Lorenzo Patrese/Leonardo Moncini/Glen van Berlo (Tresor Attempto Racing #88).

L’alternativa ad Audi è data da Mercedes con Al Faisal Al Zubair/ Dominik Baumann/Mikaël Grenier/Phili Ellis (AlManar Racing by GetSpeed #777), Isa Al Khalifa/Martin Kodric/Lewis Williamson/Frank Bird (2 Seas Motorsport #60) ed Jusuf Owega/Arjun Maini/Michele Beretta (Haupt Racing Team #77), originariamente attesi in PRO Cup a Le Castellet.

Cambio di casacca già confermato, invece, per Optimum Motorsport McLaren #27, squadra che da Gold Cup si sposta in Bronze. Ollie Millroy/Rob Bell/Mark Radcliffe/Fran Rueda dovrebbero tornare nella categoria citata per i restanti appuntamenti del GTWC Europe Endurance Cup.

24h Spa 2023 - Credits: GTWC Europe

Silver Cup, Lamborghini insegue il bis. Mercedes…

Lamborghini cerca il bis a Spa-Francorchamps in Silver Cup dopo il trionfo della passata stagione con GRT - Grasser Racing Team. Cambia quest’anno la squadra rispetto alla passata annata, nel 2024 avremo infatti un equipaggio differente composto da Hugo Cook/Matteo Llarena/Haytham Qarajouli.

Daan Arrow/Colin Caresani/Tanart Sathienthirakul/Esteban Masson (Winward Racing Mercedes #57) hanno vinto al Paul Ricard nell’avvincente Silver Cup, classe che nuovamente vedrà in azione Madpanda Motorsport Mercedes #90 con Ezequiel Pérez Companc/Patrick Assenheimer/Karol Basz/Alain Valente e la temibile Mercedes AMG GT3 #10 di Aurélien Panis/Cesar Gazeau/Roee Meyuhas (Boutsen VDS).

Menzione speciale anche per Anthony Bartone/James Kell /Yannick Mettler/Aaron Walker (GetSpeed Mercedes #3) e per le due Aston Martin di Comtoyou Racing con i giovani Sebastian Øgaard/Nicolas Baert/Esteban Muth/Erwan Bastard #12 e Matisse Lismont/Sam Dejonghe/Charles Clark/Xavier Massen #21.

Tutto è pronto per il centenario della 24h di Spa - Credits: GTWC Europe

Bronze Cup, impossibile effettuare un pronostico

Resta attualmente impossibile effettuare un pronostico in Bronze Cup, la classe più ricca dell’intero schieramento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. David Fumanelli/Nicolò Rosi/Niccolò Schirò (Kessel Racing Ferrari #8) sono in testa al campionato dopo l’opening round del Paul Ricard, il tridente ha vinto in Francia davanti a Andrea Bertolini/Jeff Machiels/Louis Machiels (AF Corse Ferrari #52). Daniele Di Amato sarà il quarto uomo per la prima 296 GT3 citata, mentre per il team di Amato Ferrari ci sarà il campione italiano GT Endurance in carica Tommaso Mosca.

Lionspeed X Herberth Porsche #80 si aggiunge all’entry list con Antares Au, vincitore in Bronze Cup a Spa nel 2023 in compagnia del nostro Matteo Cairoli che in qualifica riuscì a firmare la pole overall. Il nativo di Hong Kong sarà presente al volante con Alessio Picariello/Martin Rump/Alexandre Fach.

Barwell Motorsport e Lamborghini resta da tenere in considerazione con Patrick Kujala/Gabriel Ridone/Casper Stevenson/Michele Michelotto #72 e Till Bechtolsheimer/Antoine Doquin/Sandy Mitchell/Ricky Collard #78, mentre BMW e WRT saranno in azione con Ahmad Al Harthy/Sam De Haan/Jens Kligmann/Calan WIlliam #30.

Comtoyou Racing sarà regolarmente al via anche in Bronze Cup con John De Wilde/Job van Uitert/Kobe Pauwels/Dante Rappange #11, mentre Sky Tempesta Racing torna nelle Ardenne con Ferrari in compagnia di Eddie Cheever/Chris Froggatt/Jonathan Hui/Lilou Wadoux #93.

Nel pool di favoriti occhi puntati anche su Nicolai Kjærgaard/Lewis Protcor/Mark Sansom/James Baldwin #158 e Louis Prette/Miguel Ramos/Adam Smalley/Marvin Kirchhöfer #188 con le due McLaren targate Garage 59. Non scordiamoci anche delle Iron Dames che tornano nel GTWC Europe dopo una breve pausa a favore degli impegni nel FIA World Endurance Championship e nell’European Le Mans Series. In azione avremo in ogni caso Sarah Bovy/Michelle Gatting/Rahel Frey/Karen Gaillard, iscritte con riconoscibile Lamborghini Huracan EVO2 GT3 #85.

Menzione d’onore finale anche per Darren Leung/ Pedro Ebrahim/Toby Sowery/Connor De Phillippi con la prima BMW M4 GT3 targata Century Motorsport e David Perel/Christian Hook/Felipe Fernandez Laser/Fabrizio Crestani con la Ferrari 296 GT3 di Rinaldi Racing.

La 24h di Spa sarà la terza tappa del GTWC Europe della Bronze Cup dopo Misano - Credits: GTWC Europe

PRO Am: pochi, ma buoni

La 24h di Spa presenta anche la PRO Am a differenza degli altri eventi del GTWC Europe Endurance o Sprint Cup. Sei auto totali sono attese ai nastri di partenza, equipaggi più che mai quotati che promettono di regalare spettacolo.

I campioni in carica del GTWC America in classe PRO Am George Kurtz/Colin Braun tornano in Europa in compagnia dell’ex vincitore della 24h del Nuerburgring Nicky Catsburg e dell’ex vincitore della Rolex 24 in GTD nonché numero uno di Heart of Racing Ian James. L’equipaggio guiderà la Mercedes #4, unità targata CrowdStrike By Riley.

Il neozelandese ex vincitore della 24h di Spa Earl Bamber guiderà per il proprio team (EBM) una Porsche 992 GT3-R in compagnia di Kerong Li, Adrian D´Silva ed il campione in carica del Lamborghini Super Trofeo Europe Brendon Leitch. Ritorno in Belgio per il neozelandese, presenza fissa del GTWC Australia 2024.

Jann Mardenborough torna a correre nel motorsport dopo una breve pausa, l’ex pilota Nissan dividerà l’abitacolo con Team RJN McLaren #100 insieme a Alex Buncombe/Chris Buncombe/Josh Caygill. Oltre a Rio/David Pun/Kevin Tse/Indy Dontje (Uno Racing Team with Landgraf Mercedes #16) è da segnalare anche la presenza di Triple Eight JMR Mercedes #888 con il campione in carica IMSA WTSC in GTP Alexander Sims, Prince Jefri Ibrahim, l’ex campione della Porsche Carrera Cup Australia Jordan Love e l’ex vincitore della 12h di Mt. Panorama Martin Konrad.

Giovedì le qualifiche, venerdì la lotta per la pole. Sabato alle 16.00, invece, il via del centenario della 24h di Spa, competizione imperdibile che sarà offerta in diretta streaming su YouTube, canale GTWorld.

Luca Pellegrini - da Spa