Ruote Coperte | 24h Dubai: AlManar Racing by Team WRT trionfa con BMW

Al Faisal Al Zubair/Darren Leung/Max Hesse/Dan Harper vincono l'edizione 2025 della 24h Dubai, tappa inaugurale della stagione agonistica internazionale organizzata dalla Michelin 24H Series. La nuovissima BMW M4 GT3 EVO di AlManar Racing by Team WRT primeggia in Medio Oriente imponendosi davanti a Alex Malykhin /Alexey Nesov /Thomas Preining /Harry King (Pure Rxcing Porsche #92) ed a Stanislav Minsky/ Klaus Bachler /Loek Hartog /Anders Fjordbach /Thomas Kiefer (Dinamic GT Porsche #24).

Tutti contro tutti nelle prime ore della 24H Dubai

La prima parte della gara è stata più che mai concitata con tre CODE 60 che hanno limitato il ritmo a più riprese. BMW ha iniziato forte con Max Hesse (AlManar Racing by WRT BMW #777) e con Toby Sovery (Paradine Competition BMW #991), abile a risalire in pochi giri dall'ottava alla seconda posizione.

Le prime due neutralizzazioni hanno però cambiato la classifica generale, la Ferrari 296 GT3 #88 Dragon Racing di Dustin Blattner ha infatti ottenuto la leadership con una 20ina di secondi di scarto nei confronti della Porsche 992 GT3-R #24 Dinamic GT di Thomas Kiefer.

Ottimo inizio anche per la Porsche #92 Pure Rxcing, in pole-position nelle qualifiche di venerdì e per la Mercedes AMG GT3 EVO #16 Winward Racing, affidata nei primi minuti al nostro Gabriele Piana.

Importante debutto in Medio Oriente per le nuovissime BMW M4 GT3 EVO. La versione aggiornata della GT3 teutonica correrà questo mese anche la Rolex 24 at Daytona prima di impegnarsi globalmente nei prossimi mesi.

BMW vs Porsche nella notte

Un problema ai box ha tolto dai giochi prematuramente Dragon Racing Ferrari #88, BMW ha quindi ritrovato il primato con AlManar Racing by Team WRT e Paradine Competition. Le due unità legate al brand bavarese hanno provato a fare la differenza iniziando una bella lotta a distanza contro la Porsche #92 Pure Rxcing e la 992 GT3-R #24 Dinamic GT.

Leggermente più attardati gli altri a partire da Winward Racing Mercedes, auto direttamente in lotta per il primato in GT3 PRO Am contro la Porsche #91 Herberth Motorsport.

La battaglia continua al buio

Il duello per il primato è rimasto intatto nel cuore della notte di Dubai con Dinamic GT #24 in grado di impensierire la BMW M4 GT3 EVO #77 di AlManar Racing by Team WRT. Presente sempre tra i migliori anche la Porsche #92 Pure Rxcing, team che nel 2024 ha saputo imporsi nell'Asian Le Mans Series prima di imporsi nel FIA World Endurance Championship.

Paradine Competition BMW #991 e Winward Racing Mercedes #16 sono rimaste in lotta per un posto in Top5, sempre più in controllo delle classi GT3 AM e GT3 PRO Am.

BMW allunga e vince al debutto con la M4 EVO GT3

Le ultime ore della Michelin 24H Dubai sono state quasi sempre controllate dalla BMW M4 GT3 EVO. Debutto e vittoria per la vettura bavarese che ha controllato la scena nelle ultime ore con il forte quartetto composto da Al Faisal Al Zubair/Darren Leung/Max Hesse/Dan Harper.

Quinta gioia per BMW Motorsport nel deserto di Dubai, prima per AlManar Racing che riporta WRT alla vittoria dopo i risultati ottenuti nel 2016-2022 con Audi e nel 2023 con BMW Motorsport.

Secondo posto per Alex Malykhin /Alexey Nesov /Thomas Preining /Harry King (Pure Rxcing Porsche #92), equipaggio rallentato dopo una lunga notte senza problemi da una foratura. La compagine che ha vinto l'ultima edizione del FIA World Endurance Championship in LMGT3 ha comunque battuto Stanislav Minsky/ Klaus Bachler /Loek Hartog /Anders Fjordbach /Thomas Kiefer con la Porsche 992 GT3-R #24 targata Dinamic GT.

Darren Leung /Josh Caygill /Ahmad Al Harthy/Toby Sowery completano al quinto posto overall alle spalle di Sergey Sirotkin/Vitaliy Petrov/Denis Remenyako/Alexander Smolyar/Kirill Smal (SMP Racing Mercedes #7) e vincono in GT3 AM con Paradine Competition BMW #991.

Il finale, invece, ha riscritto la classifica in GT3 PRO Am con un problema tecnico che ha limitato la Mercedes AMG GT3 EVO #16 Winward Racing di Sergey Stolyarov/ Rinat Salikhov /Gabriele Piana /Victor Shaytar. L'equipaggio citato ha completato al secondo posto di classe alle spalle di Ralf Bohn/ Jake Pedersen/ Kay van Berlo /Robert Renauer (Herberth Motorsport Porsche #91).

Herberth Motorsport Porsche #80 ed HAAS RT Audi #21 hanno terminato la 24h Dubai in sesta ed ottava posizione, mentre Heart of Racing by SPS Mercedes #27 e MANAMAURI ENERGY BY EBIMOTORS Porsche #1 hanno chiuso l'evento in nona e decima piazza.

Il calendario delle ruote coperte presenta ora tra meno di sette giorni l'inizio del Roar before the Rolex 24 at Daytona, sessioni di test che precederanno l'edizione 2025 dell'opening round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Alcuni protagonisti della 24h Dubai, invece, si sposteranno in quel di Abu Dhabi per disputare una sei ore che concluderà il Michelin Middle East Trophy.

Luca Pellegrini