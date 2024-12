IRC | Kyalami: Rabitti trionfa nella notte dei record

La Extended Race notturna di Kyalami ha chiuso il 2024 della Italian Racing Championship e della sua Sprint Cup 24/25. La settimana di gare in Sudafrica ha regalato grande spettacolo e nuovi record, soprattutto nella classe PRO dove Riccardo Rabitti è riuscito finalmente a cogliere la vittoria con l’Audi R8 LMS GT3. Il pilota di Dynamic Racing Simulator è divenuto così il primo nella storia dell’IRC a vincere con tre marchi diversi.

Il recap della PRO

Per Rabitti il successo è arrivato dopo una lunga lotta con D’Ippolito e Consoli. I due piloti DMC Racing Team, con il secondo che è partito dalla pole position con la sua Aston Martin davanti a Riccardo e al suo compagno Guido, hanno lottato con il pilota Audi fin dalla partenza in una gara molto intensa che ha vissuto anche di fasi molto confusionarie, come quando Rabitti aveva fatto una sosta in più delle due obbligatorie. Nonostante ciò, è riuscito comunque ad avere la meglio per una prima vittoria stagionale con cui si rilancia per la vetta della classifica piloti.

Credits: Italian Racing Championship

Egli ha approfittato anche dei problemi alla rete di Guido D’Ippolito, che è stato costretto ad arrancare per un crash ed ha concluso 24° sulla sua Lexus. Il team DMC si mantiene comunque sul podio con la miglior prestazione stagionale di un Andrea Consoli che, rimasto a lungo nella scia di Rabitti, ha concluso secondo per il suo primo podio. Miglior risultato dell’anno anche per un Mauro Bergantin che, seppur lontanissimo dai primi due, finisce terzo con la Lamborghini di B.R.C. Racing Team dopo averla spuntata nel combattutissimo gruppo d’inseguimento.

Poco dietro ha concluso Will Friedmann (Porsche, The French Connection) al quarto posto seguito a meno di un secondo da un Edoardo Scapecchi (Ferrari, Hydra V-Racing Team) che ha centrato il suo miglior risultato stagionale. Sesto posto per Nicola Coccia (Audi, Skizzobike), davanti a Marco Della Rodolfa (Audi, DMC Racing Team) e un Andrea Mattavelli (Nissan) come migliore dei piloti Virtual Pro Racing dopo aver rimontato dalla P19 alla P8. Completano la top 10 Geremia Bernardo (BMW, Wembli Racing) e un Leonardo Pipitone (McLaren, Hydra V-Racing Team) cui gara è stata compromessa nella fase centrale per un contatto con un’altra vettura.

Le altre classi

Nella categoria GT è stato Fabio Plaku a trionfare nuovamente con la Porsche di Race Revolution dopo una corsa dominata dall’inizio alla fine. Sul podio con lui due piloti del team Virtual Pro Racing con Fabio Travagliogli (Ferrari) in seconda e Alessandro Vichi (Ford) in terza posizione, poi abbiamo Farace (Ferrari, R4W) subito dietro. Quinta posizione per Hegoi Zenari (Ferrari, EMS – EnergyMotorSport), seguono le tre Porsche di Gennaro Panico (Skizzobike), Matthieu Simon (indipedente) e Alessio Di Stefano (Team Racing Point PS). Completano la top 10 lo spagnolo Andres Dely (McLaren, Wembli Racing) e Luca Antinori (Aston Martin, R4W).

(CLICCA SUL LINK PER RIVEDERE LA GARA INTEGRALE DELLA CLASSE GT DELLA SPRINT CUP A KYALAMI)

Nella AM con metà gara asciutta e metà gara bagnata ritorna alla vittoria un Cele Babuzzo (Audi) che grazie alla chiamata strategica di fare la prima sosta al primo giro e alla sua guida è riuscito a prendersi il settimo successo stagionale per firmare un nuovo record di vittorie in una competizione IRC. Egli ha prevalso solo alla fine su un Roberto Bramonti quasi eroico che, dopo la pole in condizioni miste e aver guidato la gara fino agli ultimi 5 minuti, conquista una strepitosa seconda posizione sulla Ferrari di Wembli Racing. A chiudere il podio c’è Andrea Michiante (Ferrari, Hydra V-Racing Team) davanti a Mattia Cianchi (McLaren, Poison Racing Team). Infine, in ROOKIE si registra la terza vittoria consecutiva di Matteo Critelli (Porsche, JTB Motorsport) davanti a Riccardo Mastrosanti (Lamborghini, JTB Motorsport) e a Simone Crescenzio (McLaren, Hydra V-Racing Team).

STATISTICHE

Riccardo Rabitti è diventati il primo pilota a vincere con tre marchi diversi (Lamborghini, Porsche, Audi) nell'IRC. Inoltre, è l'unico ad aver raggiunto la doppia cifra di successi in gara nella storia di questo campionato;

Cele Babuzzo ha firmato il nuovo record di vittorie in una stagione IRC (7) ed è salito al secondo posto nella classifica all-time dietro solo a Rabitti;

La Dynamic Racing Simulation, grazie al successo di Rabitti, torna al comando solitario della classifica all-time di vittorie per team con 12 affermazioni

Con il sesto successo di Matteo Critelli in ROOKIE, la JTB Motorsport è salita al quinto posto nella classifica all-time di vittorie per team;

Con i successi di Rabitti e Babuzzo, Audi ha sorpassato BMW e Lexus ed è salita al quinto posto con 8 vittorie nella classifica all-time di vittorie per costruttori;

Alessandro Vichi ha firmato la prima pole position di una vettura Ford nei campionati IRC;

Il programma di gare dell’Italian Racing Championship si chiude quindi per quest’anno: il prossimo appuntamento è per il 2025 con l’ottava tappa della Sprint Cup in programma il 7-8-9 gennaio sul circuito di Zandvoort. Chiudiamo con gli auguri di buon natale e di buone feste da parte dei ragazzi dell’IRC e un arrivederci al prossimo anno!