FIA F2 | Spa, Feature Race: vince Dunne sotto la pioggia

Alex Dunne vince la Feature Race della F2 a Spa. Il pilota di Rodin Motorsport ha vinto davanti ad Arvid Lindblad (Campos Racing) e Roman Stanek (Invicta Racing). Con questo successo, Dunne si porta in testa al campionato, in virtù anche della gara scialba di Richard Verschoor (MP Motorsport) e Jak Crawford (DAMS Lucas Oil), entrambi fuori dai punti. Buona prestazione per gli italiani Fornaroli e Minì, entrambi nella top ten.

Una gara partita dietro Safety Car

Partito dalla pole, Dunne è riuscito a gestire al meglio le difficili condizioni in cui si è disputata la corsa, svoltasi su fondo bagnato, riuscendo anche a conservare bene gli pneumatici e mantenendo di fatto la testa per tutta la gara, tranne che dopo la sosta ai box.

Buona la prestazione di Lindblad alle sue spalle, che chiude davanti a Stanek. Quarto è Ritomo Miyata (ART Grand Prix), che nelle prime fasi di gara sembrava potesse sopravanzare Dunne, ma che a causa di un testacoda ha dovuto abbandonare la possibilità di chiudere sul podio. Ottima gara anche di Luke Browning (Hitech Grand Prix), che partito fuori dalla top 10 ha chiuso quinto con una gran rimonta, nonostante un testacoda in uscita dai box dopo la sosta.

Sesto è Pepe Marti (Campos Racing), che precede i due italiani giunti in tandem, Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) e Gabriele Minì (Prema Racing). Il piacentino, settimo, guadagna così punti preziosi in classifica, rimanendo al terzo posto in campionato a sole sei lunghezze da Dunne, mentre il palermitano completa un weekend finalmente positivo dopo il podio di ieri. Chiudono la zona punti Dino Beganovic (Hitech Grand Prix), autore anche del giro più veloce, e Victor Martins (ART Grand Prix), la cui gara è stata compromessa da due penalità di cinque secondi per aver ecceduto i track limits. Crawford e Verschoor, che prima di questa gara erano rispettivamente secondo e primo in campionato, chiudono solo diciottesimo e diciannovesimo, al termine di una gara in cui non sono mai stati protagonisti.

La corsa, partita sotto Safety Car, è stata fermata con bandiera rossa con due giri d'anticipo a causa della rottura del motore di Oliver Goethe (MP Motorsport), che ha inondato la pista d'olio, mentre si era già sotto Safety Car per un testacoda di Sebastian Montoya (Prema Racing) nel tratto di Eau Rouge.

Classifiche della Feature Race di F2 a Spa

Classifica FIA F2: Dunne 127, Verschoor 122, Fornaroli 121, Crawford 116, Browning 108.

La Formula 2 tornerà la settimana prossima sul circuito di Budapest, a contorno del GP d'Ungheria.

Alfredo Cirelli